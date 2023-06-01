Агентство по управлению государственными активами Узбекистана приступает к приватизации компании UNG Petro, которая владеет 78 автозаправочными станциями. Государство планирует продать 100% доли в компании (сейчас она принадлежит «Узбекнефтегазу»).

АУГА объявило о начале отбора профессионального консультанта для приватизации UNG Petro. Претендент должен будет проанализировать рынок АЗС, подготовить предложения по повышению инвестиционной привлекательности актива и диапазону стоимости, а также сопровождать процесс продажи с подготовкой всей необходимой документации. Заявки могут подать как отдельные компании, так и консорциумы.

UNG Petro — крупнейшая в Узбекистане сеть автозаправок, реализующих бензин и газ. Компания владеет 78 АЗС, АГЗС и АГНКС, где работают свыше 1500 человек.

Компания была создана в 2019 году в рамках мер по повышению эффективности работы госкомпании «Узбекнефтегаз».

Согласно информации компании, на заправках UNG Petro реализуется свыше 200 тысяч тонн автомобильного топлива в год.

Напомним, приватизация UNG Petro в числе 1001 предприятия запланирована постановлением президента Узбекистана от 24 марта.