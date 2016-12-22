Следуя призыву ГУБДД МВД «принять активное участие в Днях безопасности дорожного движения», «Газета.uz» посвятит серию материалов актуальной теме безопасности на дорогах Узбекистана.

В нашей недавней статье «Исправят ли „месячники“ ситуацию на дорогах?» мы указали на ряд проблем, требующих безотлагательного решения. Одна из них — смертельно опасные нерегулируемые пешеходные переходы. Несмотря на критику со стороны водителей, пешеходов и самих сотрудников ГУБДД, с которыми нам иногда удается поговорить, количество таких переходов не только не уменьшается, но и продолжает расти. Об опасности этих заборов даже писалось в газете МВД «На посту», но никакой реакции не последовало.

Примерно так водители видят людей, пользующихся пешеходными переходами в Ташкенте. Фото: «Газета.uz».



Постоянный визг тормозящих шин, бесконечные аварийные ситуации, нередкие случаи наезда на пешеходов и столкновения автомобилей — всего этого, оказывается, недостаточно для того, чтобы перестать сооружать непродуманные разделительные заборы и принять срочные меры по их демонтажу на всех опасных участках.

Предлагаем вам просмотреть видеозапись типичного случая опасной ситуации, присланную нашим читателем. Такие ситуации ежедневно наблюдаются сотнями только в Ташкенте (к сожалению, вслед за столицей это неудачное решение распространилось на весь Узбекистан).

Выглядящий как сплошной забор, высота которого превышает высоту легковых автомобилей, разделитель из бетона и металла максимально ограничивает обзор водителю и создает ощущение опасности и непредсказуемости. С водительского места не видно не только приближающихся к переходу или стоящих между полосами взрослых и детей, но и — в случае перекрестков и разворотов — дорожные знаки и приближающихся по встречной полосе машин.

Отсутствие островков безопасности и узость прохода еще больше повышает риск для пешеходов, вынужденных стоять прямо на проезжей части. Особенно это касается часов пик, когда толпы людей просто не помещаются на отведенной для них площади. Дополняют нелепую ситуацию сотрудники милиции, наблюдающие за всем этим со стороны и штрафующие водителей, не пропускающих пешеходов.

Защищенные и вместительные островки безопасности в Кембридже, Великобритания. Фото: «Газета.uz».

Вдоль этих заборов ежедневно ездят министры, хокимы, депутаты, сенаторы и другие люди, которые могут повлиять на ситуацию, не говоря уже о многочисленных сотрудниках МВД и его подразделений. Но этого почему-то не происходит, и дороги, вместо того, чтобы становиться удобнее для всех участников движения, становятся только опаснее.

Примечательно, что в отдельных городах Узбекистана, в отличие от столицы, власти или местное УБДД оказались способны найти компромисс между требованием установить забор и обеспечить безопасность пешеходов (см. фото). Хотя такое решение остается спорным, оно подтверждает, что при желании найти выход из ситуации можно.

Пешеходный переход в Бухаре. Фото: Отабек Рашидов / «Газета.uz».



В один сентябрьский день по всему Ташкенту оперативно демонтировали по секции разделительных заборов с каждой стороны пешеходных переходов. Сварщики, занимавшиеся обрезкой заборов, сообщили «Газете.uz», что это делается по поручению хокима. Появилась надежда, что власти услышали водителей и пешеходов и занялись переходами. Но дальнейших действий не последовало.

Демонтаж частей заборов на пешеходных переходах в Ташкенте в сентябре. Видимости не прибавилось. Фото: «Газета.uz».



В последние дни столичная общественность широко обсуждает передачу телеканала «Ташкент» «Пойтахт йулларида» («На улицах столицы»), последний выпуск которой посвящен гибели 10-летней девочки на одном из нерегулируемых пешеходных переходов. Пьяный водитель с превышением допустимой скорости проехал между автомобилями на третьей и четвертой полосах, остановившимися, чтобы пропустить пешеходов.

В интервью он говорит, что его «бес попутал» и просит прощения. Авторы передачи неоднократно подчеркивают, что основными причинами ДТП в Узбекистане являются самоуверенность водителей и повсеместное неуважение к ПДД, а в заключение отмечают, что ответственность за безопасность на дорогах лежит на каждом, в том числе пешеходах. На отдельных кадрах можно видеть, как пешеходы стоят на этом же переходе, а перед ними проносятся машины.

При этом в передаче ни слова не говорится о неправильном и непродуманном обустройстве автодорог, тротуаров, пешеходных переходов, о серьезной нехватке дорожных знаков и светофоров либо их плохой видимости, об отсутствии разметки на многих улицах и ее неправильном нанесении. Двухмесячник безопасности дорожного движения — самое подходящее время для конкретных действий и открытого освещения проводимых мероприятий в СМИ. Однако мы видим стандартные отчеты о «масштабной разъяснительной работе среди населения» и тысячах проведенных рейдов.

Ситуация, описанная в передаче, могла произойти и на переходе со светофором. Но она четко обозначает основные проблемы и подтверждает необходимость срочного принятия мер и внедрения стандартов, которые помогут минимизировать риски для жизни людей на дорогах. Мировая практика показывает, что ограничиваться призывами соблюдать ПДД и повышением штрафов нельзя. Нужны комплексные меры по приведению в порядок дорожной инфраструктуры.

«Газета.uz» обращается к правительству, в первую очередь к МВД, хокимиятам Ташкента и регионов, депутатам местных кенгашей и Законодательной палаты с призывом инициировать разработку пакета срочных мер по повышению безопасности пешеходов, особенно детей, на дорогах.

Во многих странах даже один случай ДТП со смертельным исходом послужил бы причиной серьезного расследования причин, приведших к нему, а также принятия действенных мер по недопущению повторных инцидентов. Одного выпуска передачи «Пойтахт йулларида» достаточно для проведения такого расследования. Недопустимо продолжать винить пешеходов и водителей в отсутствии культуры, снимая ответственность с проектировщиков дорог и не предпринимая никаких усилий по улучшению инфраструктуры.

Что делать с нерегулируемыми пешеходными переходами в Узбекистане?

Значительно повысить безопасность на таких переходах помогут два простых шага, не требующих материальных затрат и осуществить которые, с учетом большого штата сотрудников ГУБДД, можно буквально за несколько дней.

1. Ограничение скорости. Представители ГУБДД регулярно говорят, что высокая скорость — одна из основных причин ДТП в стране. Несмотря на это, в Узбекистане разрешенная скорость в населенных пунктах остается самой высокой в мире — 70 км/ч, в то время как во всех развитых странах она ограничена 50 км/ч. В этом году перед пешеходными переходами на т. н. «президентской трассе» столицы впервые были установлены знаки, ограничивающие скорость: сначала 50 км/ч, а затем — 30 км/ч. Эта практика должна быть срочно распространена на все без исключения нерегулируемые пешеходные переходы Ташкента и других городов.

Знак ограничения скорости перед пешеходным переходом в Ташкенте. Фото: «Газета.uz».

2. Видимые знаки. Плохо видимые знаки — знакомая многим водителям проблема. Одного знака «Пешеходный переход» на краю проезжей части совершенно недостаточно. Знаки не только должны дублироваться с двух сторон. Необходимы предупреждающие знаки о наличии впереди пешеходного перехода и, возможно, дополнительные знаки с текстовой информацией (примеры: «Пешеходы!», «Сбавь скорость!», «Школа!» и т. д. ).

Предупреждающие знаки и надписи перед пешеходным переходом в Алматы, Казахстан. Решение не идеальное, но оно лучше, чем ничего. Фото: АвтоАтлас.kz.

Дальнейшие меры, распространенные во всем мире и рекомендуемые международными организациями

1. Светофоры. Самое эффективное решение для всех участников движения, которое многократно повысит безопасность пешеходов, — установка управляемых светофоров с продуманным режимом и дополнительными кнопками управления посередине дороги. В мировой практике нерегулируемые пешеходные переходы могут существовать только на дорогах с одной полосой движения в каждую сторону. Противникам светофоров ответим: вам и всему потоку все равно приходится останавливаться, чтобы пропустить одного или нескольких пешеходов.

2. Демонтаж заборов. Для улучшения видимости пешеходов металлические разделители должны быть демонтированы минимум за 30−50 метров (в зависимости от разрешенной на данном участке скорости) до переходов с каждой стороны.

3. Горизонтальная разметка. Знаки горизонтальной разметки и надписи на каждой полосе движения (примеры: знак ограничения скорости, знак «Пешеходный переход», надпись «Медленно») послужат дополнительным предупреждением водителям.

Надпись «Медленно» на одной из улиц Лондона, Великобритания. Фото: «Газета.uz».



4. Сужение проезжей части. В местах переходов количество полос движения должно быть меньше. Это не только облегчает процесс перехода дороги, но и предотвращает парковку автомобилей перед переходами и на них, что, в свою очередь, улучшает видимость пешеходов для водителей.

5. Островки безопасности. За последние годы островки безопасности практически исчезли с дорог Ташкента. Они начали возвращаться только с появлением новых светофоров, но далеко не везде. Создание за счет сужения дороги вместительных островков или площадок безопасности с бетонным и металлическим ограждением повысит безопасность пешеходов (полезным может быть зарубежный опыт).

6. Сужение полос. С прошлого года на дорогах Ташкента начато внедрение европейского стандарта для ширины полос — если раньше она составляла 3,5−3,7 метра, то теперь она равна 3 метрам. Это заметно упорядочило движение на многих участках, однако на дорогах со старым покрытием разметка наносится по-старому.

7. Приподнятые переходы. Приподнятые переходы принудительно заставляют водителей сбавлять скорость. Это действенный способ минимизировать риски для пешеходов, особенно от автомобилей, управляемых водителями в нетрезвом состоянии и лицами, регулярно или время от времени игнорирующими ПДД (к сожалению, среди них встречаются и сотрудники милиции). Ответ вечно торопящимся: нет ничего ценнее человеческой жизни.

Пример приподнятого перехода на улице Лондона, Великобритания. Такие возвышенности на дороге позволяют автобусам проезжать беспрепятственно, однако легковые автомобили вынуждены притормаживать Фото: «Газета.uz».

8. Улучшение освещения переходов. Рекомендуется установка отдельных фонарей непосредственно над пешеходными переходами для улучшения видимости в темное время суток.

Каждый участник дорожного движения имеет право быть в безопасности на дороге. Люди должны переходить дорогу без страха и риска получения травм. Создавать условия только для машин, игнорируя безопасность пешеходов, недопустимо.

Нужны знания и опытные специалисты? Их можно найти и в Узбекистане. Кроме того, международные организации — ВОЗ, ОБСЕ и другие, занимающиеся данной проблемой, будут рады пригласить мировых экспертов, поделиться давно существующими рекомендациями и помочь в разработке руководящих документов и поправок в законодательство. Нужно только заявить о готовности начать действовать.

Текст: Азамат Атаджанов, «Газета.uz» 23 891