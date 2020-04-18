Заместитель премьер-министра — министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров и министр финансов Тимур Ишметов рассказали, какие варианты рассматривает правительство в части денежной помощи населению в условиях пандемии коронавируса. Свои мнения члены Кабинета Министров выразили в интервью экономисту Бехзоду Хошимову.

Бехзод Хошимов и Ботир Кобилов предлагали правительству Узбекистана рассмотреть возможность платить нуждающимся людям и потерявшим источник дохода работникам небольшие суммы.

В интервью вице-премьер заявил, что вопрос денежной помощи населению был на повестке еще в середине марта, но пока окончательное решение не принято.

«Я отвечу как экономист. Я смотрю на это с положительной стороны. Но самый сложный вопрос — кому [распределить деньги] и как. Если бы это не было бы пандемией, то мы бы отвезли наличные деньги в каждый дом. Опыт других стран показывает, что бумажные деньги являются носителями вируса. Признаю, что мы это поздно поняли», — рассказал глава Минэкономразвития и сокращения бедности.

Джашид Кучкаров отметил, что если бы большая часть населения работала в формальном секторе экономики, то этот вопрос не был бы таким проблемным.

«Если бы хотя бы 80% людей работали в легальном секторе, то не было бы проблем с раздачей денег. Независимо от зарплаты мы бы раздали определенную сумму всем работникам. Второй гипотетический ответ на вопрос, кому раздать деньги, — дети. Например, детям до 16 или 14 лет, но в этом есть один недостаток. Есть независимые молодые люди без детей, большинство из которых проживают в городах. Это передовая часть общества», — указал он.

По словам вице-премьера, выплата денежной помощи в ограниченном количестве очень хорошо стимулирует спрос, что важно для поддержания экономики и производства.

Министр финансов Тимур Ишметов напомнил, что нынешний кризис произошел не по вине отдельного лица или правительства. На «приостановку экономики» осознанно идут многие страны мира с целью спасти жизни людей.

Глава Минфина также поддержал мнение министра экономического развития и сокращения бедности.

«15 марта (в день выявления первого пациента с коронавирусом в Узбекистане — ред.) на собрании этот вопрос был приоритетным. Я сам тогда не смог ответить на вопрос, когда это нужно проводить. 15 марта мы не знали, насколько мы приостановим экономику, до каких ограничений мы дойдем. С каждым днем, осознавая ситуацию, мы их ужесточали», — сообщил он.

Министр подчеркнул, что главная цель государства — поддержать и защитить население. Это также отразилось в двух указах президента в части пособий (от 19 марта и 3 апреля). Банкам также поручено наладить выдачу предприятиям кредитов для выплаты заработной платы работникам.

«Мы давно пришли к мысли о необходимости денежной помощи людям, оставшимся дома в карантине. Да, нужно просчитать последствия для бюджета, но это второстепенный вопрос. Первостепенно — социальный вопрос», — заявил глава Минфина.

Тимур Ишметов считает, что деньги нужно раздавать каждой семье и загружать средства на пластиковые карты.

«Я думаю, что без сомнений нужно загружать эти деньги на банковский счет людей, то есть пластиковые карты. Других путей мы не видим. Во-вторых, нужно основываться на принципе одной семьи. То есть раздавать деньги не отдельному лицу, а семье, исходя из ее размера. Больше безработных и потерявших доход людей сейчас в частном секторе, поскольку государственный сектор продолжает получать деньги. Если банковской карты нет, то нужно будет открыть и загрузить туда деньги», — объяснил он.

16 апреля Джамшид Кучкаров впервые сообщил, что власти изучают несколько вариантов финансовой помощи населению.