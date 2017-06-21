Закрытие пешеходного перехода между автобусными остановками возле кинотеатра «Казахстан» на ул. Амира Темура в Ташкенте стало очередным примером отношения к пешеходам в столице Узбекистана.

Во вторник в течение всего дня пешеходы, привычно переходящие улицу, обнаруживали посередине дороги высокий забор. Поставленные перед вынужденным выбором, некоторые пешеходы возвращались обратно, другие — перелезали через заграждение. Водители так же привычно пропускали пешеходов, хотя некоторые сигналили, ругая «нарушителей».

«Вчера здесь был переход, а сегодня его закрыли, — рассказала корреспонденту „Газеты.uz“ молодая женщина с ребенком. — Пришлось перелезать. Идти в обход далеко, особенно в такую жару. Вчера видела, что здесь шли работы, думала, дорогу ремонтируют».

Все опрошенные на месте пешеходы выражали недовольство и были в недоумении.

В УБДД ГУВД Ташкента сообщили, что переход был закрыт из-за частых аварий. Во избежание опасных ситуаций автобусные остановки решено перенести ближе к перекрестку.

Возможно, это верное решение — близость к перекресткам сделает остановки более удобными. Но его реализация показывает, что безопасность пешеходов на дорогах в столице — далеко не на первом месте. Это также пример отсутствия должной координации между структурами, отвечающими за дорожную инфраструктуру, общественный транспорт и безопасность дорожного движения.

Об этом говорят закрытие перехода до переноса остановок, отсутствие предупреждающих знаков или указателей, отсутствие объявлений на сайтах хокимията, компании «Тошшахартрансхизмат», ГУВД и МВД. Не было на месте (во время посещения корреспондентом) и сотрудников ДПС, которые могли бы направлять людей, хотя их можно часто было увидеть здесь раньше.

Отметим, что в своем прежнем виде данный пешеходный переход не должен был существовать вообще. «Газета.uz» несколько раз писала о смертельной опасности подобных переходов, предлагая убрать или понизить секции разделительного забора, ограничивающего обзор, соорудить вместительные островки безопасности, установить управляемые светофоры и снизить скорость движения. Реакций на эти публикации не было.

Авторитетное мнение

«При организации пешеходных переходов нужно ориентироваться на устоявшиеся пешеходные маршруты, при этом желательно размещать переходы на одинаковом расстоянии друг от друга. В местах наибольшей активности пешеходов, например, в центре города, пешеходные переходы должны быть организованы чаще 120 метров.

(цитата из издания «Design Manual for Urban Roads and Streets»)