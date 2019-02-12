Штрафы за нарушение иностранцами правил пребывания в Узбекистане предложено существенно снизить. Проект закона о поправках в Кодекс об административной ответственности и Уголовный кодекс подготовлен Министерством внутренних дел.
В статью 225 КоАО предлагается внести новое трактование нарушения правил пребывания: «проживание по недействительным документам или визам (в текущей версии кодекса слова „визы“ нет — ред.), несоблюдение установленного порядка временной прописки (в нынешней версии кодекса — „временной или постоянной прописки“ — ред.), передвижения или выбора места жительства, уклонение от выезда по истечении срока пребывания, а равно несоблюдение правил транзитного проезда».
Административное взыскание за нарушение правил пребывания планируется дифференцировать в зависимости от его длительности:
- до 10 суток — штраф в 5 МРЗП или выдворение за пределы страны;
- свыше 10, но не более 30 суток — штраф в 10 МРЗП или выдворение за пределы страны;
- свыше 30 суток — штраф в 20 МРЗП или выдворение за пределы страны.
Текущая версия кодекса предусматривает штраф в размере от 50 до 100 МРЗП вне зависимости от длительности нарушения, однако не включает выдворения.
Согласно проекту документа, нарушение должностным лицом порядка приема иностранных граждан и лиц без гражданства, предусмотренного правилами пребывания их в Узбекистане, может повлечь штраф должностному лицу в 20 МРЗП (сейчас — от 20 до 150 МРЗП).
Непринятие гражданином, пригласившим в Узбекистан иностранных граждан и лиц без гражданства по частным делам, мер по обеспечению их временной прописки, а также их выезда по истечении определенного им срока пребывания, а равно предоставление жилой площади, транспортных средств либо оказание им иных услуг, когда это заведомо влечет нарушение правил пребывания, может повлечь штраф в 10 МРЗП (сейчас — от 10 до 100 МРЗП).
Проект предлагает избавить иностранных граждан и лиц без гражданства в возрасте до 18 лет от ответственности за нарушение правил пребывания в стране.
Статью 225−1 (невыполнение постановления суда об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Узбекистана) предлагается исключить.
Кроме того, планируется исключить статью 224 Уголовного кодекса, которая предусматривает штраф от 200 до 600 МРЗП или лишение свободы от 1 года до 3 лет за нарушение правил пребывания, совершенное после административного взыскания.
Ожидается, что в международных аэропортах и вокзалах будут круглосуточно работать кассы для уплаты штрафов.
Либерализация преступлений, связанных с нарушением правил пребывания в стране, предусмотрена Государственной программой Узбекистана на 2019 год.
В начале января широкую огласку получил случай, когда супружескую пару туристов не выпустили из страны из-за истечения срока их виз на один и два дня. Государственный комитет по развитию туризма тогда заявил, что текущая нормативно-правовая база не соответствует требованиям сегодняшних реалий.
aziz azimov
Давно надо было у нас тарификация на равне с европейскими. Со одной стороны хорошо мало нарушают, но иногда обидно что надо платить огромную сумму за простое нарушение. Красный свет, пьяный за рулем правильно надо максимально наказывать.
Radis Ilalov
интересно, судя по наказаниям(штрафы) за нарушение просроченных тур. виз мы находимся на уровне Литвы или Польши. А вот до уровня Великобритании, США, Швеции, Франции, Норвегии, Канады и других более развитых стран, где за такое нарушение вас не остановят при выезде из страны и не оштрафуют, мы видимо не дотягиваем. Может не нужно штрафовать?А просто не выдавать в следующий раз тур. визу? Что и делают западные государства. Для чего? Да очень просто, на границе не кошмарят туристов. А причины выяснения нарушения ранее выданой визы пусть останется для посольства