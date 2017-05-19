Ташкент Мечты: город для людей

Колумнист «Газеты.uz» Никита Макаренко — о принципах, на которых должен строиться современный и удобный город, о приезде в Узбекистан всемирно известного сити-дизайнера Яна Гейла и о проекте «Ташкент Мечты».

Однажды я ехал в такси и обсуждал с водителем некоторые странные ташкентские градостроительные решения. В какой-то момент он ко мне повернулся и сказал с оттенком легкой неприязни: «Ну как можно ругать Ташкент? Это же наш, родной город, столица! Давайте ругать что-нибудь чужое. Например, Копенгаген».

Не могу ругать Копенгаген. Я там и не был ни разу. А вот в Ташкенте бываю ежедневно. Я люблю Ташкент. Мне все здесь дорого. И я уверен: я не один такой. Что бы здесь ни происходило — это наш дом, им он и останется.

Мы любим Ташкент. Но вот любит ли Ташкент нас? К сожалению, наш белоснежно-алюминиевый друг не всегда отвечает нам взаимностью. Часто он слишком занят своими капризами и старательно не замечает барахтающихся под ногами жителей.

Кого же любит Ташкент? Ташкент любит широкие проспекты и высокие заборы. Но не любит пешеходов и мам с колясками. Ташкент восхищается быстрыми автомобилями, но презирает пассажира душного автобуса. Ташкент игриво подмигивает молодым елочкам и брезгливо косится на престарелые чинары.

Очевидно, что в нашем городе много проблем. Долгие годы они копились и были невысказанными. И я искренне рад, что их обсуждение началось, и появилась политическая воля к изменениям. Ташкент заслуживает того, чтобы быть современным, удобным и красивым городом.

Огни большого города

Для начала давайте признаем: Ташкент — не особенный город. Это обычный крупный город, и его проблемы схожи с проблемами сотен других крупных городов нашей планеты.

Большинство развитых городов делало в 1970-х то же самое, что сейчас делает Ташкент. В них расширяли дороги, строили развязки и эстакады, убирали светофоры и убивали трамвай. Когда города встали в пробках, дышать стало нечем и уровень жизни людей упал, пришло осознание того, что ставка на автомобилизацию была неверной. И все бетонно-асфальтовое великолепие пришлось переделывать. Ценой огромных средств.

Посмотрите: на этих фотографиях — примеры того, как скоростные шоссе в Сеуле и Мадриде в центре города были уничтожены и возвращены людям. Эти процессы происходят сейчас во многих городах мира.

Сеул, шоссе Чхонгечхон. Слева: 1990-е годы, справа: 2005 год.



Мадрид, набережная Мансанарес. Слева: 1990-е годы, справа: 2011 год.

Мы находимся в начале пути, через который многие уже прошли. Так давайте же пригласим заняться планированием города человека, который поможет нам не совершать известных всему миру ошибок.

Насколько можно судить, хокимият Ташкента очень загружен всевозможными обязанностями. От помощи бизнесменам и создания рабочих мест до сферы ЖКХ. Я думаю, стоит задуматься о введении должности сити-менеджера, который будет заниматься только планированием города. Возможно, даже со своей командой. И пусть это будет хороший иностранный специалист. Я верю в отечественные кадры, но возглавить процесс должен человек, добившийся конкретных практических результатов.

Город для людей

Приезд в Ташкент одного из самых известных мировых сити-дизайнеров Яна Гейла — это прекрасный сигнал о возможном сотрудничестве с иностранными специалистами.

«Мой визит — это знак открытости города к исследованиям», — сказал Ян Гейл на пресс-конференции 17 мая. О его первых впечатлениях о столице «Газета.uz» уже писала. Скоро будет опубликовано более подробное интервью, в котором Ян Гейл поделился мнением о Ташкенте и Самарканде.

Знакомые урбанисты из других городов не поверили мне, что он действительно приехал, пока не увидели фото. Ян Гейл — это почти как Луис Фелипе Сколари в «Бунёдкоре». В мире городского дизайна и урбанизма он — авторитет, работавший над городскими пространствами Копенгагена, Мельбурна, Нью-Йорка, Москвы и многих других городов.



Ян Гейл. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

В Ташкенте Ян Гейл прочитал небольшой семинар. «Город для людей» — это название его самой известной книги и лейтмотив всего творчества. Что Ян Гейл вкладывает в это понятие? Он предлагает строить современный город на трех принципах.

Живой город. Город оживает тем больше, чем больше людей передвигаются пешком, на велосипедах и на общественном транспорте. Люди хотят общаться друг с другом и видеть друг друга. «Город» по Гейлу — это место встречи граждан. Экономика города растет от создания общественных зон и развития там коммерции и услуг.

Экологичный город. Город тем экологичнее, чем больше в нем развита «зеленая мобильность» — передвижение на общественном транспорте, пешком и на велосипедах. Расширение дорожной сети только увеличивает количество автомобилей. Создание общественных зон улучшает экологическую ситуацию и повышает уровень жизни.

Здоровый город. Город тем здоровее, чем больше людей передвигаются пешком и на велосипеде. Регулярная ходьба укрепляет здоровье горожан, в отличие от поездок на автомобиле.

11 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад, в котором подчеркнула связь между городскими общественными местами и здоровьем горожан: «В области устойчивого развития до 2030 года [в мире] поставлена задача: обеспечить всеобщий доступ к безопасным, доступным и открытым для всех зеленым зонам и общественным местам, в частности, для женщин и детей, пожилых людей и инвалидов».

На семинаре Ян Гейл показал городской пейзаж с развязками и эстакадами и заявил: «Это не будущее. Это прошлое. Для городских дизайнеров люди всегда были незаметными. Об их проблемах и психологии никто не думал. Мы же работаем над тем, чтобы сделать человека заметным. Я — за гуманистическое городское планирование».

Запретное слово

Сейчас будет самая страшная часть колонки. Группа «Водители Ташкента» уже готовит помидоры. Уважаемые ташкентские автолюбители! Рано или поздно нам придется пойти этим путем. Другого просто нет. Итак, внимание. Произношу запретное слово: деавтомобилизация.

Ташкент удобен и прекрасен, если смотреть на него из окна автомобиля. Но вот пешеходу выживать здесь не просто. Ему нужно тесниться в душном автобусе, перебегать дорогу в надежде, что это не в последний раз, карабкаться по неудобным лестницам, спотыкаться на некачественных тротуарах, дышать выхлопными газами. Тяжела жизнь ташкентского пешехода.

А ведь водители составляют всего 17% жителей столицы. Арифметика простая: 2,424 миллиона жителей в 2017 году (по данным Госкомстата) и 420,1 тысячи автомобилей (данные ГУВД). Мы (я тоже водитель) — всего лишь меньшинство. Автомобилист — это только каждый шестой житель города. Кстати, водители тоже ходят пешком.

Что же такое деавтомобилизация? Никто не говорит о том, что нужно действовать как экс-мэр Вильнюса Артурас Зуокас, который давил БТРом неправильно припаркованный «Мерседес».

Никто не собирается завтра же перекрывать все улицы и вешать «кирпичи». Нужно постепенно, но планомерно смещать акцент с использования личного автотранспорта на общественный. В идеале пользоваться автомобилем должно быть просто неудобно и невыгодно.

Я очень ценю, что в последние месяцы хокимият Ташкента и компания «Тошшахартрансхизмат» предпринимают попытки сдвинуть ситуацию с места. Иногда это что-то очень разумное, иногда — странное. Вроде акции «Выиграй квартиру за поездку в автобусе». Но все это лишь пограничные столкновения. Нам же нужно крупномасштабное, согласованное наступление по всем фронтам.

А что нужно для победы? Хороший план. Генеральный, комплексный план развития города. Качественный, продуманный, открытый для горожан. План развития города вместе с общественным транспортом, а не по отдельности. На 30, на 50 лет вперед. Как говорил профессор Преображенский в «Собачьем сердце»: «Окончательная бумажка! Фактическая! Настоящая! Броня!»

И вот, когда согласно этому плану удастся создать удобную систему общественного транспорта, комфортную среду для пешеходов — тогда уже можно думать и о серьезных ограничениях для автомобилистов.

Разные города подходят к деавтомобилизации по-разному. В Лондоне взимается плата за въезд в определенные районы города. В Париже используется система цветных наклеек на авто, в зависимости от уровня загрязнения воздуха вы получаете или не получаете доступ в центр. В Москве — платные парковки. В Пекине — лотерея на регистрацию машины и возможность ездить только в определенные дни недели.

Деавтомобилизация просто неизбежна. Ян Гейл озвучил на семинаре данные, по которым в Европе за последние 10 лет количество пользователей общественного транспорта выросло на 31%, а в Азии — на 20%. На автомобилях стали ездить меньше даже в великой автодержаве, США. Это видно на графике.

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Пока Ташкент не встал в сплошной пробке, у нас есть еще временной люфт, чтобы начать действовать прямо сейчас и повернуть вектор развития города в правильном направлении. По словам Яна Гейла, деавтомобилизация и изменение сознания жителей в разных городах заняли разное время. В Копенгагене — 50 лет, в Мельбурне — 25 лет, в Нью-Йорке — 7 лет.

Аргументы водителей

А теперь хочу заранее ответить на критику водителей и их возмущенные аргументы, которые неизбежно возникнут.

Аргумент 1. «У нас и так все хорошо»

Пока еще у нас нет серьезных пробок. По данным хокимията Ташкента, которые Ян Гейл озвучил на пресс-конференции, в столице каждый год появляются 35 тысяч новых автомобилей. Давайте посчитаем. Сейчас их 420 тысяч. Через 10−12 лет их количество увеличится вдвое. Это неизбежно, и произойдет это при нашей жизни. Вы представляете, какой коллапс постигнет город при увеличении количества автомобилей в два раза? Очень советую поиграть в симулятор Cities: Skylines. Через пару часов развития города вы начнете в панике убирать эстакады и строить трамвайчики и велодорожки.

Есть еще один важный момент. Ташкентские улицы небезопасны. Данные ВОЗ за 2015 год говорят, что в Узбекистане в тот год в ДТП погибли около 2300 человек. Это очень много. В среднем шесть человек в день.

Аргумент 2. «У нас другой менталитет, автомобиль очень важен для нас»

Это понятно. Добытый всеми правдами и неправдами автомобиль стоит многого. Вот что сказал по этому поводу Ян Гейл в интервью казахскому Forbes: «Интересно, что я слышу этот аргумент в каждом городе, где работаю. Везде находятся люди, которые говорят мне: „Вы должны знать, что мы особенно очень любим машины“. Все города разные. Но когда они сокращают количество автомобилей, то становятся прекрасными, а их жители говорят: „Мы любим так жить и не скучаем по автомобилям. Мы не скучаем по торчанию по полтора часа в пробках за рулем“».

Предвидя шквал критики со стороны автолюбителей, я спросил Яна Гейла на семинаре: «Как реагировать на аргумент про менталитет?» «Короткий ответ будет такой: пусть водители едут за границу и посмотрят действительно красивые города», — сказал Ян Гейл.

Аргумент 3. «В Ташкенте все по-другому, европейский подход не сработает»

Действительно, хоть наш город и имеет одинаковые проблемы с другими крупными городами мира, у него есть свои особенности. Например — он расположен в долине, у него большая площадь и много одноэтажной застройки. Но никто не говорит о том, что нужно копировать. Речь о том, чтобы не повторять чужих ошибок.

Ян Гейл рассказал на лекции историю бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга: «Сначала он сказал: „Мы не можем использовать европейский опыт в США“. Но уже через полгода признал, что эксперимент успешен. Он попросил горожан: „Пожалуйста, не ездите на своих машинах“. И вот, теперь в Нью-Йорке есть 800 км велодорожек».

Рядом с нами есть отличный пример: Алматы, в котором в 2015 году Ян Гейл внедрял свои ценности вместе с местными властями. У алматинцев тоже были большие сомнения касательно прощания с автомобилями. Но прошло время, и в 2017 году в Алматы в общественные зоны уже реконструированы 22 улицы. Кстати, книгу Яна Гейла «Город для людей» перевели на казахский язык.

Заключение

Вы спросите: вы написали столько много слов, но что будет за этим? Все поговорят, пообсуждают и разойдутся? Возможно. Но мы намерены двигаться дальше и помогать развиваться нашему любимому Ташкенту.

Совместно с интернет-изданием «Газета.uz» стартует авторский проект Никиты Макаренко «Ташкент Мечты».

В ближайшие месяцы мы будем дотошно изучать состояние городской инфраструктуры Ташкента: разметки, светофоров, переходов, развязок, парков, навигации, транспорта, тротуаров и многого другого. Затем при участии зарубежных экспертов мы будем визуализировать возможные правильные решения и предлагать их на суд читателей.

Цель проекта «Ташкент Мечты» — не только предложить конкретные решения проблем, но и привлечь внимание общественности к ним, показать, как может выглядеть идеальный Ташкент. Первые публикации проекта «Ташкент Мечты» появятся на «Газета.uz» уже в июне.

В статье использованы фотографии мэрии Мадрида, фотографии Сеула Kent Kanouse, Eimboreg, Seong J. Yang, Jamie Carter, Alan C., Joe Coyle, riNux, личного сайта экс-мэра Вильнюса Артураса Зуокаса и иллюстрация с сайта Streetblogs USA.

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