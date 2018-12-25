Ботир Кобилов — экономист, научный исследователь Гарвардской школы бизнеса. Имеет степень магистра экономики Университета Дьюка (США). Ранее работал ведущим экономистом в Центральном банке Узбекистана. Член экспертного совета «Буюк келажак».

Одно из самых известных общественных пространств в мире Central Park расположено в центре Нью-Йорка в США, и это парк в буквальном смысле — с деревьями, озером, спортивными площадками и даже зоопарком. Совсем недавно стало известно, что в самом центре столицы Узбекистана будет построен Tashkent Сеntral Park. В нашем случае, несмотря на использование в названии слова «парк», это торгово-развлекательный комплекс, гостиница, здание банка. В радиусе несколько сотен метров от участка, где планируется создать «парк», уже находятся три гостиницы и четыре банка.

Давайте рассмотрим наболевший вопрос сохранения деревьев и увеличения площади насаждений и парков с точки зрения экономической выгоды. Деньги на самом деле растут на деревьях, и поступать нужно в опоре на научные исследования и, в конце концов, здравый смысл.

Полезные функции деревьев в урбанизированной среде невозможно переоценить. Несмотря на выступления общественности столицы и других городов страны против вырубки деревьев и в их защиту, очевидно, на должном уровне нет понимания важнейшей биологической роли зеленых насаждений в городских условиях. Признание и оценка этих преимуществ может помочь принять правильные решения о том, как лучше всего управлять (не вырубать!) нашими городскими деревьями.

Городские власти могут воспринимать деревья как «дорогие украшения», или как препятствие для зданий, дорог или строительства новых сооружений. Но в действительности они представляют собой намного больше, чем просто деревья.

Они — важнейшая часть инфраструктуры и общественного здравоохранения. И именно поэтому мы должны, наконец, начать заботиться о деревьях и парках.

В Ташкенте доля городского леса от общей площади составляет менее 10%, что значительно ниже, чем в других столицах и городах. Важно остановить неумолимое сокращение деревьев и зеленых зон в целом.





Источник: Planting Healthy Air Report, 2016.

Деревья могут охлаждать города на 2−8 градусов Цельсия. Посаженные вблизи зданий деревья могут сократить использование кондиционеров на 30% и, согласно данным Управления ООН по городскому лесному хозяйству, сократить потребление тепловой энергии еще от 20 до 50%.

Согласно исследованию, проведенному Лесной службой США, каждый доллар, потраченный на посадку деревьев, создает прямые и косвенные выгоды на общую сумму не менее 2,7 доллара. Аналогичное исследование, проведенное в Великобритании, показало, что 1 фунт стерлингов, потраченный на посадку деревьев, дает экономию 7 фунтов, или потенциальные 2,1 млрд фунтов в год в виде экономии расходов на здравоохранение.

В развитых городах мира можно наблюдать тенденцию к озеленению. Согласно определению ООН, Лондон можно классифицировать как лес: 8,4 миллиона деревьев — почти одно на каждого человека — украшают и очищают этот мегаполис. Общая годовая денежная выгода от этих деревьев составляет порядка 130 млн фунтов стерлингов.

Если назвать преобладающий цвет в «столице моды» — Милане, — то это серый, и не только из-за блоков неоклассических каменных зданий, которыми славится этот город, но также из-за его часто серого неба, вызванного загрязнением воздуха. Однако сегодня Милан хочет сместить свою цветовую палитру в сторону зеленого. У города амбициозные планы: к 2030 году планируется посадить 3 миллиона новых деревьев.





Вид вертикального леса на жилых башнях в Милане, Италия. Источник: Журнал о коммерческой недвижимости.

В Атланте (США) на каждого будет наложен штраф в размере до 1000 долларов за вырубку одного дерева диаметром до 15 см, и закон регулирует вырубку деревьев даже в частной собственности. Как в Атланте, так и во многих городах мира каждое дерево пронумеровано и охраняется.

Опыт сохранения деревьев разнообразен, в нем участвуют жители, власти, он опирается на технологии. Исследователи из Массачусетского технологического института создали проект, который отслеживает степень озеленения улиц крупных городов мира. В этом городе общественные деревья также защищены законами штата. Вот такие объявления можно увидеть вблизи потенциальных деревьев, попавших под вырубку в городе Кембридж штата Массачусетс. Вырубка здоровых деревьев требует публичного слушания и согласия местных жителей.

Можно с абсолютной уверенностью утверждать, что если такие публичные слушания проводились бы перед уничтожением исторического оазиса в центре Ташкента и многолетних чинар, то сейчас сквер Амира Темура и центры других городов республики имели бы абсолютно другой вид…

Сквер Амира Темура в Ташкенте до вырубки деревьев. Источник: дневник неизвестного путешественника.

На практике есть случаи заботы о зеленых насаждениях. В частности, при реконструкции бывшего парка Тельмана, который тоже теперь носит название Central Park, были учтены предложения жителей города и сохранены деревья, многим из которых более 100 лет. Это означает, что эффект обратной связи с населением и учет мнений горожан существует. Важно систематизировать этот процесс во всех других социальных и экономических вопросах, с которыми сталкиваются жители.

Деревья для здоровья

Исследователи из Чикагского университета, используя данные из Торонто в Канаде, обнаружили, что «наличие в среднем дополнительных 10 деревьев в городских кварталах улучшает восприятие здоровья жителей способами, сравнимыми с увеличением годового личного дохода на 10000 долларов или становлением на 7 лет моложе».

Исследование, посвященное изучению влияния деревьев на здоровье, показало, что у матерей, проживающих в домах с большим количеством деревьев в радиусе 50 метров, меньше вероятность рождения детей с недостаточным весом.

Вид на деревья из дома дает жителям больше чувства благополучия и удовлетворения от своего окружения. Также доказано, что больничная койка с видом на дерево ускоряет выздоровление пациентов и уменьшает количество осложнений, чем сопоставимых пациентов, не имеющих доступа к таким видам.

Вопрос жизни и смерти города решается всякий раз, когда речь идет о сохранении деревьев и создании городских парков и зеленых зон.

Стоимость имущества и коммерция

Хорошо спланированные парки (аллеи) работают в качестве экономических катализаторов, которые стимулируют и поддерживают частные инвестиции, как жилые, так и коммерческие. При прочих равных условиях большинство людей готовы платить больше за дом рядом с красивым парком и садом с деревьями. Экономисты называют это явление «гедонической ценностью или оценкой».

Многочисленные исследования показали, что оценочная стоимость имущества домов, прилегающих к паркам и открытым пространствам с деревьями, обычно на 8−20% больше, чем сопоставимые дома в других местах с меньшим количеством деревьев. Это означает, что люди будут платить на 8−20% больше за один и тот же дом на той же площади, если дом и земля находятся в непосредственной близости от качественного парка.

Нет лучшего исторического примера того, как городской парк влияет на рыночную стоимость недвижимости, чем Центральный парк Нью-Йорка. Фактически, Фредерик Лоу Олмстед, легендарный ландшафтный архитектор, спроектировавший его, изучил эффект своего знаменитого проекта еще в 1850-х годах и смог доказать городскому совету, что Нью-Йорк получит прибыль от Центрального парка. Представьте, что только в 2014 году близость к Центральному парку добавила более 26 млрд долларов США к рыночной стоимости объектов недвижимости в ближайших кварталах, что, в свою очередь, отражается в налогах на имущество.

Гедонистическая оценка может также применяться к коммерческим и розничным объектам. Кэтлин Вольф (2003) исследовала роль деревьев в поведении покупателей в районах розничного бизнеса и обнаружила, что потребители готовы платить на 9−12% больше в торговых точках, расположенных вдоль засаженных деревьями улиц по сравнению с сопоставимый районом без деревьев. Кроме того, в данном случае покупатели даже готовы платить больше за парковку. Другое исследование показало, что арендные ставки на коммерческие офисные объекты примерно на 7% выше на участках, имеющих качественный ландшафт, включая деревья.

К сожалению, было бы наивно полагать, что в ближайшее время деревья и парки в Узбекистане будут защищены так же, как и в развитых странах. Этому препятствует неразвитость механизмов исполнения законов, специфика восприятия гражданской позиции и прав, данных законами, а также принятие решений без опоры на научные исследования.

Глава государства в выступлении, посвященном Дню Конституции, раскритиковал парламент за «безынициативность и инертность» . В августе Законодательная палата Олий Мажлиса не поддержала обращение, за которое проголосовали более 12 тысяч граждан, озабоченных продолжающейся по всей стране вырубкой деревьев.

Населенные пункты (поселки, села, районы, города) созданы, в первую очередь, для жителей, для их здоровой жизни. Необходимые для этого зеленые насаждения должны оберегаться и увеличиваться пропорционально росту дорожной и иной городской инфраструктуры и общей нагрузки на городскую экосистему. Как отметил немецкий специалист по сохранению архитектурного наследия, только подлинное сооружение несет информацию и традиции, образ жизни Ташкента, всего Узбекистана. Особенно при строительстве новых торговых центров и многоэтажных зданий город с его функциями, традициями и архитектурными решениями представляет собой особо ценный потенциал для будущего страны, который не должен стать жертвой краткосрочных интересов прибыли.

Без деревьев, зеленых зон, парков и создаваемых ими благ город потеряет привлекательность для туристов и иностранных инвестиций.

Даже если примеры, используемые в этой статье, не всегда устанавливают прямую причинно-следственную связь, важно изучить результаты исследований, прислушаться к ученым и принимать во внимание научные факты и позицию населения. Ведь неспроста говорят: «Семь раз отмерь, один отрежь (выруби, снеси)».

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