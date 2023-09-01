Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести общенациональный референдум касательно строительства атомной электростанции в стране. Об этом он заявил 1 сентября во время традиционного послания народу.

По его словам, по конкретным срокам власти определятся позднее.

«В 2019 году в своей предвыборной платформе я обещал, что по наиболее важным стратегическим проблемам решения будут приниматься посредством референдумов. Строительство или отказ от возведения АЭС — крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум», — сказал он.

Токаев отметил, что существуют разные мнения по поводу целесообразности строительства АЭС в республике.

«С одной стороны, Казахстану как крупнейшему производителю урана в мире надлежит иметь собственную атомную генерацию. Некоторые специалисты высказываются за строительство станций с малыми реакторами. С другой, у многих граждан и ряда экспертов есть опасения касательно безопасности атомных станций. И это понятно, учитывая трагическое наследие Семипалатинского ядерного полигона», — указал он.

Президент заявил, что необходимо продолжить общественные слушания и всестороннее широкое обсуждение по данному вопросу.

Токаев также сообщил, что в ближайшие пять лет планируется ввести новые энергетические мощности объёмом как минимум 14 ГВт. В этом году ожидается завершение реконструкции первого блока Экибастузской ГРЭС-1. На станции будут работать все восемь блоков, чего ранее никогда не было. Реализуется проект по расширению ГРЭС-2, начинается проект по строительству ГРЭС-3.

«Казахстан в принципе не должен импортировать электроэнергию, быть зависимым от соседних стран. То, что происходит сейчас, недопустимо со всех точек зрения, в первую очередь с точки зрения безопасности государства», — подчеркнул он.

Стоит отметить, что в июне заместитель министра энергетики Казахстана Жандос Нурмаганбетов утверждал, что вопрос строительства АЭС не будет выноситься на референдум.

После послания Токаева глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев уточнил, что народного голосования по АЭС не требуется, но глава государства решил вынести этот проект на общенациональное голосование.

В августе Минэнерго Казахстана сообщило о выборе места строительства атомной электростанции, которое находится на территории села Улкен (Улькен) Жамбылского района Алматинской области, расположенного на берегу озера Балхаш. Место возведения АЭС расположено на расстоянии 250 км от Бишкека, и около 800 км — от Ташкента.

Для реализации проекта рекомендуется выбрать одного из следующих подрядчиков: