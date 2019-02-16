Нарушение права частной собственности сводит на нет усилия по улучшению инвестиционного климата, пишет научный исследователь в Гарвардской школе бизнеса Ботир Кобилов. В очередной колонке он указывает на сферы, где инвестиции обернутся благом для всего общества, укрепляя доверие к государству и бизнесу.

Продолжающийся снос жилых домов в городах и объектов предпринимательской деятельности, а также актуальная тема улучшения инвестиционного климата наводят на размышление о применении фундаментальных понятий, на которые Узбекистан должен опираться на своем векторе развития.

Страна делает первые шаги на международные финансовые рынки, открывая экономику для иностранных инвесторов и мирового сообщества. Есть все признаки успешного выпуска первых еврооблигаций Узбекистаном на сумму 1 млрд долларов США при выявленном спросе на 8,5 млрд долларов. Это на самом деле исторический момент для страны.

Министр финансов Джамшид Кучкаров подметил, что размещение облигаций, в первую очередь, будет дисциплинировать страну. Вероятно, импульс к дисциплине — сейчас это самое ценное, что мы получаем от размещения облигаций на данном этапе.

На этом фоне необходимо кардинально изменить отношение к доступности информации, укрепить статистическую отчетность, оздоровить бухгалтерию госпредприятий, не ограничивать возможности СМИ в подаче объективной информации.

Потому что многократно повысится спрос со стороны инвесторов и участников рынка на достоверную и прозрачную информацию об экономике Узбекистана, финансовой системе, отчетности предприятий, исполнении законов, в частности, о защите прав частной собственности. О последнем пункте мы уже говорили много.

Часто встречающееся нарушение принципа неприкосновенности частной собственности в некоторых регионах страны уводит нас в противоположную сторону от того, что мы должны делать, когда открываемся миру, размещая евробонды и привлекая иностранных инвесторов. Поэтому я хотел бы сосредоточиться на двух вещах, имеющих непреложную ценность: защите прав частной собственности и доверии народа к государству.

Фундаментальная основа

Пытаясь проанализировать и применить опыт других стран, мы сравниваем, как у них работают и развиваются, например, туризм, регионы, сельское хозяйство, инновационные технологии, градостроительство, образование, ИКТ, банки, гражданское общество, и задаемся вопросами: «Почему у нас не так?» и «Почему мы не можем применить это у нас?» Справедливости ради надо отметить, что страны сравнения достигали развития во всех сферах постепенно, пошагово, и мы должны отдавать себе отчет в этом.

Однако применение выборочных зарубежных практик в отрыве от фундаментальных, целостных принципов не даст ожидаемого эффекта, если не будет самого главного — доверия жителей к своему государству. Президент подчеркивает это многократно: «Не народ должен служить государству, а государство — народу», что дает надежду на «великое будущее», о котором мы часто говорим.

Но доверие утрачивается, когда сносятся жилые дома, где еще живут люди, когда хоким избивает фермера, разрушаются исторические здания, охраняемые ЮНЕСКО, изымается бизнес-объект или когда разрушается здание предпринимателя, которое строится за счет многомиллиардного кредита Народного банка. К сожалению, этот список можно продолжить.

Все эти действия нарушают фундаментальную основу любой развитой, богатой и привлекательной, в первую очередь, для своего народа и уже потом для инвесторов, страны — гарантии прав частной собственности. Вы можете нанять любого экономиста в мире, стратега, юриста, консультанта, предпринимателя и советника, и все они ответят, что защита прав частной собственности является основой развития. В ее отсутствие развитие просто немыслимо.

Почему одни страны богатые, а другие бедные?

Дарон Аджемоглу, один из ведущих экономистов мира в области развития, соавтор знаменитой книги, название которой вынесено в подзаголовок, утверждает, что страны становятся богатыми благодаря инклюзивным экономическим и политическим институтам, синтезу государства и свободного рынка, в котором:

государство стимулирует физических и юридических лиц инвестировать, вводить новшества, гарантируя при этом права частной собственности;

государство обеспечивает инвестиции и рост, предоставляя качественное образование и инфраструктуру;

государство контролируется его гражданами, институты и законы работают для всех одинаково.

В подтверждение выводов Аджемоглу об образовании, в частности, высшем образовании, я писал ранее. График ниже показывает связь между образованием и богатством страны.





Источник: Всемирный банк.

График показывает корреляцию между ВВП на душу населения и доступом к высшему образованию. Этот график положительной корреляции, которая равна практически 1.0, свидетельствует о том, что чем больше образованных людей, тем богаче страна. И наоборот.

Примечательно, что по показателям ВВП на душу населения и процента образованных людей Узбекистан даже немного уступает группе стран, где идут активные военные конфликты, которые находятся на грани гуманитарной катастрофы и где люди умирают от голода (Сомали, Судан, Сьерра Леоне, Ливия, Гаити, Зимбабве).

Если появились дополнительные средства в бюджете или иностранные инвесторы, то их следовало бы привлекать к образованию и медицине. Такие инвестиции не дадут денежных возвратов в течение короткого периода, однако эти две сферы являются самыми приоритетными для развития нашей страны. Ведь мы строим страну не для краткосрочных целей и выгод, но для будущего поколения, не так ли?

На этом фоне предложение переместить два крупных вуза, Национальный университет Узбекистана и Ташкентский государственный технический университет (в которых учатся почти 20 тысяч (!) студентов), с их нынешнего места куда-то за город вызывает тревогу. По логике представителя ведомства (которое, по крайней мере, должно опираться на причинно-следственные связи, предлагая решения), согласно неким «законам мегаполисов» вместо университетов должно быть больше бизнес-центров и точек продаж.

Риторика «снесем-перенесем» по отношению к образовательным учреждениям противоречит логике, и, надеюсь, здравый смысл победит и такое предложение не реализуется. Стране нужно больше вузов. Необходимо открывать филиалы или новые вузы во всех регионах, чтобы доступ к образованию был у всех, без исключения. И самое главное, чтобы образование было инклюзивным.

В госвузах в Ташкенте наблюдается значительный гендерный дисбаланс, среди студентов число девушек в два раза меньше числа юношей.





Число юношей и девушек, обучающихся в вузах Узбекистана, данные 2018−2019 учебного года. Источник: Минвуз.

Такие шаги, как перенос/ликвидация вузов с 20 тысячами студентов, если сделать их необдуманно, будут только ухудшать положение c доступом к образованию. Сначала следует создать все инфраструктурные условия: коммуникации, транспорт, школы, детские сады, парки, больницы, банки, общежития, прежде чем переселять людей, семьи или вузы. Иначе это можно считать лишь «выдворением на улицу».

Счастливый народ

Джеффри Сакс, профессор Колумбийского университета и специальный советник ООН по Целям устойчивого развития, является одним из самых именитых экономистов в мире, исследующих экономическое развитие и борьбу с бедностью.

Во Всемирном докладе о счастье 2018 года он писал о том, что счастье людей в определенной стране зависит от следующих ключевых условий:

экономического процветания (включая наличие рабочих мест для всех);

физического и психического здоровья граждан;

свободы в принятии ключевых жизненных решений;

сильной и динамичной социальной поддержки;

социального доверия, в том числе уверенности в честности бизнеса и государства.

Скандинавские страны имеют лучшее образование и медицину в мире и возглавляют списки самых богатых, счастливых и некоррумпированных стран. Властные органы в этих странах имеют относительно высокое социальное доверие по сравнению с остальным миром.

Высокий уровень доверия к государству означает, что жители скандинавских стран считают, что государство защищает их от всех угроз, в то время как в других, даже развитых, и в большинстве развивающихся стран люди признают, что нуждаются в защите от государства или местной администрации.

Путь к счастью людей в определенной стране требует широкой социальной интеграции, а это означает, что все слои общества выигрывают от экономического развития, хорошего здоровья и сильного социального капитала. Чтобы добиться социальной интеграции, государства должны действовать во имя общего блага, а не в интересах группы бенефициаров, в виде иностранных инвесторов, например.

Урбанизация — это не процесс увеличения бетонных высоких зданий, торговых и бизнес-центров. Урбанизация означает повышение роли города в развитии общества, людей, экономики и образа жизни. Города должны обеспечивать социальную интеграцию. Правильное городское планирование и политика должны выстраивать города, в которых люди разных рас, классов и этнических групп продуктивно взаимодействуют и живут с высокой степенью социальной мобильности и доверия.

«Карточный домик»

10 февраля в Гарвардском университете прошла междисциплинарная конференция, которая была посвящена процессу проектирования и тому, как он связан с функционированием общества, предприятия, государства и системы в целом. Конференция объединила экономистов, дизайнеров, архитекторов, социологов, специалистов по городскому планированию и многих других профессионалов в своих областях, связанных общей целью: как улучшить жизнь людей.

Первый доклад, который мне довелось услышать, был о том, как многоэтажные жилые здания вредны для общества и людей, для их уровня счастья и здоровья по сравнению с домами на одну семью или малоэтажными домами (см. фото ниже).





Фото автора.

Это заставляет задуматься о происходящем строительном буме в городах Узбекистана. В 2007 году в статье «Последствия жизни в многоэтажных домах» был приведен обзор почти 100 исследований о воздействии высотных зданий на их обитателей, которые анализируют, улучшают ли высотные здания благосостояние и психическое здоровье.

Исследования и обзоры содержат вывод, что высотные здания в целом не выгодны для жителей. Выявлено, что такие здания негативно влияют на чувство страха, неудовлетворенности, устойчивость к стрессам, могут вызывать проблемы с поведением, плохие социальные отношения, самоубийства, а у детей — негативно влиять на развитие.

Высотки также приводят к обременению существующей инфраструктуры, обострению транспортных проблем и могут наносить ущерб архитектурному облику города.





Фото автора.

Люди, которые живут в малоэтажных зданиях или семейных домах, в два раза охотнее помогают соседям, чем люди, проживающие в высотных зданиях, отмечалось на конференции (см. фото выше).

В Сингапуре в период с 1960 по 1976 год процент людей, живущих в многоэтажных домах, вырос с 9% до 51%. За тот же период уровень самоубийств на душу населения (падения с высотных зданий) увеличился в 4 раза, в то время как количество самоубийств в других обстоятельствах снизилось.

Жители многоэтажных построек — и особенно социального жилья — уязвимы перед проблемами психического здоровья. Психологи исследуют эту связь с 1970-х годов, и одно исследование показало, что у жителей многоэтажек симптомы психических расстройств проявляются чаще, чем у других жильцов.

Чувство принадлежности и связи с другими людьми, соседями и обществом являются важными элементами здоровья и счастья человека. Люди, имеющие тесные связи с семьей и друзьями, живут в среднем на 15 лет дольше, чем люди, которые оторваны от них. Города с высоким уровнем доверия сообщают о гораздо более высоком уровне счастья и росте ВВП, чем города с низким уровнем доверия. О важности сохранения деревьев в городской среде уже столько написано, но мы не устанем об этом повторять, до тех пор, пока звуки бензопилы не остановятся.

Вызывает обеспокоенность скорость сноса и срочность строек. Если остро встал вопрос создания нового облика городов и есть необходимость строить вопреки желаниям жильцов и архитектурному облику, то не легче ли создать новый город с нуля?

К счастью, территория нашей страны большая. Нет необходимости создавать искусственные мегаполисы и возводить многоэтажные здания именно в центральных частях городов путем сноса существующих частных жилых домов. Гонконг, Сингапур, Нью-Йоркский Манхэттен, Токио и Сеул стали мегаполисами с многочисленными высокими жилыми домами не намеренно, а из-за ограниченных земельных территорий и правильного городского планирования.

История имеет горькие уроки застройки: в Джакарте контракты с разработчиками часто пересматриваются ежегодно, долгосрочные проекты практически невозможны (такое же отсутствие генерального плана долгосрочного развития города, как в Ташкенте), Баку претерпел уродливые изменения со сносом исторических зданий, в Сан-Паулу городские власти вытеснили бедные слои населения на периферию. Еще не ушли в прошлое времена обманутых дольщиков в России, и нам меньше всего хотелось бы испытать все это на себе.

В конце концов, если появилась острая нужда в земле под урбанизацию, прежде чем выселять жильцов, предприятия и, теперь вот, крупнейшие университеты за пределы города, может, подумаем о переносе зданий министерств, их подразделений и других органов государственного управления за городскую черту? Ведь все эти здания занимают немалую площадь и находятся в центральных частях наших городов. Мировая практика, на которую ссылаются многие, в том числе вышеупомянутый представитель госоргана, как раз-таки свидетельствует, что здания госаппарата и администрации выносят за пределы центральных частей города.









Источник: https://vvm1955.livejournal.com/1707043.html.

Полвека назад Ташкент уже переживал строительный бум. Однако разница между тем периодом и нынешним заключается в том, что тогда Ташкент восстанавливался, а сейчас он теряет архитектурный облик, свою многовековую историю, уникальную культуру, возможно, и людей в нем — все то, ради чего наши зарубежные гости, туристы приезжали к нам и чем искренне восхищались.

Болезнь, которую нужно лечить в первую очередь

Андрей Шлейфер, самый влиятельный экономист в мире по индексу цитирования, специализируется на корпоративном управлении, праве и финансах, поведенческой и институциональной экономике. Вот посыл из его наиболее влиятельной исследовательской работы:

«Наиболее ценные проекты страны, такие как здравоохранение и образование, не получают потенциальных инвестиций по сравнению с такими проектами, как инфраструктура (строительство), потому что последние предлагают больше возможностей для коррупции».

«Коррупция также ведет к сохранению монополий, предотвращению проникновения новых участников рынка и препятствует инновациям и экономическому росту. Примечательно, что коррупция также ведет к запрету импорта товаров, по которым взятки не могут быть получены без обнаружения, и стимулирует импорт товаров, по которым взятки могут быть легко получены. Как следствие, ассортимент потребительских товаров и услуг, доступных в стране, определяется возможностями коррупции, а не предпочтениями потребителей или технологическими потребностями».

О самом главном

Размышляя о том, какие проекты в действительности были бы ценны для нас, какой эффект принесут проекты развития, сколько инвестиций и куда мы привлекаем и насколько счастливы и богаты люди в своем государстве, я прихожу к мысли, что важнее всего реальные, работающие без сбоя механизмы ответственности и отчетности государства перед обществом.

Нам необходимо сделать так, чтобы две строки из самого важного для нас документа были ежедневной реальностью:

«Государство выражает волю народа, служит его интересам. Государственные органы и должностные лица ответственны перед обществом и гражданами».

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