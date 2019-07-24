Заместителем председателя Центральной избирательной комиссии Узбекистана избран Махмуд Шухратович Истамов, сообщило Министерство юстиции в своем Telegram-канале. До назначения он занимал должность первого заместителя министра юстиции.

Махмуд Истамов (1979 г. р.) окончил Ташкентский государственный юридический институт в 2000 году. В 2004—2005 годах занимал должность руководителя Центра обеспечения правовой информацией при Минюсте, в 2005—2006 годах — начальника отдела Центра по мониторингу за реализацией нормативно-правовых актов при Минюсте.

В 2006—2017 годах работал на разных должностях в службах аппарата президента. С августа 2017 года до повышения в январе нынешнего года работал заместителем министра юстиции.