31 мая в Чиланзарском административном суде Ташкента прошло пятое судебное заседание по иску компании Diyor Biznes («Молочная кухня») против Республиканского центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора (РЦГСЭН) Министерства здравоохранения Узбекистана. В апреле предприятие получило предписание о прекращении деятельности из-за якобы близкого расположения скотомогильников. «Газета.uz» писала о первом, втором, третьем и четвертом судебных заседаниях.

Владелец Diyor Biznes Шухрат Каюмов в рамках судебного процесса требует отменить постановление от 15 апреля, подписанное заместителем главврача РЦГСЭН. Дело рассматривается под председательством судьи Абдуллы Мухиддинова.

На заседании выступил приглашенный со стороны заявителя Абдахамид Хакимов, заместитель начальника Юнусабадского подразделения Управления по земельным ресурсам и государственного кадастра Ташкента.

Разъясняя ответ в письме Государственного предприятия землеустройства и кадастра недвижимости Ташкента, он сообщил, что информация о наличии на территории Ташкентского научно-исследовательского института вакцин и сывороток (ТашНИИВС) ям Беккари, скотомогильников, остатков вакцин и сывороток отсутствует.

Специалист отметил, что в 1997 году был введен государственный кадастр зданий и сооружений, а до этого периода Бюро технической инвентаризации (БТИ) занималось регистрацией жилых помещений. С тех пор на территории ТашНИИВС не было зарегистрировано сооружений в виде ям Беккари, скотомогильников и муфельных печей.

Адвокат ответчика Салим Меликулов спросил, могло ли Управление по земельным ресурсам и госкадастра Ташкента знать о наличии скотомогильников, если деятельность этих сооружений была засекреченной еще в СССР.

Абдахамид Хакимов заявил, что в специальном подразделении кадастровой службы, где хранятся секретные сведения, такой информации нет. Если бы хоть какая-то часть сооружений была бы секретной, то вся кадастровая документация ТашНИИВС была бы отнесена к отделу с секретными сведениями. А сейчас информация об объекте находится в открытом доступе.

На вопросы юриста «Молочной кухни» Джалолиддина Исхакова представитель кадастра ответил, что территория ТашНИИВС уже была обследована инспекторами кадастровой службы, так как у объекта имеется кадастр. В случае обнаружения какого-либо сооружения, включая незаконной постройки, сведения о нем обязательно отражаются в кадастровых планах.

Специалист указал, что решением Мирзо-Улугбекского межрайонного суда по гражданским делам все имущество Diyor Biznes было передано в пользу Госкомимущества. А 15 августа 2018 года постановлением Кабинета Министров Узбекистана территория ТашНИИВС, а также части зданий и сооружений были переданы на правах оперативного управления Агентству по развитию фармацевтической отрасли. Согласно этому постановлению кадастровая служба составила кадастровые документы на имя агентства (ранее сообщалось, что апелляционная инстанция суда по гражданским делам Ташкента 28 сентября 2018 года отменила решение суда первой инстанции — ред.).

Юрист Джалолиддин Исхаков представил суду ответ, полученный из Центрального государственного архива научно-технической и медицинской документации Узбекистана. Во время изучения документации ТашНИИВС, в том числе бухгалтерских отчетов, не было обнаружено упоминания ям Беккари, скотомогильников и муфельных печей. Если бы они имелись, то их строительство или содержание обязательно было бы отражено в бухгалтерских отчетах, отметил представитель «Молочной кухни».

На сегодняшний день на хранении архива состоят 673 документа фонда ТашНИИВС, относящиеся к периоду 1921−1996 годов (656, относящихся к советскому периоду, и 17, относящихся к периоду независимости). Для получения сведений о наличии или отсутствии в составе института или на его территории кладбища животных (скотомогильников) или специальных печей была изучена опись этого фонда документов.

«Во всей описи этого фонда, состоящей из трех описей (1, 1 (продолжение) и 2) отражено краткое содержание всех документов, относящихся к институту. При изучении каждой записи этой описи наличие документов об организации или действии в составе института или на его территории специальных печей и скотомогильников не установлено», — говорится в письме учреждения.

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Следующее судебное заседание, в рамках которого состоятся прения сторон, запланировано на 7 июня.