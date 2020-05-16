Следователи по уголовному делу о прорыве плотины на Сардобинском водохранилище в Сырдарьинской области проверяют четыре версии произошедшего. Об этом на заседании Международного пресс-клуба в Гулистане в субботу сообщил начальник Отдела по связям с общественностью и правовой информации Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

Представитель ведомства напомнил, что 3 мая по факту ЧС было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 (должностная халатность) и пункту «б» части 2 статьи 258 (нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ) Уголовного кодекса. Ведение следственных действий в рамках уголовного дела возложено на органы Службы государственной безопасности.

По его словам, создана оперативно-следственная группа из числа опытных и квалифицированных сотрудников СГБ и МВД. В рамках уголовного дела выдвинуты и рассматриваются следующие основные версии чрезвычайного происшествия:

ошибки при проектировании;

несоблюдение строительных норм;

ошибки в процессе эксплуатации;

стихийное бедствие.

Для проверки версий следственная группа допросила свыше 170 свидетелей, которые дали показания касательно проектирования, строительства и эксплуатации водохранилища.

В рамках уголовного дела изучено более 10 экспертных лабораторно-аналитических исследований. В частности, проверяется соблюдение правил эксплуатации, строительство объекта в соответствии с проектом, эксплуатационные расходы, отраженные в отчете, и факт действительного завершения работ, а также правильность финансовых отчетов.

Для определения качества и количества материалов, использованных при строительстве Сардобинского водохранилища, были назначены судебно-строительная и судебно-техническая экспертиза.

Хаёт Шамсутдинов сообщил, что заказчиком объекта выступало государственное унитарное предприятия «Сирдарёсувқурилишинвест» при Министерстве сельского и водного хозяйства. В качестве генерального подрядчика проекта было привлечено ГУП «Узтемирйулкурилишмонтаж» при АО «Узбекистон темир йуллари».

Руководитель пресс-службы Генпрокуратуры подчеркнул, что в реализации проекта участвовали свыше 28 субподрядных организаций. Ранее компания «Узбекгидроэнерго» сообщала о том, что среди них были «Узмахсускурилиш», Omad Dubl, BOYOVUD, «Резаксой сув курилиш» (ныне — To’palang HPD Water Construction) и других.

Как сообщала ранее «Газете.uz», стоимость строительства Сардобинского водохранилища по состоянию на 1 января 2017 года составляла 1 трлн 306 млрд 940 млн 400 тысяч сумов (404,4 млн долларов по курсу ЦБ на 1 января 2017 года) из государственного бюджета.