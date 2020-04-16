Правительство Узбекистана изучает возможность предоставления денежной помощи людям, потерявшим работу. Об этом на онлайн-брифинге в среду сообщил вице-премьер — министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров.

Он отметил, что ряд развитых стран мира (США) и некоторые соседние страны (Казахстан, Россия) выплачивает определенные платежи (пособия) людям, потерявшим работу.

«Назовем это грантами или трансферами — людям дают деньги. Это понятная ситуация — люди находятся дома, особенно работники частного сектора. Сотрудники бюджетных организаций [в Узбекистане] получают зарплату, но работники частного сектора не получают. Возможно, кто-то выплачивает, но, по нашим данным, в основном не получают», — сказал министр.

Джамшид Кучкаров отметил, что в неформальном секторе экономики Узбекистана заняты миллионы людей.

«К сожалению, в нашей экономике миллионы людей ведут деятельность нелегально, то есть это работники на рынках, помощники в магазинах, таксисты, парикмахеры, работники кафе, ресторанов и т. д. », — признал он.

Вице-премьер отметил трудности перевода людей из неформального и легальный сектор экономики.

«За последние два-три года за счет более 1 млрд долларов были реализованы проекты в сельском хозяйстве — теплицы, интенсивные сады на тысячах гектаров и другие. В результате, по расчетам, было создано 1000 легальных рабочих мест, то есть за 1 млн долларов создается одно рабочее место. Хотя говорят, что для работы в саду или теплице площадью 1 гектар земли нужно 20 работников. Если площадь теплицы составляет 3000 га, то получается, нужно 60 тысяч работников», — заявил глава Минэкономразвития и сокращения бедности.

Джамшид Кучкаров сообщил, что с первых же дней после объявления карантина президент Шавкат Мирзиёев поручил правительству обеспечить людей доходом и удовлетворить их неотложные потребности.

«По этому вопросу рассматривается несколько вариантов Министерством экономического развития и сокращения бедности, Министерством финансов, Центральным банком, Министерством занятости и трудовых отношений. Мы об этом думаем. Эта мера требует больших средств. Речь идет о нескольких миллионах человек», — сказал он.

При этом вице-премьер отметил, что говорить об этом пока рано. Он пообещал вернуться к конкретному обсуждению этого вопроса на следующих встречах с журналистами.

«Эти вопросы будут решаться поручениями и постановлениями главы государства. Поэтому об этом говорить немного рано. Когда у нас появится конкретная позиция, мы немедленно сообщим об этом», — сказал Джамшид Кучкаров.