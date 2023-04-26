Здания некоторых больниц и поликлиник пришли в аварийное состояние. Госпитали развернули в школах, интернатах и домах отдыха.



«Мы, ташкентские врачи, можем в любую минуту прийти на помощь не только пострадавшему от землетрясения, но и к каждому больному, — отмечал “Правда Востока” заместитель заведующего Ташкентским горздравотделом Глеб Богданов-Березовский.



«При первой необходимости могут быть госпитализированы 386 терапевтических, 149 хирургических больных. Около 100 рожениц могут принять родильные дома».



Тема Ташкентского землетрясения долго не сходила с газетных страниц. «Правда Востока» была одним из главных изданий того времени. Её корреспонденты писали информационные заметки, заявления и комментарии чиновников о ходе строительных работ. Они готовили зарисовки со строительных площадок, рассказывали истории волонтёров, прибывших со всех республик СССР, и разрушали мифы, которые распространились после бедствия.



«Газета.uz» изучила номера «Правды Востока», опубликованные в первый месяц после землетрясения. Рассказываем, о чём писало издание.