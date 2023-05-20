Расколотый надвое куб из чёрного лабрадорита, от которого в сторону скульптуры змеится разлом — единственный элемент, символизирующий стихийное бедствие. По сути, это остановившиеся часы. Их стрелки всегда показывают 5:23 — время подземных толчков.



«Куб привезли по нашему заказу из Украины. Тогда гранит добывали взрывом, из-за чего по блоку пошли микротрещины. По одной из них мы прошли перфоратором, то есть фактически разбили куб, а потом обработали края», — рассказывает Валерий Ганиев.



По его словам, чёрный куб как часть композиции оценили не все.



«После его установки на площадь приехал один из идеологов и сказал: “У нас нет траура. Поставьте красный куб”. Исполнители побежали, заказали гранитный блок в Украине, привезли, поставили напротив чёрного. Когда меня попросили расписаться за второй куб, я отказался, потому что не заказывал и платить за него не собирался. Какое-то время он постоял, а потом убрали. Куда — не знаю», — вспоминает архитектор.