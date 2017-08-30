Проект «Безопасный город» охватит весь Узбекистан

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев постановлением от 29 августа утвердил Программу поэтапных мер по созданию единого аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Комиссию по координации реализации проекта возглавил премьер-министр Абдулла Арипов.
Комплекс «Безопасный город» предусматривает интеграцию информационных систем органов внутренних дел, государственных органов и других организаций, систем видеонаблюдения, фиксации правонарушений, охраны объектов, раннего реагирования и оповещения о возможных угрозах, датчиков интеллектуальной аналитики, а также других информационных систем по профилактике правонарушений, дежурно-диспетчерских центров и центров обработки данных.
Выполнением этой задачи займется Центр информационной безопасности и содействия в обеспечении общественного порядка Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций (Мининфоком), преобразуемый из Центра обеспечения информационной безопасности министерства.
В Мининфокоме вводится должность заместителя министра, ответственного за своевременную, полномасштабную и качественную реализацию проекта по созданию комплекса «Безопасный город».
Согласно принятой программе, концепция создания и развития единого АПК «Безопасный город» должна быть утверждена до 1 октября. Первый, экспериментальный этап проекта рассчитан на 2017−2019 годы. Он предусматривает создание комплекса «Безопасный город» с системами видеонаблюдения, видеоаналитики и автоматизированной системы приема и регистрации сообщений о преступлениях и происшествиях по Ташкенту.
На втором этапе — в 2019—2021 годах — «Безопасный город» будет внедрен в областных центрах и крупных городах Узбекистана. На третьем этапе — 2021−2023 годы — комплекс охватит всю страну.
До конца года в рамках проекта автоматизации оплаты проезда на общественном транспорте должен быть разработан проект по управлению безопасностью и качеством обслуживания населения в общественном транспорте Ташкента с использованием комплекса «Безопасный город». Намечено внедрение интеллектуально-аналитической системы видеонаблюдения для отслеживания пассажиропотока и проведения профилактических работ на общественном транспорте.
В 2018—2019 годах будет реализован проект общественных интеллектуальных парковок для автотранспорта с применением передовых технологий распознавания и онлайн-оплаты.
Программой запланирована широкая пропаганда концепции комплекса «Безопасный город», с уличными баннерами, публикациями в СМИ и передачами на телевидении и радио. Кроме того, будут реализованы мероприятия по поддержанию и повышению позиции Узбекистана в рейтинге World’s Safest Countries («Самые безопасные страны мира»), что послужит росту туристской и инвестиционной привлекательности страны.
Вчера, 23:08
Вчера, 17:59