Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 мая подписал указ о совершенствовании cистемы государственного управления и контроля в области использования недр, промышленной, радиационной и ядерной безопасности, а также использования атомной энергии.

Согласно документу, на базе Агентства по развитию атомной энергетики создаётся Агентство по атомной энергии, которое переходит из структуры Министерства энергетики в Кабинет министров.





Агентство определяется республиканским органом исполнительной власти, которая ведёт государственную политику в области использования атомной энергии в мирных целях.

Постановлением президента агентству и организациям в его структуре разрешается заключать прямые договора договора с компаниями, специализированными на оказании необходимых услуг, включая маркетинговые, инжиниринговые и прочие услуги, при разработке концепций, параметров и условий проектов.

Они также смогут создавать (участвовать в уставном капитале) хозяйственные общества и заключать прямые договора с этими обществами, участвовать в финансировании проектов в отраслях экономики.

Директор Агентства по атомной энергии при Кабмине по статусу приравнивается к первому заместителю министра (до этого — к министру).

Фонд развития атомной энергетики преобразовывается в Фонд развития сферы использования атомной энергии. С 2018 года фонд получал отчисления до 10% средств, поступающих от реализации на экспорт природного урана Навоийского горно-металлургического комбината, исходя из ожидаемых расходов фонда. Эту практику отменили в конце 2021 года, однако теперь фонд снова будет получать 5% дивидендов, начисленных по годовой прибыли «Навоийурана».

Помимо грантов международных финансовых и других институтов, иностранных организаций, фонд теперь также сможет получать от них льготные кредиты и другие целевые средства, благотворительные пожертвования от физических и юридических лиц, доходы, получаемые от размещения временно свободных средств на депозиты банков.

Средства фонда расходуются на укрепление материально-технической базы агентства, оплату труда, стимулирование и соцзащиту работников, покрытие расходов на заграничные командировки и другие цели.

Директор агентства предоставляется право на привлечение в качестве консультантов в рамках реализации возложенных поручений и задач специалистов госорганов и организаций, проектных институтов, научных и образовательных учреждений, а также ведущих международных и зарубежных компаний в области использования атомной энергии в мирных целях путём заключения прямых договоров.

Он также сможет принимать на работу высококвалифицированных зарубежных специалистов, а также оплачивать их труд в национальной или иностранной валюте (с перечислением на счета за рубежом) за счёт внебюджетных средств агентства и иных источников.

При определении должностного оклада работников агентства и организаций его системы по утверждённым разрядам оплаты труда по Единой тарифной сетке тарифный коэффициент применяется с увеличением в 1,8 раза за счёт средств госбюджета.