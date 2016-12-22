Фото: «Газета.uz»
Следуя призыву ГУБДД МВД «принять активное участие в Днях безопасности дорожного движения», «Газета.uz» посвятит серию материалов актуальной теме безопасности на дорогах Узбекистана.
В нашей недавней статье «Исправят ли „месячники“ ситуацию на дорогах?» мы указали на ряд проблем, требующих безотлагательного решения. Одна из них — смертельно опасные нерегулируемые пешеходные переходы. Несмотря на критику со стороны водителей, пешеходов и самих сотрудников ГУБДД, с которыми нам иногда удается поговорить, количество таких переходов не только не уменьшается, но и продолжает расти. Об опасности этих заборов даже писалось в газете МВД «На посту», но никакой реакции не последовало.
Примерно так водители видят людей, пользующихся пешеходными переходами в Ташкенте. Фото: «Газета.uz».
Постоянный визг тормозящих шин, бесконечные аварийные ситуации, нередкие случаи наезда на пешеходов и столкновения автомобилей — всего этого, оказывается, недостаточно для того, чтобы перестать сооружать непродуманные разделительные заборы и принять срочные меры по их демонтажу на всех опасных участках.
Предлагаем вам просмотреть видеозапись типичного случая опасной ситуации, присланную нашим читателем. Такие ситуации ежедневно наблюдаются сотнями только в Ташкенте (к сожалению, вслед за столицей это неудачное решение распространилось на весь Узбекистан).
Выглядящий как сплошной забор, высота которого превышает высоту легковых автомобилей, разделитель из бетона и металла максимально ограничивает обзор водителю и создает ощущение опасности и непредсказуемости. С водительского места не видно не только приближающихся к переходу или стоящих между полосами взрослых и детей, но и — в случае перекрестков и разворотов — дорожные знаки и приближающихся по встречной полосе машин.
Отсутствие островков безопасности и узость прохода еще больше повышает риск для пешеходов, вынужденных стоять прямо на проезжей части. Особенно это касается часов пик, когда толпы людей просто не помещаются на отведенной для них площади. Дополняют нелепую ситуацию сотрудники милиции, наблюдающие за всем этим со стороны и штрафующие водителей, не пропускающих пешеходов.
Защищенные и вместительные островки безопасности в Кембридже, Великобритания. Фото: «Газета.uz».
Вдоль этих заборов ежедневно ездят министры, хокимы, депутаты, сенаторы и другие люди, которые могут повлиять на ситуацию, не говоря уже о многочисленных сотрудниках МВД и его подразделений. Но этого почему-то не происходит, и дороги, вместо того, чтобы становиться удобнее для всех участников движения, становятся только опаснее.
Примечательно, что в отдельных городах Узбекистана, в отличие от столицы, власти или местное УБДД оказались способны найти компромисс между требованием установить забор и обеспечить безопасность пешеходов (см. фото). Хотя такое решение остается спорным, оно подтверждает, что при желании найти выход из ситуации можно.
Пешеходный переход в Бухаре. Фото: Отабек Рашидов / «Газета.uz».
В один сентябрьский день по всему Ташкенту оперативно демонтировали по секции разделительных заборов с каждой стороны пешеходных переходов. Сварщики, занимавшиеся обрезкой заборов, сообщили «Газете.uz», что это делается по поручению хокима. Появилась надежда, что власти услышали водителей и пешеходов и занялись переходами. Но дальнейших действий не последовало.
Демонтаж частей заборов на пешеходных переходах в Ташкенте в сентябре. Видимости не прибавилось. Фото: «Газета.uz».
В последние дни столичная общественность широко обсуждает передачу телеканала «Ташкент» «Пойтахт йулларида» («На улицах столицы»), последний выпуск которой посвящен гибели 10-летней девочки на одном из нерегулируемых пешеходных переходов. Пьяный водитель с превышением допустимой скорости проехал между автомобилями на третьей и четвертой полосах, остановившимися, чтобы пропустить пешеходов.
В интервью он говорит, что его «бес попутал» и просит прощения. Авторы передачи неоднократно подчеркивают, что основными причинами ДТП в Узбекистане являются самоуверенность водителей и повсеместное неуважение к ПДД, а в заключение отмечают, что ответственность за безопасность на дорогах лежит на каждом, в том числе пешеходах. На отдельных кадрах можно видеть, как пешеходы стоят на этом же переходе, а перед ними проносятся машины.
При этом в передаче ни слова не говорится о неправильном и непродуманном обустройстве автодорог, тротуаров, пешеходных переходов, о серьезной нехватке дорожных знаков и светофоров либо их плохой видимости, об отсутствии разметки на многих улицах и ее неправильном нанесении. Двухмесячник безопасности дорожного движения — самое подходящее время для конкретных действий и открытого освещения проводимых мероприятий в СМИ. Однако мы видим стандартные отчеты о «масштабной разъяснительной работе среди населения» и тысячах проведенных рейдов.
Ситуация, описанная в передаче, могла произойти и на переходе со светофором. Но она четко обозначает основные проблемы и подтверждает необходимость срочного принятия мер и внедрения стандартов, которые помогут минимизировать риски для жизни людей на дорогах. Мировая практика показывает, что ограничиваться призывами соблюдать ПДД и повышением штрафов нельзя. Нужны комплексные меры по приведению в порядок дорожной инфраструктуры.
«Газета.uz» обращается к правительству, в первую очередь к МВД, хокимиятам Ташкента и регионов, депутатам местных кенгашей и Законодательной палаты с призывом инициировать разработку пакета срочных мер по повышению безопасности пешеходов, особенно детей, на дорогах.
Во многих странах даже один случай ДТП со смертельным исходом послужил бы причиной серьезного расследования причин, приведших к нему, а также принятия действенных мер по недопущению повторных инцидентов. Одного выпуска передачи «Пойтахт йулларида» достаточно для проведения такого расследования. Недопустимо продолжать винить пешеходов и водителей в отсутствии культуры, снимая ответственность с проектировщиков дорог и не предпринимая никаких усилий по улучшению инфраструктуры.
Значительно повысить безопасность на таких переходах помогут два простых шага, не требующих материальных затрат и осуществить которые, с учетом большого штата сотрудников ГУБДД, можно буквально за несколько дней.
1. Ограничение скорости. Представители ГУБДД регулярно говорят, что высокая скорость — одна из основных причин ДТП в стране. Несмотря на это, в Узбекистане разрешенная скорость в населенных пунктах остается самой высокой в мире — 70 км/ч, в то время как во всех развитых странах она ограничена 50 км/ч. В этом году перед пешеходными переходами на т. н. «президентской трассе» столицы впервые были установлены знаки, ограничивающие скорость: сначала 50 км/ч, а затем — 30 км/ч. Эта практика должна быть срочно распространена на все без исключения нерегулируемые пешеходные переходы Ташкента и других городов.
Знак ограничения скорости перед пешеходным переходом в Ташкенте. Фото: «Газета.uz».
2. Видимые знаки. Плохо видимые знаки — знакомая многим водителям проблема. Одного знака «Пешеходный переход» на краю проезжей части совершенно недостаточно. Знаки не только должны дублироваться с двух сторон. Необходимы предупреждающие знаки о наличии впереди пешеходного перехода и, возможно, дополнительные знаки с текстовой информацией (примеры: «Пешеходы!», «Сбавь скорость!», «Школа!»
Предупреждающие знаки и надписи перед пешеходным переходом в Алматы, Казахстан. Решение не идеальное, но оно лучше, чем ничего. Фото: АвтоАтлас.kz.
1. Светофоры. Самое эффективное решение для всех участников движения, которое многократно повысит безопасность пешеходов, — установка управляемых светофоров с продуманным режимом и дополнительными кнопками управления посередине дороги. В мировой практике нерегулируемые пешеходные переходы могут существовать только на дорогах с одной полосой движения в каждую сторону. Противникам светофоров ответим: вам и всему потоку все равно приходится останавливаться, чтобы пропустить одного или нескольких пешеходов.
2. Демонтаж заборов. Для улучшения видимости пешеходов металлические разделители должны быть демонтированы минимум за 30−50 метров (в зависимости от разрешенной на данном участке скорости) до переходов с каждой стороны.
3. Горизонтальная разметка. Знаки горизонтальной разметки и надписи на каждой полосе движения (примеры: знак ограничения скорости, знак «Пешеходный переход», надпись «Медленно») послужат дополнительным предупреждением водителям.
Надпись «Медленно» на одной из улиц Лондона, Великобритания. Фото: «Газета.uz».
4. Сужение проезжей части. В местах переходов количество полос движения должно быть меньше. Это не только облегчает процесс перехода дороги, но и предотвращает парковку автомобилей перед переходами и на них, что, в свою очередь, улучшает видимость пешеходов для водителей.
5. Островки безопасности. За последние годы островки безопасности практически исчезли с дорог Ташкента. Они начали возвращаться только с появлением новых светофоров, но далеко не везде. Создание за счет сужения дороги вместительных островков или площадок безопасности с бетонным и металлическим ограждением повысит безопасность пешеходов (полезным может быть зарубежный опыт).
6. Сужение полос. С прошлого года на дорогах Ташкента начато внедрение европейского стандарта для ширины полос — если раньше она составляла 3,5−3,7 метра, то теперь она равна 3 метрам. Это заметно упорядочило движение на многих участках, однако на дорогах со старым покрытием разметка наносится по-старому.
7. Приподнятые переходы. Приподнятые переходы принудительно заставляют водителей сбавлять скорость. Это действенный способ минимизировать риски для пешеходов, особенно от автомобилей, управляемых водителями в нетрезвом состоянии и лицами, регулярно или время от времени игнорирующими ПДД (к сожалению, среди них встречаются и сотрудники милиции). Ответ вечно торопящимся: нет ничего ценнее человеческой жизни.
Пример приподнятого перехода на улице Лондона, Великобритания. Такие возвышенности на дороге позволяют автобусам проезжать беспрепятственно, однако легковые автомобили вынуждены притормаживать Фото: «Газета.uz».
8. Улучшение освещения переходов. Рекомендуется установка отдельных фонарей непосредственно над пешеходными переходами для улучшения видимости в темное время суток.
Каждый участник дорожного движения имеет право быть в безопасности на дороге. Люди должны переходить дорогу без страха и риска получения травм. Создавать условия только для машин, игнорируя безопасность пешеходов, недопустимо.
Нужны знания и опытные специалисты? Их можно найти и в Узбекистане. Кроме того, международные организации — ВОЗ, ОБСЕ и другие, занимающиеся данной проблемой, будут рады пригласить мировых экспертов, поделиться давно существующими рекомендациями и помочь в разработке руководящих документов и поправок в законодательство. Нужно только заявить о готовности начать действовать.
Сегодня, 22:16
Сегодня, 22:09
Сегодня, 18:40
Сегодня, 17:16
Сегодня, 17:02
Сегодня, 16:30
Сегодня, 14:06
Сегодня, 14:00
Комментарии
Mnogo let zhil v Velikobritanii,znayu chto dorogi tam ochen bezopasnye.U nix dorozhnaya sistema bezopasnosti bylo razvita uzhe v 80x-90x godax proshlogo veka,a u nas?Pochemu tak slozhno vzyat primery iz razvityx stran ved u nix zhe rabotaet sistema godami
Совершенно правильно! Не следует прятаться сотруднику гаи за дереьями в ожидании нарушений правил движения только лишь ради штрафа! От ограждений страдают как водители, так и пешеходы! Самое дешевое решение это установить светофоры во всех переходах для начала!
Молодцы редакторы, спасибо вам за эту статью. “Нужны комплексные меры по приведению в порядок дорожной инфраструктуры“. — Автор за эти слова ты попадешь в рай;)
А как быть с расходами налогоплательщиков на возведение этих заборов? Кого будем наказывать?
Тут для начало дороги сделать, и разделительные полосы сделать где-то они есть, где-то их вообще нету, где-то широкие где-то узкие, нету стандарта. Ктонибудь успевал пройти по пешеходу за светофор (особенно на широких дорогах)? Чтобы успеть надо не идти а бежать! Либо на половине останавливаться и ждать следующий зеленый сигнал, ладно молодые люди пробегут, а пожелые? Вообще доробатывать и обсуждать можно долго и долго!
Почему бы не сделать дорожные знаки “пешеходная полоса“ гораздо больше их стандартного размера и не синим цветом, а бросающимся в глаза красным или желтым? Синий цвет достаточно спокойный, он не так привлекает внимание, как “цвет кока-колы“.
Предлагаю вместо нерегулируемых пешеходных переходов, там где часто переходят дорогу, нужно строить эстакады а если наоборот тогда светофор с кнопкой. Вот и все.
Bobur Egamnazarov, простите, но эстакада — это худший вариант, особенно если вы пенсионер или родитель с маленькими детьми, или идете с сумками и т. д. Зачем в 1,5-2 раза увеличивать расстояние для пешеходов, если они могут пройти по прямой? Только ради того, что кто-то за рулем не может остановиться на 30 секунд?
Газета уз, спасибо за актуальную тему!!
Молодцы, Газетчики! отличный репортаж! Отедльное спасибо за то, что подняли голос в защиту пешехода. Действительно, в последнее время дороги очень тяжело переходить.
лично когда я стою на нерегулируемом пешеходном переходе и вижу что едет поток машин, в то время как я стою один на переходе, я не стану переходить дорогу дабы не создавать помеху большому потоку, а стараюсь дождаться хотя бы ещё одного человека и перейти дорогу вместе.
но я так же и водитель! приближаясь к нерегулируемому переходу, я всегда сбавляю скорость.
мне кажется, тут нужно больше работать над культурой людей.
ну и не мало важный вопрос — это КОРРУПЦИЯ. пока кто-то будет знать, что он может отмазаться за нарушение, то такое человек будет продолжать нарушать, создавая опасные ситуации на дорогах. если штрафовать то ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ.
Арсен Асатурян, именно поэтому нужен светофор с кнопкой: скопились люди — перешли, машины в это время дружно ждут. А культура сама по себе не появится. Поверьте, нетрезвые водители и лихачи есть и за рубежом, но им там лихачить не позволяют дороги — светофоры, изгибы и возвышения, не позволяющие превысить скорость.
Здравствуйте уважаемые читатели и коментаторы. Я езжу за рулем всегда стараюсь остановится перед пешеходным переходом, так как сама тот же самый пешеход если иду пешком, но иногда точнее чаще чем иногда пешеходы идут абсолютно хаотично по главной дороге водителя на запрещающий свет светофора и болтают по телефону ни о ком не думая, ни дай Бог сделай ему замечание в след да даже не в след а в лицо услышишь столько мата и еще могут позволить пнуть машину не смотря что за рулем девушка и что он сам 100% не прав. При обращении к патрулю ГУБДД инспектор будучи свидетелем всего этого ответил мне следующее: “Ну да пешеходы такие, я же за ним не побегу чтоб написать ему штраф или сделать предупреждение“. Не дай Бог наедь я на него даже со скоростью 30 км/ч тормозной путь у железа ни метр минимум 5 я была бы виновата. Так что давайте не будем всегда поддерживать одну сторону а будем объективными во всех случаях.
Уважаемые редакторы “Газета.uz“!!! В контексте данной тематики хотел бы обратить ваше внимание на еще одну актуальную проблему. В данной статье особое место занимает вопрос безопасности одновременно и водителей и пешеходов. Но, в добавок я бы хотел обратить ваше внимание на “недостаток в создаваемых удобствах для столичных пешеходов“. Всем известно, что заборы были установлены для того чтобы урегулировать и призывать к дисциплине пешеходов во время пересечения ими улиц. Но, несмотря на это, во многих местах и случаях люди вынуждены пересекать дорогу в неположенных местах. Основной “ПРИЧИНОЙ!!!“ такой ситуации является ВЫНУЖДЕННОСТЬ людей искать более удобных и близких мест, а также отсутствие переходов на нужных для пешеходов местах, а не воспитанность и не знания ПДД. Были сняты очень много передач на ТВ про пешеходных переходов, там якобы пытались перевоспитать людей, типа вон там есть пешеходный переход а вы отсюда переходите ай ай ай.. Но, ни разу никто не спрашивал у людей, почему вы переходите отсюда?, что заставляет вас так поступать? и.т.д. В некоторых местах пешеходные переходы есть только в начале или в конце улицы, а длина улицы минимум 3 км. Парой людям чтобы переходить на другую сторону приходится делать большой круг, иногда пару километров. Почему когда делают такие передачи не делают исходя из интересов граждан? Почему не ставят вопрос об защите их?.. еще указывают на подземные переходы, а как быть пожилым людям, людям с кардиологическими проблемами? Я не хочу сказать, что надо понастроить пешеходные переходы везде где это возможно. Я хочу сказать одно, прежде чем что то делать надо исходить из интересов “граждан“!
Необязательно сразу снижать скорость с 70 и ниже, у нас не на столько плотный трафик, как в других странах. С нынешними проблемами на дорогах, это повысит количество сотрудников ГСБДД на этих участках с радарами, увеличением количества штрафов и раздраженность со стороны водителей. Регулирование нерегулируемых пешеходных переходов вполне обоснованное решение, но есть один печальный момент с которым сталкиваются множество водителей ежедневно — это проходящий пешеход, по пешеходной дорожке НА КРАСНЫЙ СИГНАЛ СВЕТОФОРА. (Каждый день с этим сталкиваюсь сам — ОПАСНО ЭТО НАРОД!). Есть еще ряд некоторых проблем, которые нуждаются в их анализе и решении такие как: открытые колодцы с торчащими ветками, самовольно сооружаемые “дорожные полицейские“ без соответствующих предупреждающих знаков, самовольно и непродуманно устанавливаемые бетонные блоки, бордюры, металические сооружения в виде торчащих труб и арматур среди жилых многоэтажных домов, которые ограничивают проезд не только гостям этих домов, но и проезду машине СКОРОЙ ПОМОЩИ, ведущимися раскопками внутри махаллей после недавно проложенного асфальтного дорожного покрытия после чего просто закапывается тем, что выкопали, кстати афальное покрытие внутри некоторых махаллей непроводилось уже не один десяток лет в том числе и главных дорог, соответственно и дорожных разметок не видно! Хотя наверное у нас можно ожидать и того, что дорожные разметки будут наносить и на гравий. И еще одна из самых огромных проблем это освещение дорог таких как дорога в Чимган и т.п. Вообщем все не напишешь. Ждём улучшений!
В Дубае сделаны выступы типо лежачих ментов только шириной около 1.5 метра для пешеходов.. машины по любому должны остановиться чтобы проехать выступы так как они под наклоном и еще там полосы перед пешеходами свистят предупреждая пешеходов о приближение машин.
Всё отлично, но что меня лично бесит, в незнакомом месте не успеешь среагировать на знак пешеходного перехода, так как он стоит непосредственно на переходе, а должен стоят за 30-50 метров до перехода, тогда водитель становится внимателен и готов к нему снижая скорость и повышая бдительность, при этом знак должен быть виден, а не спрятан за деревом для тех кто едет в правой полосе дороги, и на самой дороге надо написать — “внимание — скоро переход“, такие разметки видел во многих странах.
Сужать полосы — жаль, но видать надо — так как у нас по-любому никто в своей полосе не ездиет, пропадёт комфорт и появится больше стресса, но зато будут в своих полосах ездить.
И ещё по поводу этих переходов, из-за того что видищь их в последний момент и бьёшь по тормозам, водитель сзади не успевает и бьёт по твоей машине — так что спасаешь пешехода за счёт своей машины, будь знаки заранее за 30-50 метров — оба водителя их заметят и приготовятся, а лучше конечно за 100 метров!
Its quite nice news for foreigner like me^^.
As I have staying here for last 6 months, I am quite scared to cross the road and driving even due to traffic light and driving condition as compare of other countries and Korea where I came from.
What I want to propose to Uzbekistan for realizing road safety is that
1st. we need to increase the pedestrian traffic light and extend the duration time. As I tested few times, I realized that I can cross the road within that short time. And most scared thing is that left turn and right turn cars are cross the pedestrian cross while the light is green, if pedestrian is not in front of his or her eyes. Most of the country is practicing that every cars are should stop while pedestrian cross light is green. I think its the best time for us practice this culture.
2nd issue is that we need to install more left turn signal for our car. I always being scolded by other cars with high beam or horn while I make left turn. No of car has increasing dramatically in Uzbekistan, I think we need to install left turn signal to meet the international standards.
3rd issue is that we need to educate and campaign from school and media more on traffic rules and safety rules to the citizen to prevent accidents. I feel very much hurt when I see small children or parents with their kids standing in the middle of road while they are crossing roads where doesn't have any pedestrian cross or on the pedestrian cross while car is moving so fast without stopping. Can you still driving across while your wife and kid is standing or crossing?
4th is that we have to strictly regulate the cars which are not follow the lane exactly. I know that everyone is busy but it would be really safe to drive in Tashkent or other big cities if the cars are following the lane exactly.
Thank you for reading my long suggestion, but it would be nice to see the small but positive changes for safe country.
Азамат, большое спасибо за эту публикацию!
От себя хотел бы сказать, что любое решение этой проблемы (а ее, несомненно, решать необходимо) будет носить лишь косметический корабль.
Если смотреть в корень, то весь наш город выстроен неграмотно — вся дорожная инфраструктура, все городское планирование в последние годы выполнялось некомпетентными людьми.
Нужно проявить политическую волю и пригласить иностранных специалистов по городскому планированию и начинать полную комплескную перепланировку инфраструктуры. Иначе залатаем тут — вылезет там и так далее.
Решетки разграничительного забора, должны быть сделаны не из водопроводных труб, а из плоских пластин, повернутых под углом, как это реализовано в жалюзи, поочередно, через одну, для одной стороны движения, после для другой
Очень актуальный анализ и предложения, молодцы! В Ташкенте необходимо что-то делать для комфорта и безопасности пешеходов. Очень нужны светофоры на нерегулируемых переходах, которые одинаково неудобны как для водителей, так и для нас, пешеходов. Они попросту опасны!
Спасибо от души ГАЗЕТЕ, просто все мои мысли изложили.
Насчет зарубежного опыта: в Москве перед нерегулируемым пешеходным переходом, помимо соответствующего дорожного знака, установлены искусственные неровности (т.н. “лежащие полицейские“), снабженные, кстати, отражателями, чтобы их было хорошо видно и в ночное время. Перед ними любой водитель сбавить скорость.
Насчет культуры: увы, на сегодняшний день это большой недостаток. Простой пример: даже несмотря на то, что по улице Мехр находится ГУБД г. Ташкента, здесь же грубо нарушаются ПДД. 18 декабря сам стал свидетелем того, как сотрудник ГУБД остановил машину “Ласетти“ с нанесенными опознавательными знаками на пешеходном переходе. Когда поинтересовался у него причиной нарушения, он с удивлением сказал, что сегодня же воскресенье. А в другой раз на этом же пешеходе меня не пропустила машина, за рулем которой находился человек в милицейской форме. И это в период двухмесячника дорожной безопасности вблизи городского ГУБД.
Нынешние проблемы столичных пешеходов и водителей — это СЛЕДСТВИЕ резкого увеличения числа автомобилей на дорогах. Но в чем заключаются ПРИЧИНЫ того, что трафик увеличивается из года в год?
Во-первых, в обществе укоренился стереотип, что успешный человек обязательно должен иметь своего “железного коня“. Автомобиль превратился не только из роскоши в средство передвижения, но и в средство самоутверждения для некоторых водителей. Печально, что ради “понтов“ и “пафоса“ последние идут во все тяжкие. Как результат, “купленными правами“ сейчас никого не удивишь, а водители (если их можно так назвать), прибегнувшие к подобному способу достижения своих целей, не ощущают собственной ответственности как участники дорожного движения.
А во-вторых, некоторые садятся за руль потому, что в силу обстоятельств не видят альтернативного способа передвижения по городу. Где стабильно работающий общественный транспорт, в который не приходится втискиваться в часы пик? Где новые станции метрополитена (могли же раньше строить, причем быстро)? Наконец, почему исчез рельсовый транспорт? (эта тема неоднократно освещалась на “Газете.uz“) Откладывая решение вопросов стратегического развития общественного транспорта, город будет только пополняться автомобилистами, которых уже крайне сложно пересадить на автобусы и метро.
Хотелось бы поделиться ещё одним наблюдением. Пробки в столице возникают в основном в будние дни, в субботу и воскресенье пробок значительно меньше. Это говорит о том, что немалая доля водителей “легковушек“ работает пять дней в неделю и, очевидно, в частном секторе.
Руководители, если вы настолько богаты, что ваши сотрудники ездят на автомобилях, то почему бы вам не нанять служебные автобусы? Один такой автобус может обслуживать сразу несколько фирм или предприятий. Некогда в Ташкенте на средства двух заводов построили станции метро, чем ваша компания хуже?
Хочу добавить, ко всему вышесказанному, что нужно создать службу мониторинга дорог, которая бы наблюдала и принимала решение по каждому перекрестку в отдельности