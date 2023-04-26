С 27 апреля «Правда Востока» практически через день публиковала новости о новых землетрясениях. «Толчков меньше, они слабеют» — печатались заголовки. В недавнем интервью
«Газеты.uz» ученые Института сейсмологии рассказали, что после 26 апреля афтершоки в Ташкенте происходили на протяжении ещё трех лет. Всего их было зарегистрировали более тысячи.
10 мая 1966 года произошло еще одно значительное землетрясение силой 5 баллов, после чего «Правда» ставила даты 26 апреля и 10 мая вместе.
«В городе распространилось немало слухов, — писала “Правда”. — Дескать, Ташкенту угрожают провалы, что под городом находится то ли вулкан, то ли подземное море. Всё это чепуха».
Некоторые считали бедствие 26 апреля наказанием за человеческие пороки. «Правда Востока» описывает подношения духовенству и жертвоприношения, которые верующие приносили для искупления грехов.
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