Вечером 22 марта вооружённые люди ворвались в «Крокус сити холл» в Москве перед началом концерта и открыли стрельбу. В здании произошло несколько взрывов, возник пожар.

Официальных данных о возможных жертвах пока нет. Telegram-канал «112», связанный с российскими силовыми ведомствами, утверждает, что 40 человек погибли и более 100 ранены. Издание The Bell отмечает, что всего внутри могли находиться 6200 зрителей.

По данным РИА Новости, нападавших было минимум трое, они были одеты в камуфляж. На видео, где снято, как неизвестные расстреливают посетителей в фойе концертного зала, видно как минимум четырёх мужчин, вооружённых автоматами, отмечает Русская служба Би-би-си. Telegram-канал Baza пишет, что атаковавшим, возможно, удалось скрыться с места преступления.

После того, как нападавшие открыли стрельбу, они бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего начался пожар, передаёт РИА Новости. В здании началось обрушение кровли. Пожарные вывели около 100 человек из подвала концертного, идёт спасение людей с крыши здания.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. В Москве отменены все массовые мероприятия в ближайшие выходные.

18 марта посольство США в России предупреждало американских граждан об опасности терактов, планируемых ИГ в Европе, в том числе в России и в особенности в Москве.

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