Министр дошкольного образования Узбекистана Агриппина Шин провела встречи и переговоры в Республике Корея, куда 22 ноября с государственным визитом прибудет Президент Шавкат Мирзиёев.

В интервью «Газете.uz» министр сообщила, что для Узбекистана, который намерен создать современную во всех отношениях систему дошкольного образования, очень важен зарубежный опыт, в частности, опыт Республики Корея в этом направлении.

«Министерство дошкольного образования — это совершенно новое ведомство, мы начали работу практически с нуля, и для нас очень важен зарубежный, в том числе корейский опыт», — отметила Агриппина Шин.

«Здесь мы увидели, что все аспекты раннего развития ребенка находятся под особым вниманием и контролем. Самое главное — это отношение, любовь к ребенку. В дошкольных образовательных учреждениях все сделано для развития ребенка и его безопасности. Особенно хочу отметить отношение к инклюзивному образованию», — сказала министр.

Как узбекская, так и корейская сторона ожидают многого от предстоящего визита, в частности, от переговоров на высшем уровне, добавила она.

В среду в Сеуле ожидается подписание соглашения о безвозмездной передаче Узбекистану 2000 пианино, что «позволит улучшить условия для гармоничного развития наших детей», сообщила Агриппина Шин.

«Газета.uz» благодарит пресс-центр по освещению государственного визита Президента Узбекистана в Республику Корея за предоставленное интервью.