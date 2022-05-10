Гимнастка Оксана Чусовитина заявила, что планирует принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Я хорошо подумала об этом и решила, что после Азиатских игр также буду готовиться к Олимпиаде Париж-2024!» — сообщила она пресс-службе Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Легендарная спортсменка приняла участие в чемпионате Узбекистана по спортивной гимнастике в Ташкенте и заняла первое место в программе опорного прыжка с результатом 13,125.

В июле прошлого года после участия в летних Олимпийских играх в Токио гимнастка объявила о завершении карьеры. «Спасибо большое, что болели! Всем прощайте! Bye-bye!», — сказала Оксана Чусовитина под аплодисменты зала.

Однако в октябре она заявила о возвращении в спорт и подготовке к Азиатским играм, которые были запланированы на сентябрь в китайском Ханчжоу. «Я просто не могу закончить свою карьеру без медали за Узбекистан», — сказала спортсменка.

На днях Исполком Олимпийского совета Азии сообщил о решении отложить Азиатские и Параазиатские игры 2022 года на неопределённый срок.

Оксана Чусовитина вошла в Книгу рекордов Гиннеса как единственная гимнастка в мире, которая восемь раз подряд (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020) участвовала в летних Олимпийских играх. Приняв участие в Олимпиаде во Франции в 2024 году, она обновит этот рекорд. На тот момент ей будет 49 лет.