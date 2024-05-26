Комитет промышленной, радиационной и ядерной безопасности создаётся при Кабинете министров Узбекистана. Это предусмотрено указом президента от 24 мая.

Комитет образуется на базе Инспекции по контролю горнодобывающей геологической и промышленной безопасности при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии.

Функции инспекции.



Сама инспекция реорганизуется в Инспекцию по контролю горнодобывающей промышленности и геологии.

Комитет определяется уполномоченным органом исполнительной власти по реализации и координации единой государственной политики в области обеспечения радиационной и ядерной безопасности на объектах атомной энергетики и ядерных технологий, а также промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

Комитету передаётся штат из 110 человек, а также функции по контролю автозаправочных станций, АГЗС и АГНКС, первичной переработки нефти и газа, безопасность магистральных труб и газового хозяйства, контроль деятельности парков отдыха, промышленной безопасности при хранении зерна, контроль эксплуатации лифтов и другие.





В структуре комитета создаётся Департамент радиационной и ядерной безопасности, финансируемый за счёт средств госбюджета без образования юридического лица.

При комитете также появится Научно-технический центр радиационной и ядерной безопасности в форме государственного учреждения.

Должностные лица комитета при осуществлении госконтроля наделены правами:

беспрепятственного доступа к подконтрольным комитету объектам;

контролировать соблюдение требований промышленной, радиационной и ядерной безопасности на опасных производственных объектах;

приостанавливать работы, которые ведутся без соблюдения требований промышленной, радиационной и ядерной безопасности или могут привести к возникновению несчастных инцидентов и аварий, а также выводить людей с рабочих мест при возникновении угрозы их жизни;

принимать решения о привлечении к административной ответственности должностных лиц организаций и физических лиц за нарушения требований законодательства и нормативных документов в области технического регулирования в пределах своих полномочий.

Персонал комитета, обеспечивающего постоянный контроль за состоянием строящихся и эксплуатируемых в регионах страны объектов использования атомной энергии, размещается непосредственно на этих объектах.

При комитете образован внебюджетный Фонд по поддержке сферы промышленной безопасности без статуса юридического лица. Он финансируется за счёт средств, поступающих в комитет от оказания госуслуг в области промышленной, радиационной и промышленной безопасности, средств в размере 40% суммы штрафов, взыскиваемых комитетом у хозяйствующих субъектов, их должностных лиц и физических лиц за нарушение требований законодательства в области промышленной, радиационной и ядерной безопасности и других источников.

Комитет совместно с Министерством энергетики, Министерством горнодобывающей промышленности и геологии, Агентством по атомной энергии до 1 сентября 2025 года поручено внести в Кабмин обоснованные предложения по увеличению количества штатных единиц Департамента, исходя из уровня развития атомной энергетики в стране и международных норм.

До 1 декабря поручено подготовить предложения по совершенствованию деятельности комитета на основе передового опыта развитых государств в области контроля промышленной, радиационной и ядерной безопасности, безопасности лифтов и парковых аттракционов с прямым привлечением международных финансовых институтов и консалтинговых компаний.

Ранее мы сообщали, что на базе Агентства по развитию атомной энергетики создаётся Агентство по атомной энергии, которое переходит из структуры Минэнерго в Кабмин. Агентство получает право заключать прямые договора с компаниями, создавать хозяйственные общества, финансировать проекты в экономике.