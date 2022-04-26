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«…Успешно справились интернациональные отряды строителей Ташкента. За три с половиной года введено 3200 тысяч квадратных метров жилой площади, восстановлено более 60 тысяч квартир, построены десятки школ, детских садов и яслей, больниц, торговых предприятий. Хорошо вписываются в городской пейзаж современные, красивые здания административных, научных, культурных учреждений, новые широкие проспекты, бульвары и площади.
Разрастается вширь, поднимается ввысь новый Ташкент— современный благоустроенный город. Он далеко раздвинул свои границы: его территория увеличилась на шесть тысяч гектаров, а население — на 204 тысячи человек.
Никогда не забудут строителей и жители новых ташкентских кварталов, домов — «Московских», «Ленинградских», «Российских», «Украинских», «Белорусских», «Казахских», «Грузинских», «Азербайджанских», «Армянских», «Киргизских», «Литовских», «Туркменских», «Латышских», «Таджикских», «Молдавских», «Эстонских»…».
(из книги «Ташкент – город братства» под редакцией В.А. Архангельского. 1969 год).
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