Профессиональный боксёр Узбекистана Исраил Мадримов стал новым чемпионом мира по версии WBA (Всемирной боксёрской ассоциации) в первом среднем весе (до 69,9 кг) по итогам поединка 8 марта в Саудовской Аравии.

Его соперником был ранее непобеждённый российский боксёр Магомед Курбанов.

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Занимавшие первые строчки рейтинга и не имевшие поражений на профессиональном ринге Мадримов (10−0−1, 7 КО) и Курбанов (25−1, 13 КО) давно ждали этого боя, который для обоих был первым в карьере поединком за титул чемпиона мира. При этом были сомнения, что бой пройдёт именно 8 марта в рамках большого вечера бокса «Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну».

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Мадримов с первых минут был активен и пытался действовать первым номером, а в пятом раунде он смог потрясти соперника несколькими мощными ударами, после чего вмешался рефери и остановил бой.

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Таким образом, узбекистанец завоевал вакантный титул WBA.

После победы узбекистанец заявил, что готов боксировать с другими топовыми боксёрами и чемпионами мира в первом среднем весе.

«Это прекрасное чувство, я долго ждал этого момента. Я хотел этот титул, теперь я здесь, и этот пояс мой, и я еду в Узбекистан. Это мой первый титул, но мне нужны четыре пояса», — сказал он.

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Промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн сравнил Исраила Мадримова (10−0−1, 7 КО) с казахстанским боксёром Геннадием Головкиным (42−2−1, 37 КО), который становился двукратным чемпионом мира по версиям IBF, WBA и IBO.

«Этот парень — настоящий зверь! Он — новый Геннадий Головкин. Он легко прошёл Курбанова. Запомните его имя: узбекский силач Исраил Мадримов будет биться за все пояса в весовой категории до 154 фунтов! — заявил Хирн.

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