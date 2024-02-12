Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла серию ударов по «террористическим объектам» палестинской группировки ХАМАС в городе Рафах на юге сектора Газа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Рафах граничит с Египтом. Через КПП в Рафахе поставляется гуманитарная помощь в Газу. В городе укрываются около 1,5 миллиона человек, которые покинули северные районы Газы после начала израильской военной операции — более половины всего населения анклава.

По данным ЦАХАЛ, под прикрытием авиаударов израильские военные провели операцию по освобождению двух заложников, захваченных ХАМАС 7 октября. Оба освобождённых заложника — 60-летний Фернандо Симон Марман и 70-летний Луи Хар — находятся в «хорошем состоянии», их доставили на медицинское обследование в больницу, говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения Газы, подконтрольное ХАМАС, сообщило о как минимум 67 погибших в результате израильских ударов по Рафаху. По информации палестинского Красного Полумесяца, при атаке были убиты более 100 человек.

Возможное наступление Израиля на Рафах обсуждается уже несколько дней. О том, что израильская армия готовятся к наземной операции в этом городе, заявил 9 февраля премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Невозможно достичь военной цели — уничтожить ХАМАС и оставить четыре батальона ХАМАС в Рафахе», — говорится в заявлении Нетаньяху. Он добавил, что поручил армии подготовить план эвакуации мирного населения из города. В ответ на вопрос о том, куда именно собираются отправлять население, премьер упомянул районы к северу от Рафаха, уже подконтрольные израильской стороне.

Реакции

Ряд стран и международных организаций выразили беспокойство по поводу военных действий Израиля в перенаселённом городе.

Президент США Джо Байден призвал Нетаньяху не начинать военную операцию в Рафахе без разработки «надёжного и осуществимого» планы для защиты более миллиона мирных жителей, которые там укрываются.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон также высказал обеспокоенность. «Глубоко обеспокоен перспективой военного наступления в Рафахе — более половины населения сектора Газа нашли убежища в этом районе. Приоритетом должна быть немедленная пауза в боях, чтобы поступила помощь, а заложники были освобождены, а затем — движение к устойчивому, постоянному прекращению огня», — написал он.

МИД Саудовской Аравии предупредило об «очень серьёзных последствиях штурма и нападения» на Рафах. «Королевство подтверждает своё категорическое неприятие и решительное осуждение их [населения Газы — ред.] насильственной депортации и возобновляет требование немедленного прекращения огня», — говорится в заявлении министерства.

С осуждением израильских планов выступил и Катар, выполняющий роль посредника между Израилем и ХАМАС. Катарский МИД предупредил о возможной гуманитарной катастрофе в Рафахе и призвал Совет безопасности ОНН «принять срочные меры для предотвращения вторжения израильских оккупационных сил в Рафах и совершения геноцида».

После заявления Нетаньяху власти Египта пригрозили приостановить действие мирного соглашения с Израилем, если ЦАХАЛ войдёт в Рафах. Каир опасается, что бои в Рафахе вызовут сильнейший наплыв палестинцев на Синайский полуостров и могут привести к закрытию основного маршрута доставки гуманитарной помощи в Газу, пишет AP.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк также призвал Израиль не начинать полноценную операцию в Рафахе, заявив, что она будет «ужасающей» с учётом того, что, вероятно, будет убито и ранено «чрезвычайно большое количество мирных жителей, в основном детей и женщин».

Хронология конфликта: