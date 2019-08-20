Единая дежурно-диспетчерская служба 112 создается в Ташкенте, сообщил Telegram-канал Министерства юстиции со ссылкой на постановление правительства Узбекистана от 19 августа.

Она включит экстренные оперативные службы управления по чрезвычайным ситуациям, органов внутренних дел, службы скорой медицинской помощи и аварийной службы газовой сети.

В рамках проекта «Безопасный город» в городе также будут организованы Единый ситуационный центр и Центр обработки данных, фото-, видеофиксация нарушений правил дорожного движения, мониторинг безопасности жилых домов и социально значимых объектов. Информационные системы государственных органов будут в обязательном порядке интегрированы с системой «Безопасный город».

Ответственность за содержание и техническую поддержку системы возложена на Центр оказания содействия общественному порядку «Безопасный город» Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Создание единого аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» было предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзиёева. Первый, экспериментальный этап проекта рассчитан на 2017−2019 годы. Он предусматривает организацию комплекса по Ташкенту. До конца 2023 года система должна охватить всю страну.