Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов в интервью Daryo прокомментировал состояние планируемого проекта строительства атомной электростанции в Узбекистане.

По его словам, продолжаются встречи и переговоры с российским «Росатомом».

«Проводятся процедуры на основе требований МАГАТЭ, лицензирование площадки, приведение в соответствие, разработка нормативных документов. Вместе с тем, в последнее время с развитием технологии малых модульных реакторов (ММР) на основе соглашения мы анализируем и это параллельно. Нужно строить большую станцию или станции малой мощности? Сейчас проводится анализ и расчёты не только опыта и технологий России, но других иностранных государств. По этому направлению работа не приостановлена», — сказал он.

«С учётом того, что это очень большой стратегический проект, не нужно торопиться, нужно всё взвесить, измерить не 7 раз, а 77 раз. После полного анализа и расчётов мы можем внести отчёт в правительство и президенту», — подчеркнул глава Минэнерго.

Интервью «Дарё» было опубликовано 23 ноября. При этом гендиректор российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, выступая на форуме «Примаковские чтения» 27−28 ноября, заявил, что работа над контрактом по строительству АЭС в Узбекистане «находится на завершающей стадии».

«В 2019 году, в нашем понимании, мы вышли на все основные решения. […] Пандемия многие процессы остановила, но я не могу назвать узбекский проект как проект остановленный. […] Работа над контрактом по строительству АЭС находится на завершающей стадии», — сказал глава «Росатома», добавив, что развитие проекта продолжается.

«Мы дали дополнительные предложения, в том числе, по малой мощности, по подготовке кадров. Работа над контрактом продолжается достаточно интенсивно, и я думаю, что, в общем, мы недалеко находимся от подписания контракта», — цитирует Лихачёва ТАСС.

В мае министр энергетики Журабек Мирзамахмудов уже отмечал, что Узбекистан продолжает обсуждать с «Росатомом» строительство атомной электростанции, а также параллельно изучает достижения в области малых ядерных реакторов. «Строительство АЭС — это очень серьёзное обязательство для государства… Мы должны устранить любые риски», — сказал тогда он.

В августе Узбекистан и Венгрия договорились, что в случае прогресса в вопросе строительства атомной электростанции будет использована венгерская технология сухого охлаждения, об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, этот проект предусматривает сотрудничество на сотни миллионов евро.

Летом 2022 года бывший замглавы Минэнерго Шерзод Ходжаев сообщал, что Узбекистан обсуждает с «Росатомом» уменьшение затрат на строительство атомной электростанции. Если цена производимой электроэнергии на станции не будет конкурентной по сравнению с другими источниками, то вывод о том, стоит ли реализовывать проект, «очевиден», говорил он.