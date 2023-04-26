Махмадали Аскарова по праву можно назвать старейшиной Ташкентского зоопарка. Он проработал в нём 62 года. В октябре 1958 года мужчина устроился зоотехником в отдел «Копытные», а спустя девять лет стал его заведующим.

По словам Аскарова, в то время в зоопарке проживало более 21 вида диких копытных животных, а находился он в центре города — на месте сегодняшнего Экопарка. Среди обитателей были ламы, винторогие козлы, горные бараны, джейраны, олени, антилопы, зубры, индийские буйволы, зебры и лошади Пржевальского.

Из архивов Ташкентского зоопарка.

Территория старого зоопарка составляла всего лишь 3,5 гектара. Два из них занимали вольеры, построенные из сырцового кирпича. Места в них было очень мало. Животным приходилось тесниться, но даже в таких условиях коллекция обитателей зоопарка росла, и сотрудники гордились этим.

В день землетрясения Махмадали Рахбарович пришёл на работу, как всегда, в половине седьмого утра. В зоопарке его встретили директор, охранники и пара работников ночной смены. Первым делом всех сотрудников отправили осмотреть вольеры и проверить состояние животных. Аскаров пошёл в свой отдел и заметил, что животные ведут себя иначе.

«Антилопы, ламы и олени в своих вольерах собрались в кучу и стояли, прижавшись друг к другу. Вид у них был напуганный. Ещё около двух-трёх дней после происшествия они боялись заходить во внутреннее помещение вольера и оставались снаружи, — вспоминает Махмадали Рахбарович. — К счастью, никто не пострадал. Животные предчувствовали землетрясение и выбежали на открытый воздух».

Из архива Ташкентского зоопарка.

Осмотрев свой отдел, Аскаров поспешил на помощь другим сотрудникам. Так как территория была маленькая, работники быстро закончили обход и выдохнули — зоопарк выстоял во время землетрясения.

Конструкции и техническое состояние вольеров остались невредимыми. Не было обвалов и сильных разрушений, только очень старые постройки и ограждения покрылись трещинами. Больше всего таких повреждений было в здании продуктового склада и отделах со слонами и рыбами.

«Часть мелких аквариумных рыб, к сожалению, погибла во время землетрясения, — вспоминает Махмадали Аскаров. — Аквариумы у нас стояли на трёх полках. Самые верхние упали вниз и разбились. Нижние потрескались, но не вся вода вылилась и рыб удалось спасти».

Директор зоопарка Исхоков с говорящим попугаем среди детей, 1949 год. Иллюстративное фото: Проект «Письма о Ташкенте».

Руководство зоопарка организовало рабочую комиссию, которой предстояло выработать план ликвидации последствий землетрясения. На место также прибыли представители Московского зоопарка и Управления по делам культуры Ташкента. Они выделили средства на ремонт и предоставили около 15−20 рабочих. Их закрепили за заведующими отделов, чтобы те контролировали процесс на своём участке.

«С каждого отдела оставили по одному человеку, чтобы следить за животными. Ночью обитатели зоопарка реагировали на любые шумы и повторные толчки, в особенности чайки и павлины. Их крики было слышно на весь зоопарк. Днём в окружении людей животные вели себя спокойно», — рассказывает Аскаров.

Пока ремонтировали один вольер, всех его обитателей временно переселяли в соседний. Для животных, ожидавших потомство, выделили специальные загоны.

По словам Махмадали Рахбаровича, восстановление зоопарка после землетрясения напоминало ежегодный ремонт. В основном, латали трещины на стенах и крышах. Вольеры с птицами и приматами ремонтировать не пришлось — они не пострадали от подземных толчков.

В работах участвовали абсолютно все сотрудники, включая директора. С 11 утра и до обеда занимались ремонтом, а в остальное время — ежедневными обязанностями. Управились за неделю. К празднику 1 мая все пострадавшие вольеры привели в порядок.

По словам Махмадали Аскарова, несмотря на последствия землетрясения, зоопарк продолжал работать и ежедневно принимал посетителей. Полюбоваться представителями фауны приходили и гости из союзных республик, приехавшие восстанавливать Ташкент.