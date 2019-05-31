Новый порядок действия электронных въездных виз установлен в соответствии с указом президента Узбекистана от 28 мая, сообщила пресс-служба Государственного комитета по развитию туризма.

С 28 мая электронная въездная виза выдается на срок пребывания в Узбекистане до 30 дней со дня въезда и будет действовать в течение 90 дней с момента ее выдачи.

Согласно действовавшему до 28 мая порядку, электронная виза выдавалась на срок пребывания в Узбекистане до 30 дней с однократным въездом. В случае, если срок действия визы на момент въезда иностранного гражданина на территорию страны был меньше 30 дней, срок его пребывания в Узбекистане не должен был превышать срока действия электронной визы.

Нововведения были внесены для увеличения средней продолжительности пребывания туристов в стране, отметила пресс-служба Госкомтуризма.

Напомним, в январе молодые супруги-туристы из Германии и Италии не смогли улететь из Ташкента из-за просроченных на один и два дня электронных виз. За подобное правонарушение Кодекс об административной ответственности предусматривает штраф в размере от 50 до 100 минимальных размеров заработной платы. Судья Юнусабадского суда по административным делам, рассматривавший дело супругов, ограничился лишь предписанием о нарушении.

В феврале Госкомтуризма вынес на общественное обсуждение проект закона, предусматривающий либерализацию правонарушений, связанных с нарушением правил пребывания в Узбекистане. В частности, предлагалось уменьшить размер штрафов до 5−20 МРЗП в зависимости от длительности нарушения и ввести такую санкцию, как выдворение за пределы страны. Кроме того, планировалось открыть в международных аэропортах и вокзалах круглосуточные кассы для уплаты штрафов.