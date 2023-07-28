Президент Шавкат Мирзиёев на совещании коллегии МВД Узбекистана в Фергане в пятницу поручил запустить единую диспетчерскую службу всех экстренных служб по номеру 112. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

Задача внедрения службы, целью которой является предоставление гражданам возможности оперативно обращаться в экстренные службы, поставлена перед МВД и Министерством цифровых технологий.

Система должна заработать в Ташкенте с 1 января 2024 года, в областях Ферганской долины — с 1 июля следующего года и во всех районах и городах страны — до конца 2024 года.

В связи с этим будет также коренным образом пересмотрена деятельность диспетчерских частей, сообщил президент.

Напомним, четыре года назад правительство издавало постановление о запуске в Ташкенте в рамках проекта «Безопасный город» службы 112. Шесть лет назад президент подписывал документ о реализации проекта «Безопасный город», который до конца 2023 года должен был охватить весь Узбекистан.

На совещании президент поручил МВД и Министерству цифровых технологий в течение двух месяцев запустить информационную систему «Социальное положение». С её помощью будет создан единый реестр социальных проблем, вызывающих недовольство населения, и силы ответственных служб будут целевым образом направляться на решение этих проблем.

Отныне каждый руководитель органа внутренних дел области и района минимум раз в месяц должен отчитываться перед кенгашами районов и городов о состоянии в сфере преступности, сказал Шавкат Мирзиёев.