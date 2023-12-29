В Узбекистане могут ужесточить правила ввоза автомобилей и электромобилей. Это следует из проекта постановления правительства «О мерах по дальнейшему совершенствованию ввоза легковых автомобилей на территорию республики и системы оценки их соответствия», который проходит межведомственное обсуждение.

Согласно документу, с которым ознакомилась «Газета.uz», физическим лицам могут ограничить ввоз автомобилей. В частности, им может быть разрешено ввозить не более одного автомобиля для собственных нужд на своё имя в течение календарного года. Кроме того, с 2024 года предлагается запретить ввоз физлицами машин в коммерческих целях.

Вероятно, это мера направлена на тех, которые по заказу клиентов занимается доставкой автомобилей из-за рубежа — в основном, из Китая.

При этом предлагается освободить от обязательной сертификации транспортные средства, которые импортируются государственными предприятиями, производственными предприятиями и субъектами хозяйствования для собственного использования и не предназначенные для реализации в Узбекистане.

Предлагается разрешить выдавать документы об одобрении типа транспортного средства (ОТТС) на основании действующих сертификатов или протоколов испытаний, предоставленных аккредитованными лабораториями иностранных государств для транспортных средств, электробусов и электромобилей, изготовленных в Узбекистане крупноузловой сборкой и ввозимых в страну в коммерческих целях, а также исходя из возможностей аккредитованных лабораторий в Узбекистане.

ОТТС — сертификат, который подтверждает законность и безопасность технических характеристик для конкретной модели автомобиля, которая не эксплуатировалась ранее на территории страны.

Кроме того, планируется разрешить на основании разрешительных документов на тип транспортного средства, включённого в государственный реестр, выпуск в свободное обращение без повторных испытаний и сертификации транспортных средств этого типа, повторно ввозимых (импортируемых) в Узбекистан физическими и юридическими лицами для собственного использования в течение одного календарного года.

Напомним, с 1 января 2023 года продажу новых импортных автомобилей разрешили не только официальным дилерам производителей, но и другим импортёрам. Позже дилеры указывали на негативные последствия этого решения. Проектом постановления намечено снова вернуть порядок продажи новых импортных автомобилей только через юридических лиц — официальных дилеров предприятий-производителей, с условием создания сервисных центров.

Предпринимателей, продавшие за год более 50 электромобилей, предлагается обязать устанавливать зарядные станции, обеспечив их бесперебойную работу.

Таможенному комитету планируется поручить:

на основании разрешительных документов на тип транспортного средства (ОТТС), включённого в государственный реестр, обеспечить выпуск в свободное обращение транспортных средств этого типа, повторно ввозимых (импортируемых) в Узбекистан физическим лицом;

если количество автомобилей, ввезённых юрлицами путём сертификации, превышает 50 в течение одного календарного года, строго контролировать, чтобы они не были переданы на таможенное оформление без ОТТС;

с 1 января 2024 года не применять норму передачи другим лицам товаров, помещённых под таможенный режим таможенного склада, к транспортным средствам. То есть планируется запретить передачу другому лицу права пользования и распоряжения автотранспортным средством, помещённым под таможенный режим таможенного склада;

разрешить вывоз транспортного средства с таможенного склада на срок до трёх суток для проведения проверки.

Малой партией транспортных средств (шасси) планируется признать количество транспортных средств (шасси) одного типа, установленное в зависимости от его категории, включая все модификации, не только производимых в Узбекистане, но и завозимые на её территорию в течение одного календарного года. Предельный объем малой партии для транспортных средств категории М1, М2, М3, N1, N2, N3, O1 — O4, L1 — L7 составит 50 единиц.

При этом продавец должен обеспечить организацию сервисного обслуживания транспорта.

В случае признания протоколов ранее проведённых испытаний срок давности протоколов не должен будет превышать трёх лет (сейчас — двух лет) с момента их оформления.