22 мая в Чиланзарском административном суде Ташкента прошло четвертое судебное заседание по иску компании Diyor Biznes («Молочная кухня») против республиканского Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора (РЦГСЭН) Министерства здравоохранения Узбекистана. В середине апреля предприятие получило предписание о прекращении деятельности из-за якобы близкого расположения скотомогильников. «Газета.uz» писала о первом, втором и третьем судебных заседаниях.

Учредитель Diyor Biznes Шухрат Каюмов в своем иске требует отменить постановление от 15 апреля, подписанное заместителем главврача РЦГСЭН. Дело рассматривается под председательством судьи Абдуллы Мухиддинова.

На очередном заседании выступили приглашенные со стороны заявителя главный инспектор института бизнес-омбудсмана Миршод Насуллаев и специалист Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Минздраве Шерзод Алимкулов.

Миршод Насуллаев напомнил, что с 1 апреля бизнес-омбудсман координирует проверки деятельности предпринимателей. По его словам, основанием для проведения проверок могут служить обращения физических и юридических лиц, а также результатов системы «риск-анализа».

Основной для выдачи разрешения на проверку трех компаний, включая «Молочную кухню», находящихся на территории бывшего Ташкентского научно-исследовательского института вакцин и сывороток, стал «риск-анализ». Главный инспектор объяснил, что на территории был высокий риск возникновения эпидемиологической ситуации.

Специалист отметил, что по итогам мониторинга проверки со стороны РЦГСЭН нарушений не обнаружено.

Юрист «Молочной кухни» Джалолиддин Исхаков указал, что согласно закону бизнес-омбудсман осуществляет свои полномочия самостоятельно и должен был сам подписывать разрешение, а не его заместитель. Только в случае досрочного освобождения от должности бизнес-омбудсмана заместитель имеет право выполнять его обязанности, сказал он.

Миршод Насуллаев ответил, что заместитель имеет право подписывать разрешения согласно специальному положению, по которому заместитель является руководителем аппарата уполномоченного и соответственно имеет право выполнять обязанности бизнес-омбудсмана во время его физического отсутствия. В день подписания разрешения на проверку бизнес-омбудсман Дилмурод Касимов находился в Ферганской области.

«Задач много, один человек не может выполнять все задачи. У него есть свой аппарат», — объяснил он.

Джалолиддин Исхаков привел сравнение с деятельностью президента Узбекистана, который лично подписывает решения, а не глава его администрации или заместители (которых у него нет).

Юрист также указал, что бизнес-омбудсман подписывает не разрешения, а согласования.

Во время опроса Миршод Насуллаев заявил, что РЦГСЭН имеет право запрещать деятельность предприятий, в то время как Джалолиддин Исхаков подчеркнул, что СЭС уполномочена только приостанавливать работу максимум на 10 дней, а запрет выносится только через суд.

Владелец «Молочной кухни» Шухрат Каюмов упрекнул бизнес-омбудсмана в том, что он не защитил его предприятие от необоснованной проверки. Он сказал, что всегда исправно платит налоги, занимается гуманитарной помощью, но сейчас вместо того, чтобы развивать свою компанию, вынужден посещать суды.

Миршод Насуллаев сказал, что бизнес-омбудсман — «еще молодой институт в сфере проверок». «Мы изучаем международный опыт, чтобы в дальнейшем избежать проверок предпринимателей», — сказал главный инспектор.

Шухрат Каюмов также представил ответ Государственного предприятия землеустройства и кадастра недвижимости Ташкента, которое не владеет информацией о наличии на территории ТашНИИВС ям Беккари, скотомогильников, остатков вакцин и сывороток.

Представитель Агентства по развитию фармацевтической отрасли Шерзод Алимкулов сообщил, что территория ТашНИИВС на правах оперативного управления принадлежит агентству.

Согласно постановлению Кабинета Министров от 9 апреля 2018 года №281 «О мерах по эффективному использованию производственных площадей фармацевтической отрасли» (в свободном доступе документ отсутствует, но имеется в распоряжении «Газеты.uz»), предприятие по производству бактерийных препаратов НПО «Вакцина» было ликвидировано. Имущество объекта, а также части зданий и сооружений ТашНИИВС общей площадью 15,1 га переданы на праве оперативного управления Агентству по развитию фармацевтической отрасли.

Специалист заявил, что кадастровые документы компаний, находящихся на территории, были аннулированы. Новые кадастры были переданы агентству. По его словам, несмотря на это решение, владелец «Молочной кухни» не вернул кадастр и продолжает пользоваться недействительным документом.

Предприниматель Шухрат Каюмов заявил, что апелляционная инстанция суда по гражданским делам Ташкента 28 сентября 2018 года отменила решение суда первой инстанции, тем самым отменив основание для постановления Кабмина.

Шерзод Алимкулов во время опроса не смог сказать о наличии скотомогильников на территории, об их ограждении и о том, были ли поданы заявления в другие инстанции для проверки. «Скорее всего, есть скотомогильники, если это было указано в документе», — сказал он.

Представитель агентства также заявил, что бизнес-омбудсман ссылался на другой документ, а не на документ ДСП (для служебного пользования) Агентства по развитию фармацевтической отрасли. Но Шухрат Каюмов напомнил о встрече с директором агентства Сардором Кариевым, который сообщил, что документ был ответом на письмо РЦГСЭН.

На следующем заседании, запланированном 27 мая, ожидаются прения сторон.