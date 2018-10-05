Сергий Зоря, ведущий экономист по вопросам сельского хозяйства представительства Всемирного банка в Узбекистане, рассказывает об опыте развития сельского хозяйства Голландии, который изучала узбекистанская делегация в августе в ходе поездки в Нидерланды.

Сельское хозяйство в Узбекистане является социально-экономической основой жизни в сельской местности, где проживает половина населения. Оно создает 17% ВВП и 27% рабочих мест в стране.

Экспорт сельхозпродукции составляет 13,6% от общего объема экспорта, но в 2016 году она принесла стране всего 1,7 млрд долларов США. Для сравнения, во Вьетнаме, где количество сельхозплощадей на душу населения в 7 раз меньше, чем в Узбекистане, выручка от экспорта агропродовольственной продукции в 2016 году составила 32 млрд долларов. Голландией, где площадь сельхозугодий сравнительно небольшая, данная продукция была экспортирована на сумму более 100 млрд долларов.

Каким образом Узбекистан может повысить эффективность сельского хозяйства, задействовав свой огромный потенциал в качестве производителя плодоовощной продукции? Для получения ответа на этот вопрос Всемирный банк предложил узбекским партнерам изучить опыт Нидерландов — одной из мировых сельскохозяйственных сверхдержав.

Это европейское государство имеет небольшую территорию площадью в 42 тысячи кв км. То есть, оно почти в 11 раз меньше Узбекистана. Население Нидерландов — 17 миллионов, что в почти в 2 раза меньше, чем количество живущих в самой густонаселенной стране Центральной Азии. Однако эти небольшие масштабы не помешали Нидерландам стать крупнейшим, после США, мировым экспортером сельхозпродукции, территория которых — 9,5 миллиона кв км, что превышает площадь страны голландцев в 260 раз!

Нидерланды демонстрируют впечатляющие показатели по производству и экспорту широкого спектра сельхозпродукции, включая фрукты, овощи, картофель и цветы. В отчете Всемирного банка отмечается, что Узбекистан также обладает сравнительными преимуществами по выпуску данных видов сельхозпродукции. Между Узбекистаном и Нидерландами можно найти и другие схожие черты. Обе страны имеют ограниченный объем сельхозплощадей, в основном, малые размеры фермерских хозяйств и агропромышленных предприятий, а также стремление диверсифицировать экспорт.

С целью изучения данного опыта Всемирный банк организовал ознакомительную поездку в Нидерланды для экспертов министерств и ведомств Узбекистана. Визит состоялся в августе при содействии Министерства сельского хозяйства и экономики Нидерландов в рамках проекта Всемирного банка «Развитие плодоовощеводства в Узбекистане».

В ходе визита участники получили уникальную возможность познакомиться с передовым опытом Нидерландов в укреплении цепочки создания добавленной стоимости в сельском хозяйстве, поддержке экспорта местных фермеров и агропредприятий, а также внедрении научных исследований в сектор плодоовощеводства. Это те самые направления, которые представляют интерес для повышения эффективности сельского хозяйства в Узбекистане.

Небольшие, но очень конкурентные

В Нидерландах малая площадь земельных угодий является основным ограничительным фактором. По этой причине большая часть фермерских хозяйств представляют собой мелкие фирмы и семейный бизнес. Несмотря на это, они способны конкурировать, а зачастую даже превосходить крупные транснациональные корпорации в сфере продаж плодоовощной продукции и семян. Во всех фермерских хозяйствах страны, которые посетили узбекские эксперты, внедрена практика, основанная на высоких технологиях и менеджменте, позволившая повысить их производительность и стать ресурсоэкономными.

Набирает популярность так называемое «цифровое сельское хозяйство», включающее применение точного земледелия и роботов на различных этапах сельхозработ до «интернета вещей», помогающего управлять различными процессами.

Голландские фермеры придают особое внимание важности знаний. Они постоянно изучают и используют инновационные технологии для снижения затрат и улучшения качества продукции, тем самым сохраняя свою конкурентоспособность. Это возможно, только когда фермеры самостоятельно, без вмешательства государства, принимают решения касательно управления производственным процессом и сбыта готовой продукции.

В свою очередь, правительство Нидерландов поддерживает фермеров посредством госпрограмм по развитию новых технологий, проводя исследования, снижая расходы на внедрение данных технологий, способствуя координации агробизнеса, исследователей и заинтересованных госорганов, улучшая логистику и продвигая местную сельхозпродукцию на иностранных рынках. Данная практика могла бы быть более подробно изучена Узбекистаном.

Частный сектор здесь главный

Голландцы называют «золотым треугольником» тесное сотрудничество между предпринимателями (фермеры, поставщики средств производства, перерабатывающие предприятия и торговые компании), научно-исследовательским сообществом (вузы и научно-исследовательские центры) и правительством страны. Главный элемент этого треугольника — это бизнес.

Предприниматели указывают научно-исследовательскому сообществу и правительству, какое содействие им требуется в настоящее время для решении конкретных трудностей, с которыми они сталкиваются. Например, необходимость снижения операционных затрат, нахождение инновационных решений для повышения эффективности сельхозпроизводства, улучшение навыков фермеров и т. п.

Эти вызовы сходны с теми, с которыми сталкивается правительство Узбекистана, включая неразвитость человеческих ресурсов в сельской местности, высокие операционные затраты при работе со многими малыми фермерскими хозяйствами и фирмами, большая стоимость развития и внедрения высоких технологий, а также негативное воздействие сельского хозяйства на окружающую среду. Применение модели «золотого треугольника» может помочь в решении данных вопросов в Узбекистане путем стратегического и комплексного подхода к ним, что не имело место в прежние годы.

Исследования, решающие конкретные задачи

Наука является важной частью голландского «золотого треугольника». Прикладные научно-исследовательские программы финансируются правительством, но также получают дополнительные средства и со стороны частного сектора, чтобы помочь разработать новые сорта семян, повысить качество продукции, снизить производственные затраты, создать узнаваемые торговые марки и, помимо всего прочего, снизить потребление воды и электроэнергии в секторе. Результаты исследований передаются фермерами и фирмами и внедряются ими в производственный процесс. Они находятся в открытом доступе, поэтому выгоду из их применения может извлечь каждый желающий.

Правительство также финансирует программы по повышению конкурентоспособности, рациональному использованию ресурсов и безопасности продуктов питания. Эти программы направленны на коренные изменения. Они помогают голландским фермерам, торговым компаниям и перерабатывающим предприятиям оставаться конкурентными на мировых рынках и при этом продолжать соответствовать все более строгим требованиям по безопасности и качеству продуктов питания в Европе и в мире.

Опыт Нидерландов может быть полезным по мере того, как правительство Узбекистана либерализирует сектор сельского хозяйства, предоставляя больше свободы фермерам и частному сектору для принятия самостоятельных решений в вопросах, куда инвестировать средства, какие внедрять инновации, каким образом развивать производство и сбыт готовой продукции.

К каким выводам пришли узбекские эксперты по результатам визита в Нидерланды? Тесное сотрудничество между государством, фермерами и научно-исследовательскими центрами, развитие, стимулируемое частным сектором, а также поддержка научных исследований и инноваций в сельском хозяйстве способствуют трансформационным изменениям в данной отрасли.

Голландский опыт может помочь в повышении эффективности сектора сельского хозяйства и реализации его огромных возможностей. В свою очередь, его внедрение будет способствовать увеличению рабочих мест, экспортных направлений (например, согласно выводам недавнего исследования Всемирного банка, Китай рассматривается в ряду перспективных рынков для плодоовощной продукции Узбекистана), безопасности продуктов питания, а также социально-экономических возможностей для граждан Узбекистана.

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