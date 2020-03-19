Уже сейчас очевидно, что экономические последствия пандемии коронавируса будут серьезными. Правительства и центральные банки по всему миру готовятся к замедлению экономики и даже к рецессии. Федеральный резерв США после экстренного совещания в воскресенье понизил ключевую ставку до 0% и начал новый раунд количественного смягчения (quantitative easing, QE). Это значит, что власти развитых стран ожидают худшего. Такие масштабные меры не предпринимались со времен кризиса 2008 года. Все очень серьезно.

Власти Узбекистана это тоже хорошо понимают. Президент накануне заявил: «Пандемия коронавируса, как и во всех странах мира, естественно, негативно скажется и на нашей экономике». Он поручил правительству разработать программу по поддержке сфер и отраслей экономики, местных бюджетов и населения.

Что пандемия означает для экономики Узбекистана и что нам надо делать?

Для нашей экономики есть два вектора риска. Первый — это спад деловой активности внутри страны, а второй — это замедление мировой экономики и, в особенности, экономик стран, с которыми мы находимся в тесных экономических связях.

Начнем с первого. Понятно, что вынужденные меры для уменьшения распространения вируса, такие как закрытие общественных мест, отмена мероприятий, закрытие университетов и школ, абсолютно оправданы и своевременны. Но надо понимать, что такие меры, конечно же, скажутся на деловой активности.

В результате замедления деловой активности доходы людей, естественно, пострадают. Самые уязвимые группы людей во время такого кризиса — это люди, которые работают на сдельную оплату, и малообеспеченные, у которых нет сбережений. Такие работники очень уязвимы во время кризисов, потому что из-за спада деловой активности работники, у которых есть постоянная работа, возможно, не будут уволены.

При этом миллионы людей, которые работают на сдельную оплату (водители такси, грузчики на рынках, уборщицы, строители, мойщики авто, разнорабочие, мойщики посуды и официанты) вполне могут оказаться без источников дохода из-за того, что люди станут меньше потреблять и выходить на улицу. То есть спад экономической активности намного сильней может ударить по людям, которые не устроены на постоянную и официальную работу с фиксированной оплатой.

У нас в формальном секторе экономики трудится всего 5,6 миллиона человек из общей численности трудовых ресурсов почти в 19 миллионов. То есть большинство людей в Узбекистане не трудоустроены в формальном секторе и являются потенциально очень уязвимыми к экономическим потрясениям.

Более того, когда уязвимые работники лишатся своих доходов, то понятно, что их активность тоже уменьшится, и они тоже начнут меньше потреблять и тратить, в итоге спираль кризиса закружится. Экономический кризис, или спад деловой активности, происходит тогда, когда потребители не тратят денег, а фирмы не инвестируют. Поэтому при принятии антикризисных мер нужно хорошо осознавать, что в экономике все связано, и спад деловой активности отрицательно скажется даже на тех отраслях и тех работниках, которые, казалось бы, не должны страдать.

Даже косвенные экономические последствия вируса бьют сильнее по малообеспеченным людям. Допустим, мать-одиночка, дети которой в детском саду, может работать наемным работником во время рабочего дня, но так как дети теперь дома и их некому оставить, то она и ее семья могут лишиться всех доходов. Более того, бывший экономист Всемирного банка Дэвид Эванс пишет, что в развивающихся странах женщины могут диспропорционально сильно переживать экономические и социальные последствия коронавируса.

Вторая причина отрицательного влияния на нашу экономику — это замедление мировой экономики и, в частности, экономик стран, откуда к нам поступают денежные переводы. Российский рубль уже резко упал из-за падения цен на нефть, а это означает, что объем денежных переводов из России снизится.

Более того, из-за спада экономики в России какая-то часть наших мигрантов может остаться без работы или почувствует сокращение расходов, как это было в 2014 году. Уменьшение объемов денежных переводов отрицательно скажется на доходах людей, которые зависят от этих переводов, а они, в свою очередь, будут меньше тратить, что еще сильнее подстегнет замедление нашей экономики и приведет к снижению доходов всех людей (это коснется даже доходов людей, которые не зависят от переводов напрямую).

Известно, что при замедлении мировой экономики инвесторы предпочитают инвестировать в очень безопасные бумаги и стараются не инвестировать в развивающиеся страны. Я бы, конечно, написал, что замедление мировой экономики коснется и иностранных инвестиций в нашу страну. Но, к сожалению, объем иностранных инвестиций в Узбекистан слишком незначителен, чтобы иметь существенный эффект на доходы людей.

Итак, из-за спада деловой активности как в стране, так и за рубежом, наиболее уязвимые наши сограждане могут сильно пострадать. Надо понимать, что последствия замедления экономических мер могут быть так же катастрофичны для жизни людей, как и последствия замедления противоэпидемиологических мер. Поэтому необходимо срочно принимать меры.

Возможные меры

Сейчас в инструментарии властей практически нет монетарных рычагов для улучшения ситуации. Теоретически Центральный банк может временно предоставить ликвидность банкам или уменьшить требования по депозитам, но навряд ли это поможет людям, оказавшимся в тяжелой ситуации, или эффективно выведет нас из надвигающегося кризиса.

Остаются только фискальные меры

Фискальные меры могут быть направлены на спасение госкорпораций, которые попали в тяжелые условия из-за кризиса. Например, государственная авиакомпания почти наверняка будет просить денег и льгот у правительства из-за того, что полеты были прекращены. Если правительство выберет спасение госкорпораций в качестве антикризисной фискальной меры — это будет ошибкой. Во-первых, люди, которые очень сильно пострадают, ничего не получат, а во-вторых, это не ускорит восстановление экономики из кризиса.

Более того, я надеюсь, что наступающий кризис и связанные с ним события могут послужить своего рода уроком о том, что многочисленные госкомпании во всех секторах экономики — это плохая идея.

Когда в экономике все хорошо, госкомпании не вносят особого вклада в бюджет, например, государственная авиакомпания даже была освобождена от всех налогов. Но когда у госкомпаний проблемы, они прибегают к правительству за деньгами налогоплательщиков. Мало того, что потребители постоянно переплачивают за не очень высокий сервис, предоставляемыми госкомпаниями, так еще и из-за них государство сознательно ограничивает конкуренцию. Например, на рынке авиаперевозок иностранным авиакомпаниям сознательно препятствовали входу на авиарынок. А на рынке автомобилей государство ограничивает конкуренцию с помощью таможенных сборов. То есть, в целом, существование госкомпаний, а в особенности меры по их защите от конкуренции и так дорого обходятся нашим гражданам даже в хорошие времена. Чего уж говорить про кризис.

Госкомпании наносят вред экономике, потому что потребители, которые пользуются их услугами, переплачивают, а это в чистом виде ограничение излишка потребителя, который отрицательно сказывается на ВВП и доходах. Во время кризисов эта арифметика усугубляется. Поэтому даже если наши госкомпании обанкротятся, экономика страны, несомненно, выиграет, так как уже не нужно будет искусственно ограничивать конкуренцию.

Другая возможная фискальная мера, которая, я надеюсь, будет воплощена, — это дать людям наличные деньги. Да, это не опечатка, я предлагаю именно заплатить деньги людям, которые больше всего пострадают от спада деловой активности. Под «наличными» имеются в виду и деньги на счетах, не только бумажные деньги.

Теперь о методах: налоговая служба и так хорошо осведомлена о доходах людей в формальном секторе. В зависимости от доходов можно легко придумать прогрессивную формулу одноразовых выплат таким людям. Это важно для оплаты временных пособий по безработице для людей, которые могут потерять работу в формальном секторе, например, из-за сокращений или банкротств предприятий. Для людей более уязвимых, которые не находятся в формальном рынке труда, придумать выплаты посложнее, возможно, придется платить исходя исключительно из статуса. То есть, возможно, нужно будет выплатить нескольким миллионам домохозяйств, не задействованных в формальном рынке труда, одинаковую сумму. Понятно, что речь идет не о маленьких суммах. Если даже платить в эквиваленте 100 долларов на условные 5 миллионов домохозяйств, это составит 500 млн долларов.

Более эффективного метода смягчения последствий кризиса в арсенале правительства сейчас не существует. Метод раздачи денег поможет с двух сторон: во-первых, поможет смягчить удар тяжелых обстоятельств огромному количеству домохозяйств, а во-вторых, поможет достаточно быстро выйти из кризиса, ведь деньги, которые правительство раздаст людям, практически сразу войдут в реальный сектор экономики и будут иметь хороший мультипликативный эффект. Расходы людей из этих денег — это доходы других людей, а доходы уже этих людей- это в будущем расходы… То есть маховик экономики закрутится.

Этот метод сейчас с разными успехом применяют во многих странах. Например, Гонконг выплатит каждому взрослому гражданину по 1280 долларов. Даже в США Конгресс планирует выделить министерству финансов денег на единовременную выплату 1000 долларов для каждого американца. Конечно, учитывая, что мы не богатая страна, мы можем дать примерно трети самых нуждающихся граждан выплату, эквивалентную хотя бы 100 долларам. Уверен, более эффективной траты 500 млн на выход из надвигающегося кризиса нет.

Если смотреть на это с точки зрения окупаемости, понятно, что расходы, направленные на ускорения выхода из кризиса, даже в несколько миллиардов окупятся с лихвой. Надо сказать, большинство потенциальных реципиентов предлагаемых трансфертов наверняка не являются читателями этой статьи, потому как доступа в интернет нет как минимум у трети наших сограждан.

Поэтому даже если вы не являетесь потенциальным бенефициаром раздачи денег и вне зависимости от того, чем вы занимаетесь, вам тоже будет намного легче пережить кризис, если у самых уязвимых граждан нашей страны появится временная финансовая подушка. Повторюсь, эти деньги будут потрачены достаточно быстро исходя из нужд этих домохозяйств, что, естественно, поможет в быстром восстановлении экономики.

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