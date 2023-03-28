Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 марта подписал постановление «О дополнительных мерах по сокращению государственного участия в экономике», сообщает УзА.

Документом утверждён перечень 40 предприятий, пакеты акций которых реализуются посредством публичных торгов в порядке проведения «народного IPO» по принципу «Одна акция — один лот».

В частности, впервые населению будет предложено около 2% акций таких крупных предприятий, как Навоийский и Алмалыкский горно-металлургические, Узбекский металлургический комбинаты, «Узтелеком», Национальный банк, «Узпромстройбанк». Как сообщалось ранее, у населения будет возможность покупать акции напрямую у предприятий. Компании, акции которых приобретены на IPO, будут в течение пяти лет направлять не менее 30% своей чистой прибыли на выплату дивидендов.

Указом разрешается привлекать профессиональные организации к организации процессов торгов на основе отбора наилучших предложений.

Для отечественных инвесторов планируется создать возможность их идентификации, заключения договоров с инвестиционными посредниками и открытия счета депо через электронную торговую платформу E-auksion, включая ее мобильное приложение, в режиме реального времени.

На E-auksion поручено создать равные условия для участия всех инвестиционных посредников и их клиентов в приобретении акций.

Электронное заявление для покупки акций может подаваться самим инвестором либо через инвестиционного посредника, действующего от имени инвесторов.

По итогам онлайн-аукционов регистрация договоров купли-продажи будет осуществляться за пределами торговых площадок организаторов торгов ценными бумагами. Информация о результате регистрации направляется в персональный кабинет инвестора.

В месячный срок поручено утвердить порядок реализации акций предприятий на основе проведения «народного IPO».

Перечень 40 предприятий для «народного IPO»

Название Госдоля, % Реализуемые акции % Штук Навоийский ГМК 100 2,0 300 000 000 Алмалыкский ГМК 98,54 2,0 12 300 297 Узбекский металлургический комбинат 84,4 2,0 9 330 978 UZBAT 2,6 2,6 641 747 «Узбектелеком» 96,57 2,0 5 746 211 «Узпромстройбанк» 95,2 2,0 4 878 435 656 «Асакабанк» 98,96 2,0 842 745 407 Народный банк 100 2,0 148 667 596 «Кишлоккурилишбанк» 98,34 2,0 311 141 316 «Алокабанк» 66,6 2,0 223 319 146 «Туронбанк» 98,77 2,0 17 460 499 «Микрокредитбанк» 98,9 2,0 66 429 463 Банк «Ипак йўли» 0,0003 0,0003 192 888 «Трастбанк» 0,001 0,001 598 «Гарантбанк» 0,01 0,01 294 396 «Узбекинвест» 83,33 7,33 20 686 463 «Алском» 3,9 3,9 1 137 311 «Узагросугурта"* 94,5 2,0 664617 «Узтемирйулконтейнер» 90 4,0 134651 «Дори-дармон» 36,1 20,0 4 014 400 Товарно-сырьевая биржа* 26,4 2,0 1 499 168 «Узбeкгeофизика» 96,8 2,0 23240 292 «Курилишмашлизинг» 73,5 22,5 3 825 000 «Узогирсаноатлойиха» 81,7 5,7 671 238 «Тошуйжойлити» 61,5 10,5 482 084 «Ташгипрогор» 41,8 15,8 85 673 «Боштранслойиха» 32,1 6,1 271 556 «Андижанский биохимический завод» 96,0 20,0 2 541 782 «Узбекнефтгаз» 99,94 2,0 849 738 934 «Худудгазтаъминот» 100 2,0 529 261 741 «Теловые электрические станции» 99,99 2,0 3 993 422 «Национальные электрические сети Узбекистана» 100 2,0 1 040 462 222 «Региональные электрические сети» 100 2,0 1 693 616 290 «Узбекгидроэнерго» 100 2,0 146 221 337 «Минора куриш экспедицияси» 37,1 11,1 3 588 800 «Жанубсаноатмонтаж» 20,7 20,7 337 653 «Кукон нефтгаз пармалаш ишлари» 61,3 10,3 33 424 896 «Куприккурилиш» УП** 100 2 - ГУП «Центр по организации электронных онлайн-аукционов** 100 10 - Государственное предприятие «Центральный депозитарий ценных бумаг"** 100 10 -

Примечание: В случае изменения количества акций продажа будет производиться с учётом изменений.

* — продаётся госдоля компании, которая занимает доминирующее положение;

** — после реорганизации в акционерное общество акции размещаются на продажу.

Финансовый аналитик Карен Срапионов, ознакомившись с планами по реализации акций ряда компаний, находящихся в собственности государства, через площадку E-auksion, считает, что последствия такого шага могут обернуться катастрофой для всего процесса развития рынка ценных бумаг Узбекистана.