Южнокорейская компания SK Engineering подготовила проект модернизации и реконструкции Бухарского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в 2019—2025 годах стоимостью 553 млн долларов, сообщила пресс-служба «Узбекнефтегаза».

Это будет первое технологическое обновление Бухарского НПЗ с момента его запуска в 1997 году. Проект разработан южнокорейской компанией в рамках соглашения с «Узбекнефтегазом», подписанного в апреле.

Модернизация завода, рассчитанная на три этапа, предусматривает до конца 2025 года выход на проектную мощность по переработке 2,5 миллиона тонн нефти и газового конденсата и производства 1,2 миллиона тонн бензина стандарта «Евро-5», 200 тысяч тонн авиакеросина, 750 тысяч тонн дизельного топлива и 30 тысяч тонн мазута ежегодно.

Сейчас прорабатывается возможность привлечения прямых инвестиций компании в Узбекистан для реализации проекта.