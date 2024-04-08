Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вывела все наземные войска из южной части сектора Газа, оставив там только одну бригаду, сообщает Times of Israel.

Войска 98-й дивизии покинули город Хан-Юнис после четырёх месяцев военной операции в этом районе. Сейчас на юге Газы остаётся только пехотная бригада «Нахаль», пишет издание. Ей поручено обеспечивать безопасность «коридора Нецарим», разделяющего северную и южную части анклава. Он позволяет ЦАХАЛ проводить рейды в северной и центральной части сектора и предотвращает возвращение палестинских беженцев на север.

В ЦАХАЛ заявили, что наступление в Хан-Юнисе достигло своих целей и солдатам требуется время для восстановления.

Вывод войск из Хан-Юниса не повлияет на запланированное израильское наступление в Рафахе, отмечает Times of Israel. Министр обороны Израиля Йоав Галлант подтвердил, что военные теперь будут готовиться к «миссии в районе Рафаха» — города вдоль границы с Египтом, в котором укрываются около 1,4 миллиона палестинских беженцев. Большинство — из северных районов сектора.

Международные организации и ряд стран, включая США, высказались против военных действий Израиля в перенаселённом городе, опасаясь ещё больших жертв среди мирного населения. Израиль, однако, настаивает, что должен провести наземную операцию в Рафахе, чтобы уничтожить оставшиеся батальоны группировки ХАМАС.

«Война в Газе продолжается, и мы далеки от её остановки, — заявил начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви. — Мы не оставим действующие бригады ХАМАС ни в одной части сектора Газа. У нас есть планы, и мы будем действовать, когда примем решение».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее неоднократно заявлял, что одобрил военные планы по операции в Рафахе, но пока не дал им «зелёный свет», уточняет Times of Israel. Он заверял, что израильские власти эвакуируют мирное население, прежде чем начать наступление.

Reuters отмечает, что вывод войск произошёл на фоне подготовки в Египте нового раунда переговоров о сделке по освобождению израильских заложников, остающихся в плену у ХАМАС, и прекращению огня. Сделка обсуждается с января, но стороны так и не пришли к соглашению.