В Узбекистане будут либерализованы преступления, связанные с нарушением правил пребывания в стране. Об этом говорится в указе президента от 17 января, которым утверждена Государственная программа по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017—2021 годах в «Год активных инвестиций и социального развития».
Министерству внутренних дел совместно с Генеральной прокуратурой, Службой государственной безопасности, Министерством юстиции и другими ведомствами поручено в течение месяца внести в Законодательную палату Олий Мажлиса проект закона, предусматривающий либерализацию преступлений, связанных с нарушением правил пребывания.
Кроме того, намечены дифференциация мер административной ответственности за нарушение правил пребывания и обеспечение оперативного рассмотрения таких дел уполномоченными государственными органами.
В начале января широкую огласку получил случай, когда супружеская пара туристов не была выпущена из страны из-за истечения срока их виз на один и два дня. Государственный комитет по развитию туризма тогда заявил, что текущая нормативно-правовая база не соответствует требованиям сегодняшних реалий.
Alisher Radjapov
Давно пора. За нарушение визового режима или регистрации по Административному кодексу от 100 до 200 минималок. Куда это годится? За уклонение от уплаты налогов намного меньше наказание