Государственный комитет по развитию туризма выразил сожаление по поводу проблемной ситуации, сложившейся у молодой супружеской пары туристов (граждане Германии и Италии), которые в воскресенье не смогли улететь из Ташкента из-за просроченных на один и два дня электронных виз. О проблеме написала «Газета.uz».

"Мы глубоко сожалеем о случившемся, особенно в свете последнего Указа Президента Республики Узбекистан, где в ближайшем будущем (с 1 февраля — ред.) гражданам Германии, Италии и еще многих стран не потребуется получение въездной визы для посещения нашей республики", — говорится в сообщении пресс-службы Госкомтуризма.

Комитет напомнил высказывание президента Шавката Мирзиёева, который в феврале прошлого года на совещании по вопросам развития туризма сказал: «Турист должен путешествовать по стране, а не по учреждениям органов внутренних дел. Необходимо не предъявлять туристу требования, а создавать для него условия».

«К сожалению, текущая нормативно-правовая база требует совершенствования и во многом не соответствует требованиям сегодняшних реалий. Поэтому в принятой „Концепции развития сферы туризма“ на следующие семь лет первоочередной задачей обозначено совершенствование законодательной базы и внедрение международных норм и стандартов с учетом опыта, достигнутого в прошлом году, а также наработок других стран», — отмечается в комментарии госкомитета.

В настоящее время пребывание иностранного гражданина в Узбекистане больше срока действия визы является административным правонарушением.

Согласно постановлению президента от 4 июля 2018 года «Об электронной въездной визе Республики Узбекистан», электронная виза действует в течение 90 дней с момента ее выдачи. Если срок действия визы на момент въезда иностранного гражданина на территорию страны меньше 30 дней, то срок пребывания не должен превышать срока действия визы.

Статья 225 Кодекса об административной ответственности предусматривает штраф от 50 до 100 минимальных размеров заработной платы за нарушение иностранным гражданином правил пребывания в Узбекистане. Дела о таких административных правонарушениях рассматривают административные суды.

«Во многих странах въездная виза предоставляет право въезда в страну путешествия, и началом отсчета срока действия визы является не дата ее получения, а дата пересечения границы. Так как указанные гости много путешествовали, они автоматически предположили, что тот же порядок действует и в нашей республике. Вместе с тем, при нарушении визового режима широко распространена практика взыскания минимальных штрафов прямо в аэропортах или же внесения личных данных в соответствующую базу без какого-либо штрафа», — сообщил Госкомтуризма.

Комитет выразил благодарность судье Юнусабадского суда по административным делам, который вместо штрафа в 100 минимальных зарплат (20,3 млн сумов, или более 2400 долларов США) ограничился лишь предписанием о нарушении. Это «еще раз подтверждает результативность проводимой судебной реформы под руководством нашего Президента, когда судьи вникают в суть каждого дела и стараются вынести наиболее справедливое решение», отметили в комитете.

Госкомтуризма также выразил «особую благодарность коллегам из МИД, МВД и Пограничных войск Республики Узбекистан за ту оперативную помощь, которую они, несмотря на выходные дни, оказали в данной ситуации в рамках существующего законодательства».

По данным комитета, на сегодняшний день уже разработаны предложения в законодательство «по декриминализации подобных правонарушений, снижению суммы штрафов и их взысканию непосредственно на границе, которые рассматриваются соответствующими органами». Кроме того, «ведется постоянная работа по дальнейшему совершенствованию функционирования системы выдачи электронных виз».

Супругам-туристам было предложено возмещение материального и морального ущерба в виде предоставления обратного авиабилета и покрытия расходов на размещение в дополнительные дни пребывания в Узбекистане, однако гости сообщили об отсутствии необходимости в подобной компенсации, добавили в комитете.

Госкомитет по развитию туризма выразил благодарность «Газете.uz» за внимание к проблеме. «Мы приветствуем активное участие представителей средств массовой информации в имплементации проводимых реформ во всех сферах социально-экономического развития нашей родины. Пользуясь случаем, хотим попросить представителей всех средств массовой информации о широком освещении проблем туристов, недостатков в сфере туризма и объективного анализа деятельности нашего комитета, так как наличие свободной прессы позволяет органам государственной власти направить фокус внимания на ключевые вопросы развития нашей республики».