Завершив свое выступление на Олимпийских играх в Токио 46-летняя гимнастка из Узбекистана Оксана Чусовитина объявила об уходе из большого спорта.

В квалификационном раунде опорного прыжка спортсменка набрала 14,166 баллов и заняла 11-е место среди 16 участниц. Этот результат не позволил ей пройти в следующий этап.

В конце выступления диктор объявил, что это был последний старт Оксаны Чусовитиной в большом спорте, после чего зал начал аплодировать стоя. «Спасибо большое, что болели! Всем прощайте! Bye-bye!», — сказала гимнастка и пожелала удачи остальным участницам.

Оксана Чусовитина — чемпионка Олимпийских игр в Барселона в 1992 году, трёхкратная чемпионка мира, победительница Азиатских игр. Вошла в Книгу рекордов Гиннеса в качестве единственной гимнастки в мире, которая уже восемь раз подряд (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020) участвовала на летних Олимпийских играх. Заслуженная спортсменка Узбекистана, обладательница почётного звания «Узбекистон ифтихори», орденов «Дустлик», «Мехнат шухрати» и «Эл-юрт хурмати».

Гимнастка вместе с боксёром Бобоусмоном Батуровым должны были быть знаменосцами Узбекистана на открытии Олимпиады, но за несколько часов до церемонии их заменили боксёром Баходиром Жалоловым и таэквондисткой Нигорой Турсункуловой.

О планах завершить карьеру после летней Олимпиады в Токио Оксана Чусовитина объявила ещё в октябре 2019 года.