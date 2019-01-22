В Фергане на пересечении улиц А. Навои, С. Темура и Фараби начат снос двухэтажных жилых домов, построенных в 1946—1947 годах японскими военнопленными (Гидролизный городок). Жильцы выступают против, однако, по их сообщениям, на них оказывается давление — их принуждают переехать на окраину города, где нет необходимой инфраструктуры для полноценной жизни.

Территорию сноса огородили забором, который вскоре упал.

Под снос попадают дома №30, 32, 32а, 34, 36, 38, 38а, 40 по улице Навои, №3 и 5 по улице Фараби и дома №34 и 36 по улице С. Темура. В 12 домах 120 квартир, из которых, по данным городского хокимията, на новое место переехали жильцы 43 квартир.

«Газета.uz» поговорила с жителями сносимых домов и получила комментарии заместителя хокима Ферганы.

Жители

Влад Платонов, Навои 32а, кв. 2





«8 января начался достаточно жесткий снос, людей принуждают переселяться в новые дома, документов никаких не дают, за исключением гарантийных писем. Эта история ферганцам знакома, это может затянуться надолго, потому что примеры уже есть. В центре у нас сносили район и только через два года жители получили документы, и то на комнаты в общежитии. Поэтому люди не верят, не хотят переезжать. Плюс эти дома неприспособленные, плохо построены. Они четыре года стоят, в них никто не хотел заселяться, покупать в них квартиры. Дома находятся на окраине города, рядом со стадионом „Истиклол“. Кого-то уговорами, кого-то угрозами переселяют, но четыре дома из шести пока держатся. Дом №34 снесли полностью, в 40-м доме есть еще три квартиры, но там начали разбирать крыши, хотя там еще живут люди. Дом обесточен — нет света, воды, газа, телефона. В этом доме произошла такая ситуация, что одну квартиру взломали, вынесли оттуда вещи и унесли в новые дома. То есть без ведома хозяина».

«Произошло печальное событие. 19 января скончался человек, 20-го похоронили. На его семью — маму и младшего брата — оказывали сильное давление. Погибший страдал гипертонией, и его пытались оградить от всей этой борьбы, но он ведь видел, что происходит с его семьей и домом. Очевидно, что он не выдержал, у него случился гипертонический криз, он был доставлен в больницу, впал в кому и скончался».

Фото: агентство «Фергана».

"Представители местных органов власти привели решение хокима от конца 2011 года, но оно касалось сноса ветхих зданий, куда не входили вышеуказанные дома".

«Вот есть постановление президента от 2011 года „О мерах по реализации генерального плана г. Ферганы, строительству и реконструкции объектов социальной и транспортно-коммунальной инфраструктуры на период 2012—2015 годов“. Документом предусматривалось обновление фасадов жилых домов путем выполнения минеральной штукатурки фасадов, ремонта ограждения балконов, облицовки цоколя, покрытия кровли металлической черепицей и установки оконных рам типа „Акфа“ по улице А. Навои, дома №№ 28, 30−41, 43−54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70».

«Дальше — больше. Подпись хокима в решении и подпись хокима в ответном письме радио „Озодлик“ разные. Непонятная ситуация. В каком-то из этих документов чужая подпись».

Айшахон Султанова, врач-кардиолог, дом 38а, кв. 9

«Наш Гидролизный городок находится в центре Ферганы. Перед сносом власти должны были предупредить нас за шесть месяцев. Слова о том, что нас предупредили в прошлом году — ложь. 29 декабря 2018 года было собрание, где сообщили о сносе».





«Они приходят 8 января и говорят, что мы должны в срочном порядке выселяться. Они не хотят слушать нас, игнорируют наши предложения и пожелания, обращаются грубо. Одним словом, ущемляются права и интересы граждан. Эти не аварийные дома, а очень стойкие, поэтому в рамках программы Ферганы на 2012−2015 годы их не снесли, а просто провели реконструкцию».

«Новые дома, куда нас хотят переселить, были построены на яме, куда выбрасывались отходы Шелкокомбината. Питьевая вода не отвечает санитарным требованиям, СЭС считает это место непригодным для житья».

«Самое удивительное, что у Шохруха Ибрагимова, проживавшего в 15-й квартире дома №40, без спроса вывезли вещи в новый дом. Во 2-й квартире этого же дома проживает участник фронта 87-летняя Татьяна Кокрякова. Я ее врач и ухаживаю за ней уже 10 лет. Она сейчас практически посинела от холода, так как в доме примерно с 11 января отключили электричество, газ и воду. До начала сноса все коммуникации работали».





Фото: кадр из видео агентства «Фергана».

"Сын Татьяны Васильевны Виктор Аристов (1974 г. р.), проживавший в доме №32, умер от острого коронарного синдрома, спровоцированного стрессом. Власти приходят каждый день, каждый день мы с ними ругаемся, у всех высокое давление. Рядом стоит машина скорой помощи. Я как врач-кардиолог в Центральной многопрофильной поликлинике Ферганы (работающий пенсионер) с утра до вечера бегаю, помогаю жильцам".

«Я проживаю в доме №38а, мы находимся на втором этапе сноса. Мы просто хотим получить жилье в этом же месте. Президент Шавкат Мирзиёев сам говорил, что люди хотят жить там, где родились, и не хотят переезжать. Если дом устарел, то постройте дом на том же месте».

«Дом №34 полностью снесли. На первом и втором этажах дома №40 еще живут люди — Галина Кокрякова и семья Дильфузахон, а уже начали снимать крышу здания».

«По словам представителей хокимията, здесь планируется построить гостиницу и комплекс 16−18-этажных зданий на сумму 100 млн долларов. За эту сумму местные органы власти плюют на права и интересы граждан Узбекистана. Нас беспокоят и вечером. Приходят в 8 или 10 часов вечера, представляются в качестве прокурора или представителя Службы государственной безопасности и требуют освободить квартиру. Какой-то полковник Шухрат в форме органов внутренних дел пришел и потребовал от нас не собираться на улице. Теперь перед входом в наш дом у нас проверяют паспорта и прописку. Замхокима Ферганы Шарифжон Ниязметов оскорбляет и кричит на всех».

«Мы не против государственной политики, обновления города. Наше требование — пусть построят рядом с этим местом новый дом или дадут жилье в центре».

Нелля Охунова, пенсионерка, 79 лет, дом №38а, кв. 12





«Наше самое горячее желание — пусть власти не давят на нас, мы устали от их давления. Пусть на этом месте строят дом и переселяют туда. У нас квартиры все в ремонте, хорошие дома. Президент ведь сказал сносить плохие дома, удовлетворять потребности [людей]. Мы уже в Ташкент отправляли жалобы».

«29 декабря вышло решение хокимията Ферганской области. 2 января пришли с рейдерским захватом. 8 января свое решение издает городской хокимият. Мы же живем в цивилизованном обществе. За нами стоит наш президент, он постоянно об этом говорит: „Халкни хафа килманглар“ („Не обижайте народ“)».

«Мы за президента душой. Почему они так делают? Значит, не уважают его? Мы же тоже были руководителями. Я 40 лет проработала в областном „Медснабе“, ушла на пенсию замдиректора».

Дилфузахон Арипова, домохозяйка, 48 лет, дом №40

Квартира Дилфузахон Ариповой.

«В доме №40 остались я и тетя Галя (Галина Кокрякова). В одном доме 18 квартир. 2 января без какого-либо предупреждения вызвали людей на улице и сообщили о предстоящем сносе. Сказали, что дадут квартиры рядом со стадионом „Истиклол“ на окраине города, которые не отвечают требованиям СЭС. Мы попросили дома в центре города, так как у нас есть дети, им нужно ходить в детские сады и школы, есть вся инфраструктура. Там нет ни автобуса, ни маршруток, только такси. Нам сказали, что эти земли уже продали иностранным инвесторам в лице южнокорейском компании для строительства гостиницы».





«Мы не говорим, что не хотим выселяться, нам просто нужно жилье там, где мы проживаем. Мы купили здесь дома для собственного удобства, хоть это было и дорого».

«10 дней назад отключили электричество, газ и воду. Свет мы подключили через частную компанию, провели отдельный кабель. Еду нам приносят родственники или покупаем с улицы. Воду покупаем в магазине».

«В декабре прошлого года, когда я покупала соседнюю квартиру в этом доме, в нотариусе и кадастре мне сказали, что дом не будут сносить до 2030 года. Тогда я купила соседнюю квартиру для своей невестки. Сейчас мы с ней в моей квартире, трех внуков отправили к родственникам, так как они заболели из-за холода».

«Когда демонтировали крышу, мы были в квартире и боялись, что упадет люстра. Пугались от каждого шума».

«Мы им сказали, что освободим квартиру в течение двух часов, если дадут жилье в центре. Нам не нужно больше комнат на окраине, мы хотим такие же две комнаты. В ответ мы слышим, что нам предназначены только эти дома возле стадиона. Мой сын посмотрел эти дома».

«22 января представители хокимията сообщили нам, что начнут определять стоимость жилья с помощью оценочной организации для выплаты компенсации при изъятии площади».

Переселившийся в новый дом

Владимир Бус, 62 года

«Ранее я проживал в доме №34 по улице Алишера Навои, сейчас — в доме №3 по улице Регистон. Меня переселили из центра на край города. Доволен ли я? Нет, конечно».





«Началось все в конце июля — начале августа прошлого года. Сказали, что нас будут переселять. Мы организовались, куда, чего, но потом отменили. А потом началось снова, со 2 января, как раз праздники закончились. Пришли, говорят: выселяйтесь. Вот там дома есть, езжайте туда, хочешь-не хочешь».

«Здесь очень старые люди, мы пенсионеры, а здесь [возле стадиона «Истиклол] нет ни транспорта, ничего. С центра города нас выселили сюда. Никаких условий нет. Уже несколько человек сникли, не знаю, как выживут…»





«Ни на какие условия не шли — молодой ли, старый, не спрашивали, какие пожелания. Около нас стройка, прямо около моего дома — новый дом. Найдите там квартиры нескольким семьям, старым людям, которые всю жизнь прожили на прежнем месте, уже пенсионеры, нам немного осталось, переселите сюда. Нет, кинули на край города».

«Электричество и газ здесь нормальные. Но все еще строительные испарения, дышать тяжело, пока все выветрится… Жить можно, но мы, старики, остались без транспорта, без инфраструктуры. Меня просят старики хлеба купить, а до центра доехать сложно. Надо идти полкилометра, потом на Damas или попутке доехать до центра».

«Сейчас некоторые даже хлеба не могут себе купить, потому что магазинов нет. Это край города, где новый стадион. Здесь четыре дома на краю города. От центра мы очень далеко находимся. Мы просили, умоляли [выделить жилье] в центре города. В Фергане очень много домов пустует».

«Мне 62. Здесь я самый младший, есть кому 70, есть с войны люди. На прежнем месте я жил с рождения, с 1957 года. С нами обошлись очень „круто“. Газ отключили, свет, телефон. Я сижу, а мне ломом крышу пробили, на меня посыпалось все».

«Нас выдавили. Я всю жизнь старался, работал на республику, монтажником был, а со мной так обошлись».





«Документов на новое жилье пока не дали. Кадастр, говорят, будет делаться в течение месяца. На прежнем месте жили 75 семей, из них переехали процентов 90. Осталось 7 семей, они сопротивляются, но их уже сюда привозили, я чувствую, и их сюда закинут».

«Мы просили постановление хокимията, но нам его в руки не дали. Письменного ничего не дали. Мы хотели с этим документом решать вопрос в суде, но нам на руки не дали. Мы узнали, что это коммерческая земля под нашими домами, ее отдают под строительство корейской организации. Большие люди в этом задействованы, они в свои руки это взяли, а нас просто выкинули».

Хокимият

Заместитель хокима Ферганы по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Шариф Ниёзметов во время телефонного разговора с корреспондентом «Газеты.uz» сообщил, что снос двухэтажных домов проходит в рамках распоряжения администрации президента.

Распоряжение администрации президента

«10 июля 2018 года вышло распоряжение администрации (за подписью первого заместителя советника президента Бекзода Мавлонова — ред.). Нашему премьер-министру было поручено переселить [жителей] из морально устаревших двухэтажных домов в новые дома. Эта практика уже была в Бухаре, и этот бухарский опыт было поручено распространить по всей республике».

«На основе этого поручения мы приняли решение хокима Ферганы №14 [от 8 января 2019 года] о сносе морально устаревших двухэтажных жилых и нежилых домов на пересечении улиц А. Навои, С. Темура и Фараби и возвращении освобожденных земельных участков в резервный земельный фонд города (дома №30, 32, 32а, 34, 36, 38а, 40)».

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Фактчек: в документе (в первом на фото), на который сослался замхокима, указано, что подрядчик должен предоставить хокимияту Бухарской области гарантийные письма об обеспечении жителей новыми квартирами в домах, которые будут построены на месте сносимого жилья. До начала строительства необходимо составить трехсторонний договор с владельцами квартир в старых домах (подрядчик, хокимият и владелец). Согласно документу, подрядчик берет на себя обязательство по обеспечению владельцев временным жильем на основе аренды (аренда полностью оплачивается за счет подрядчика), а после окончания строительства — квартирой в новом доме. Документом одобряется опыт организации подрядчиком всех условий в новом доме для проживания жителей старых домов, не взимая с них каких-либо средств.

«Морально устаревшие дома»

Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Ферганы не выразил возражения на снос «морально устаревших» домов. В документе отмечается, что «срок эксплуатации домов истек, санитарно-технические приборы устарели, дома не соответствуют современным требованиям архитектуры и строительства, работы по благоустройству и озеленению не проводились в достаточной степени».

«Оказывается, эти восемь домов были построены в 1946—1947 годах. При сносе этих домов мы увидели, что стены были заполнены связками камыша, представляете? Тысячекратное спасибо нашему президенту за это поручение [о бухарском опыте]. Мы ужаснулись после сноса двух домов. Такие двухэтажные дома еще есть у нас на улице Катташох. Жители этих домов пришли к нам и поставили вопрос о сносе их старого жилья и переселении в новые дома».

«В этих домах полностью сгнила система коммуникаций, вода не поднималась на второй этаж. Они еле стояли».

«В сносимых 2 домах 72 квартиры, в 4 из них никто не проживал. 47 квартир уже переехали. Они говорят спасибо нашему президенту».

«Да, есть те, кто не согласен на переезд. Мы должны и их правильно понять, так как они прожили здесь 10−20 лет. Есть недовольные… но 80−85% жителей уже переехали».

«Новые дома»

«Это новые дома возле новейшего стадиона „Истиклол“, в 500−700 метрах от аэропорта. Они первые жильцы этих квартир. Никто до них здесь не жил. Мы еще раз проверили коммуникации и под руководством главы Ферганской области переселили их туда. Это в 2,7−3 км от их старого места проживания. С 21 января по этому маршруту начали курсировать маршрутки Damas».

«В течение трех-четырех дней, надеемся, и другие жители переедут. Дома №32а и 38а будут снесены на втором этапе. В первую очередь, нужно выбрать для них новые квартиры, а после уже сносить. В Фергане никогда не будет мытарств».

Все ли есть в новых домах?

«Все дома нормальные. Я не знаю, чтобы оттуда были жалобы, наоборот, говорят спасибо президенту. На первых этажах домов будут детские сады, магазины, поликлиника. Все будет скоро. Это уже есть в планах».

Инвесторы из Южной Кореи

«На этой территории инвесторы из Южной Кореи собираются строить гостиницу и комплекс. Они были вчера. Что касается суммы инвестиций, то я, честно говоря, не могу сказать, но ожидается около 98−100 млн долларов. Инвесторы повторно прибудут сюда 24 января».

Какие дома еще снесут

«Помимо этих восьми есть пять-шесть двухэтажных домов на улице Белги. Когда мы снесли два этих здания, мы поняли, что они непростые. Спасибо нашему президенту за это поручение».

«Мы не сносим дома, где проживают жители. Да, деревья срубаем, так как мешают строителям».

«Отключения электричества — такого нет. Да, первый дом отключили из-за аварийного состояния. Но давление газа не снижали, водоснабжение работает».

«Надо ускориться»

«Все жители дома №40 переехали в новые дома… (две семьи во время телефонного разговора с корреспондентом „Газеты.uz“ сообщили, что по-прежнему находятся в доме — ред.). Дальше уже инвесторы приходят, надо ускоряться. Когда в центре Ферганы планируют реализовать такой проект, нужно это правильно понимать».

Смерть жителя

«Да, верно, человек попал в больницу, скончался. У него была болезнь. Ну, это жизнь. Воля Бога. Мы не обращались грубо… Есть ли здесь вина хокимията? Верно, что у него была болезнь. Но это воля Аллаха, мы не можем что-то здесь сказать».

Текущая ситуация

По состоянию на 22 января четыре из шести домов были повреждены в рамках работ по сносу.

Дом №34 был снесен полностью. В доме №32 разобрали крышу, оставив ее только над одной квартирой, окна и двери вынесли.

В доме №40 остались три квартиры, он Г-образный, правую часть начали сносить во вторник. Три семьи до сих пор в доме. Они не собираются покидать его.

За дом №30 также взялись капитально, но в доме расположены две организации — учебный центр «Бинго» и кафе «Эмир Кустурица». Часть крыши кафе разобрали, оставив ее над двумя комнатами.

Дело взято под контроль

Как сообщили «Газете.uz» в Генеральной прокуратуре Узбекистана, дело взято под контроль, факт изучается соответствующим управлением ведомства.

Видео

В видео использовались фрагменты записи агентства «Ферганы».