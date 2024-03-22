Сборная Узбекистана по футболу одержала победу над командой Гонконга в третьем туре второго отборочного раунда к чемпионату мира‑2026. Матч, прошедший 21 марта в Гонконге, завершился со счётом 0:2.

Счёт был открыт уже на 4-й минуте. Нападающий Эльдор Шомуродов, вернувшийся в сборную после травму (из-за которой пропустил Кубок Азии), принял пас с правого фланга и переправил мяч в ворота. Однако судья посчитал, что узбекистанец обработал мяч рукой, из-за чего гол был отменён.

На 10-й минуте Шомуродов пробил головой, но вратарь совершил сейв. На 21-й минуте капитан сборной снова мог отличиться, но мяч после удара попал в штангу.

Шомуродов, выступающий на правах аренды в итальянской «Кальяри», смог отличиться во втором тайме. На 49-й минуте Азиз Тургунбоев совершил рывок по правому флангу и прострелил в дальний угол, мяч замкнул Шомуродов.

На 66-й минуте защитник Рустам Ашурматов забил после углового. Через несколько минут он покинул поле из-за травмы, которую он получил, когда забивал гол.

Сборная Узбекистана с 7 очками идёт на втором месте, лидирует Иран (7) благодаря лучшей разнице мячей. Команды Гонконга (1) и Туркменистана (1) идут на третьем и четвёртом местах.

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