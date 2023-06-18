Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в воскресенье в рамках официального визита в Иран провёл переговоры с президентом этой страны Ибрахимом Раиси.

Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, главы государств обсудили перспективы сотрудничества двух стран и актуальные вопросы региональной повестки.

Обсуждались возможности для увеличения объёмов взаимной торговли, координации сотрудничества в сфере транспорта и логистики. Особое внимание было уделено использованию кратчайших транспортно-логистических коридоров, соединяющих Центральную Азию с Ираном.

Рассмотрена реализация совместных инвестиционных проектов в сферах энергетики, химической промышленности, фармацевтики и медицинских технологий, пищевой промышленности, текстиля, промышленных стройматериалов, машиностроения, приборостроения и электротехники, сельского хозяйства.

Президенты обсудили борьбу с международным терроризмом, наркотрафиком, кибертерроризмом, торговлей людьми и договорились продолжать диалог по вопросам укрепления мира и стабильности в Афганистане.





На переговорах делегаций в расширенном составе затрагивались вопросы обмена опытом в сферах инноваций, искусственного интеллекта, нанотехнологий, кибернетики и трансфера технологий.

Стороны поддержали развитие межрегионального сотрудничества, в частности, установление прямых контактов между Бухарской областью и провинцией Хамадан, а также городами Самарканд и Исфахан.

Была выражена уверенность, что увеличение регулярных авиарейсов между столицами двух стран будет способствовать росту деловых контактов и взаимного туристического потока.

В целях углубления культурно-гуманитарного сотрудничества принято решение о создании совместной научной группы для глубокого изучения древних рукописей, хранящихся в фондах Академии наук Узбекистана.

Президенты также высоко оценили итоги прошедшего накануне бизнес-форума с участием свыше 200 предпринимателей Узбекистана и Ирана.





По итогам переговоров президенты подписали совместное заявление об укреплении сотрудничества между двумя странами. Кроме того, было принято 15 документов на уровне правительств, ведомств и регионов.

В их числе соглашение между правительствами о преференциальной торговле, программа сотрудничества между Агентством технического регулирования Узбекистана и Национальной стандартной организацией Ирана, план действий по сотрудничеству в области технологий и инноваций.

Приняты меморандумы о сотрудничестве в области создания совместных свободных экономических зон, фармацевтики, транспорта и транзита.

Кроме того, подписаны план совместных мер в области спорта, меморандум о взаимопонимании в области разрешения споров и арбитража, факультативное соглашение по сотрудничеству в области перестрахования и другие документы.