Вооруженные силы Украины в начале сентября начали контрнаступление в Харьковской области. За последние пять дней с 6 сентября ВСУ удалось прорвать российские позиции на глубину до 70 км в некоторых местах и захватить более 3000 кв. км территории — больше, чем российские войска захватили во всех своих операциях с апреля. К такому выводу пришли эксперты Института изучения войны (ISW, негосударственная организация, базируется в США).

«Украинские войска нанесли крупное оперативное поражение России, отвоевав в стремительном контрнаступлении почти всю Харьковскую область», — говорится в сводках института.

Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов 10 сентября сообщил, что над Балаклеей был поднят украинский флаг.

Об оставлении Изюма заявило Министерство обороны России: «Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на Донецком направлении».

Фотографии с военными ВСУ в Купянске опубликовала 10 сентября советник председателя Харьковского областного совета Наталья Попова.

«Долгие обсуждения Киева, а затем объявление о проведении контрнаступательной операции, направленной на Херсонскую область, отвлекли значительные российские войска от участков, на которых украинские силы наносили решающие удары в последние несколько дней. Украинские лидеры гораздо более демонстративно обсуждали удары на юге, чем успешно запутали россиян относительно их намерений в Харьковской области», — считают военные эксперты ISW.

«Однако нет никаких оснований считать объявленное в Херсонской области контрнаступление лишь уловкой. Сообщается, что украинские силы атаковали и добились успехов в нескольких важных точках на западном берегу Днепра. Они перерезали два моста через реку и продолжают их перерезать, а также мешают российским усилиям по обеспечению снабжения через баржу и понтонный паром», — заключили в Институте изучения войны.

По данным главы администрации Харьковской области Олега Синегубова, на отдельных участках фронта ВСУ вышли к государственной границе России.

«Нынешнее контрнаступление не положит конец войне. Кампания на северо-востоке Украины рано или поздно завершится, что позволит русским восстановить прочную оборонительную линию и, возможно, даже провести локальные контратаки. Украине придется начать последующие контрнаступательные операции, чтобы завершить освобождение оккупированной Россией территории. Война, вероятно, продлится до 2023 года», — полагают военные эксперты ISW.

Ночные удары по инфраструктуре

В ночь на 12 сентября по объектам гражданской критической инфраструктуры пяти регионов Украины были нанесены ракетные удары, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

«Обесточены Харьковская и Донецкая области. В Запорожской, Днепропетровской, Сумской — частичные проблемы с питанием», — заявил он. Жители этих регионов в некоторых случаях остались не только без света, но и без воды из-за отключения насосов.

Фото: UCXC Украины

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Россия ударила по ТЭЦ-5 в Харькове — одной из крупнейших теплоэлектростанций в Украине. Он высказал мнение, что эти ракетные удары являются местью за успешное контрнаступление.

От ракетного удара по ТЭЦ погиб как минимум один человек — дежурный на станции, информировали спасатели.

Украинские СМИ и Telegram-каналы передали, что в результате обесточивания в Харькове остановилось метро, а в Полтаве из-за перепадов напряжения загорелись троллейбусы.

К утру электроснабжение было восстановлено в Сумской и Днепропетровской областях, в в Харькове ночью восстановили водоснабжение, метро и наземный электротранспорт работают в штатном режиме, сообщил мэр города Игорь Терехов. При этом в областном центре продолжаются ракетные обстрелы. Днем 12 сентября Терехов заявил о еще одном попадании в объект критической инфраструктуры, в результате которого город снова остался без воды и света.