Махмуд Шухратович Истамов, занимавший должность заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Узбекистана, назначен прокурором Бухарской области, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ЦИК.

Махмуд Истамов (1979 г. р.) является выпускником Ташкентского государственного юридического университета (2000), по специальности юрист. В 2004—2005 годах работал руководителем Центра обеспечения правовой информацией при Министерстве юстиции, в 2005—2006 годах — начальником отдела Центра по мониторингу за реализацией нормативно-правовых актов при Минюсте.

В 2006—2017 годах занимал разные должности в службах Аппарата президента. До перехода в 2019 году в ЦИК был заместителем и первым заместителем министра юстиции.

На посту прокурора Бухарской области Махмуд Истамов сменил Дильшода Файзиева, руководившего областной прокуратурой с июля 2019 года.