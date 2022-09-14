Президент Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси в среду прибыл в Самарканд с официальным визитом, где провёл переговоры с президентом Шавкатом Мирзиёевым. Это первый за последние 20 лет визит президента Ирана в Узбекистан.

Шавкат Мирзиёев назвал визит Ибрахима Раиси в Узбекистан историческим и поздравил его с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Ибрахим Раиси примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, на котором будет подписан меморандум об обязательствах, который открывает путь к полноправному членству Ирана в ШОС.

Поздравляя с будущим вступлением Ирана в организацию, Шавкат Мирзиёев отметил: «Мы находимся в начале большого и долгого пути вместе», цитирует президента Узбекистана пресс-служба президента Ирана.





На переговорах руководители двух стран обсудили вопросы укрепления двусторонних связей, расширения практического взаимодействия в политическом, торгово-экономическом, инвестиционном, транспортно-логистическом и культурно-гуманитарном направлениях.

Особое внимание уделено партнёрству в области торговли и транспорта, научно-технической и инновационной сферах, а также сотрудничеству между регионами двух стран.

Стороны отметили активизацию двусторонних контактов и взаимных обменов за последние годы, а также роста объёмов торговли и количество проектов кооперации. В прошлом году товарооборот увеличился на 73%, а с начала этого года — на 15%. Подчёркнуто наличие возможностей для наращивания товарооборота до 1 млрд долларов США в ближайшей перспективе, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Для этого будет разработана соответствующая «дорожная карта». Кроме того, намечено заключение соглашения о преференциальной торговле.

На сайте президента Ирана со ссылкой на Ибрахима Раиси говорится, что у стран есть потенциал увеличить объём торговли в 3−4 раза с нынешних 500 млн долларов.

На переговорах обсуждались реализуемые и перспективные совместные проекты в сферах сельского хозяйства, фармацевтики, нефтегазовой отрасли, производства стройматериалов и металлопродукции, науки и инноваций. Рассмотрены перспективы локализации производства путём создания совместных промышленных кластеров.

Отдельное внимание было уделено транспортно-логистическому взаимодействию. Отмечалось, что расширению возможностей в этом направлении будет способствовать налаживание автотранспортных перевозок по маршруту «Узбекистан-Туркменистан-Иран», эффективное использование потенциала порта «Чабахар», облегчение условий въезда и транзита грузов.

Состоялся также обмен мнениями по афганской проблематике.





По итогам переговоров президенты Узбекистана и Ирана подписали совместное заявление, в котором закреплены основные договорённости и определены долгосрочные задачи по наращиванию многопланового сотрудничества между странами.

В присутствии президентов также подписано 17 документов, в том числе соглашение об упрощении визовых процедур для представителей предпринимательских и научных кругов, а также туристических групп.

Заключены меморандумы об осуществлении международных грузоперевозок и транзита через порт «Чабахар», о сотрудничестве в сферах нефти, газа и нефтехимии, здравоохранения и фармацевтики, образования, науки, техники и инноваций, экологии, спорта, занятости и трудовых отношений.

Кроме того, подписаны соглашение между министерствами сельского хозяйства, программа сотрудничества в сфере туризма на 2022−2025 годы, меморандумы об обмене электронной таможенной информацией, программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2022−2024 годы, документы между Институтом востоковедения имени Абу Райхона Беруни Узбекистана и Организацией архива и Национальной библиотеки Ирана, а также фондами Ибн Сины двух стран.