В Узбекистане будут либерализованы преступления, связанные с нарушением правил пребывания в стране. Об этом говорится в указе президента от 17 января, которым утверждена Государственная программа по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017—2021 годах в «Год активных инвестиций и социального развития».

Министерству внутренних дел совместно с Генеральной прокуратурой, Службой государственной безопасности, Министерством юстиции и другими ведомствами поручено в течение месяца внести в Законодательную палату Олий Мажлиса проект закона, предусматривающий либерализацию преступлений, связанных с нарушением правил пребывания.

Кроме того, намечены дифференциация мер административной ответственности за нарушение правил пребывания и обеспечение оперативного рассмотрения таких дел уполномоченными государственными органами.

В начале января широкую огласку получил случай, когда супружеская пара туристов не была выпущена из страны из-за истечения срока их виз на один и два дня. Государственный комитет по развитию туризма тогда заявил, что текущая нормативно-правовая база не соответствует требованиям сегодняшних реалий.