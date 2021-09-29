Правительство Узбекистана приступило к подготовке приватизации Навоийского горно-металлургического комбината (НГМК). В 2022 году может быть реализовано до 10% акций предприятия, заявил вице-премьер, министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров.

В Ташкенте 29 сентября проходит Uzbekistan Economic Forum 2021. В мероприятии при поддержке Всемирного банка и Азиатского банка развития участвуют около 300 представителей правительства Узбекистана, международных организаций и бизнеса.

Вице-премьер отметил, что приватизация НГМК — очень сложная задача, для этого привлечены международные консультанты, но не назвал, кто именно.

Напомним, в январе 2019 года президент Шавкат Мирзиёев своим постановлением одобрил реорганизацию НГМК и создание на его базе отдельных госактивов — ГП «Навоиуран» по переработке урана и АО «НГМК» по производству золота и серебра.