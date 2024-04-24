Конгресс США окончательно одобрил законопроект о выделении иностранной помощи общим объёмом 95 млрд долларов Украине, Израилю и Тайваню.

Вечером 24 апреля Сенат утвердил документ, «за» проголосовали 79 сенаторов, против — 18. Палата представителей одобрила законопроект 20 апреля. Теперь пакет мер направят на подпись президенту США Джо Байдену.

Президент Украины Владимир Зеленский сразу поблагодарил американских сенаторов за их решение. «Это голосование укрепляет роль Америки как маяка демократии и лидера свободного мира», — говорится в его заявлении.

Что в пакете помощи

Пакет включает четыре законопроекта: о помощи Украине, Израилю и Тайваню, а четвёртый — предусматривает запрет TikTok и передачу замороженных российских активов.

На помощь Украине будет выделен почти 61 млрд долларов. Более трети этой суммы — около 23 млрд долларов — пойдут на восполнение оружейных запасов США, более 11 млрд долларов — на «текущие военные операции США в регионе». Ещё почти 14 млрд долларов отправятся на закупку вооружения для Киева. На экономическую помощь Украине выделяется 10 млрд долларов — эта часть будет оформлена в виде кредита.

На помощь Израилю будет выделено более 26 млрд долларов. Более 5 млрд долларов из них направят на поддержку израильских систем противоракетной обороны, почти 8 млрд долларов — на покупку оружия. Пакет также включает выделение гуманитарной помощи на 9,2 млрд долларов населению, страдающему от конфликтов, по всему миру.

На обеспечение безопасности на Тайване и в Индо-Тихоокеанском регионе выделяется 8 млрд долларов. Эта сумма включает 3,3 млрд долларов на развитие подводной инфраструктуры, 2 млрд долларов — на военное финансирование Тайваня и других ключевых союзников США, а также 1,9 млрд долларов — на пополнение оборонных запасов, предоставляемых Тайваню и региональным партнёрам.

Четвёртый законопроект предусматривает блокировку TikTok в случае отказа китайской ByteDance от продажи приложения лицу или компании, которая устраивает американское правительство. Срок продажи — девять месяцев, но президент США может продлить его до года. Документ также включает новые санкции в отношении Ирана — а именно против портов и нефтеперерабатывающих заводов, которые принимают и перерабатывают иранскую нефть. Кроме того, проект даёт американским властям право конфисковывать и передавать Украине замороженные российские активы, находящиеся в США, — они будут направлены на восстановление страны.

Заявление Байдена

Президент Джо Байден заявил, что подпишет одобренный Сенатом закон «как только он попадёт ко мне на стол».

«Необходимость в этом срочная: для Украины, которая сталкивается с непрекращающимися бомбардировками российских войск, для Израиля, который только что подвергся беспрецедентной атаке со стороны Ирана, для беженцев и тех, кто пострадал от конфликтов и стихийных бедствий по всему миру, в том числе в Газе, Судане и Гаити, и для наших партнёров, нуждающихся в безопасности и стабильности в Индийско-Тихоокеанском регионе», — сказано в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Глава США добавил, что закон поможет «сделать нашу страну и мир более безопасным и поддержать наших друзей, которые защищаются от таких террористов, как ХАМАС, и таких тиранов, как Путин».

Помощь Украине

Конгресс США не мог согласовать новый пакет помощи Украине с осени прошлого года из-за разногласий между демократами и республиканцами, а также внутри самой Республиканской партии. По оценке Института изучения войны, это повлияло на ситуацию на фронте: в Украине возникла нехватка вооружения, и Россия за счёт этого смогла добиться тактических успехов.

New York Times пишет, что после подписания законопроекта Байденом, США смогут передать Украине боеприпасы в течение нескольких дней. Агентство Reuters сообщило, что в первый пакет помощи Киеву войдёт вооружение на 1 млрд долларов.