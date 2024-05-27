Узбекистан и Россия подпишут «важное соглашение» о реализации проектов строительства атомной электростанции малой мощности (АСММ) в республике. Об этом сообщил президент Шавкат Мирзиёев во время переговоров в расширенном составе с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Сегодня подпишем важное соглашение о реализации проектов строительства атомных электростанций малой мощности в Узбекистане. Мы уже давно обсуждаем его условия и технические аспекты на уровне экспертов. Есть взаимное понимание и готовность ускорить реализацию этого стратегического проекта», — цитирует Шавката Мирзиёева ТАСС.

Как сообщает пресс-служба Кремля, по итогам переговоров глав государств стороны подписали контракт на проектирование, поставку и строительство атомной станции малой мощности в Узбекистан.

Как сообщалось ранее, Узбекистан и Россия могут сотрудничать не только в строительстве атомной электростанции большой мощности, но и АЭС малой мощности (до 6 энергоблоков на 55 МВт каждый). Правительство РФ поручило «Росатому» подписать протокол о поправках в межправсоглашение от 2018 года. Мирзиёев и Путин также подписали этот протокол.

Указом президента Узбекистана на базе Агентства по развитию атомной энергетики создаётся Агентство по атомной энергии, которое переходит из структуры Минэнерго в Кабинет министров. Агентство получило право заключать прямые договора с компаниями, создавать хозяйственные общества, финансировать проекты в экономике.

Кроме того, создаётся Комитет промышленной, радиационной и ядерной безопасности, который будет отвечать за политику безопасности на объектах атомной энергетики и ядерных технологий, а также на опасных производственных объектах.