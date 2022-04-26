Ранним утром 26 апреля 1966 года с Ташкентом стряслась беда. Землетрясение силой около 8 баллов с очагом под городом сравняло с землёй целые улицы и кварталы. Больше всего пострадали жилые дома старого типа. Без крова осталось более 78 тысяч семей. Строители из областей Узбекистана и всего Советского Союза устремились в Ташкент для ликвидации последствий стихийного бедствия и восстановления разрушенной столицы. Управились за три с половиной года. Дома, возведённые методом «всесоюзного хашара», по сей день сохранились в разных районах города. Торцы и фасады некоторых украшают «автографы» в виде мозаик, орнаментов и надписей, которые строители оставили на память ташкентцам. «Газета.uz» разбирается, какую ценность застройка 1966-1970 годов имеет для городской архитектуры и культуры.﻿