Проект «Безопасный город» охватит весь Узбекистан

Президент утвердил программу мер по реализации проекта «Безопасный город», который до 2023 года должен охватить весь Узбекистан.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев постановлением от 29 августа утвердил Программу поэтапных мер по созданию единого аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Комиссию по координации реализации проекта возглавил премьер-министр Абдулла Арипов.

Комплекс «Безопасный город» предусматривает интеграцию информационных систем органов внутренних дел, государственных органов и других организаций, систем видеонаблюдения, фиксации правонарушений, охраны объектов, раннего реагирования и оповещения о возможных угрозах, датчиков интеллектуальной аналитики, а также других информационных систем по профилактике правонарушений, дежурно-диспетчерских центров и центров обработки данных.

Выполнением этой задачи займется Центр информационной безопасности и содействия в обеспечении общественного порядка Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций (Мининфоком), преобразуемый из Центра обеспечения информационной безопасности министерства.

В Мининфокоме вводится должность заместителя министра, ответственного за своевременную, полномасштабную и качественную реализацию проекта по созданию комплекса «Безопасный город».

Согласно принятой программе, концепция создания и развития единого АПК «Безопасный город» должна быть утверждена до 1 октября. Первый, экспериментальный этап проекта рассчитан на 2017−2019 годы. Он предусматривает создание комплекса «Безопасный город» с системами видеонаблюдения, видеоаналитики и автоматизированной системы приема и регистрации сообщений о преступлениях и происшествиях по Ташкенту.

На втором этапе — в 2019—2021 годах — «Безопасный город» будет внедрен в областных центрах и крупных городах Узбекистана. На третьем этапе — 2021−2023 годы — комплекс охватит всю страну.

До конца года в рамках проекта автоматизации оплаты проезда на общественном транспорте должен быть разработан проект по управлению безопасностью и качеством обслуживания населения в общественном транспорте Ташкента с использованием комплекса «Безопасный город». Намечено внедрение интеллектуально-аналитической системы видеонаблюдения для отслеживания пассажиропотока и проведения профилактических работ на общественном транспорте.

В 2018—2019 годах будет реализован проект общественных интеллектуальных парковок для автотранспорта с применением передовых технологий распознавания и онлайн-оплаты.

Программой запланирована широкая пропаганда концепции комплекса «Безопасный город», с уличными баннерами, публикациями в СМИ и передачами на телевидении и радио. Кроме того, будут реализованы мероприятия по поддержанию и повышению позиции Узбекистана в рейтинге World’s Safest Countries («Самые безопасные страны мира»), что послужит росту туристской и инвестиционной привлекательности страны.