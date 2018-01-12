Хокимы областей Узбекистана не менее двух раз в год будут выезжать за рубеж с целью изучения передового опыта в разных сферах. Об этом говорилось на видеоселекторном совещании под председательством Президента Шавката Мирзиёева 11 января, посвященном деятельности Министерства иностранных дел и посольств Узбекистана, сообщает пресс-служба главы государства.

Речь, в частности, идет о сферах градостроительства и благоустройства, инфраструктурного развития, внедрения информационно-коммуникационных технологий, энергосберегающих технологий, промышленности, сельского хозяйства, образования и здравоохранения.

Президент предложил закрепить за каждым посольством конкретные регионы Узбекистана и отрасли экономики. Каждый посол теперь будет начинать трудовой день с телефонной беседы с хокимами и руководителями отраслей, за которыми он закреплен. Это, по мнению Президента, позволит в оперативном режиме решать вопросы, связанные с реализацией конкретных инвестиционных проектов, продвижением отечественной продукции на внешние рынки и пропагандой туристического потенциала страны, а также усилением бизнес-кооперации.