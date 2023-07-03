До конца 2023 года Казахстан намерен внести поправки в соглашение с Узбекистаном и Кыргызстаном об использовании водно-энергетических ресурсов бассейна реки Сырдарья. Это предусмотрено планом действий по реализации Концепции развития системы управления водными ресурсами Казахстана на 2023−2029 годы.

Согласно документу, принятому в марте 1998 года в Бишкеке, излишки электроэнергии, выработанные каскадом Нарын-Сырдарьинских ГЭС, сверх нужд Кыргызстана передаются в Узбекистан и Казахстан. Компенсация за неё осуществляется поставками в Кыргызстан в эквивалентном объёме энергоресурсов (уголь, газ, топочный мазут, электроэнергия), а также другой продукции (работ, услуг) или в денежном выражении по согласованию для создания необходимых ежегодных и многолетних запасов воды в водохранилищах для ирригационных нужд.

Режим работы водохранилищ, объёмы перетоков электроэнергии и поставки энергоносителей утверждаются ежегодными межправительственными соглашениями на основе решений представителей водохозяйственных и топливно-энергетических организаций.

Кроме того, до декабря Казахстан планирует подписать соглашение с правительством Узбекистана о совместном управлении и использовании трансграничных водных объектов.

В концепции отмечается, что при сохранении текущей ситуации использования водных ресурсов в отраслях экономики и населением к 2029 году имеется риск снижения темпов социально-экономического развития из-за дефицита воды.

Помимо неэффективного водопользования и трансграничной зависимости, наблюдается нарушение экологического состояния реки Сырдарья. В большом количестве такие загрязняющие вещества, как нефтепродукты, фенолы и азотистые соединения поступают с транзитным стоком реки Сырдарья с территории Узбекистана, говорится в документе.

В связи с этим Казахстан планируется провести чистку русла Сырдарьи и восстановить дельту реки.

Сегодня водоснабжение столицы Казахстана Астаны осуществляется из единственного источника — Астанинского водохранилища, построенного в 1969 году и рассчитанного на 500 тысяч человек. В настоящее время население города достигло 1,3 миллиона человек. Для этого намечено создать резервный источник питьевой воды для Астаны.

Согласно климатическим прогнозам, в некоторых частях Центральной Азии нагрузка на водные ресурсы к 2040 году вырастет в 2,8 раза. Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев в начале июня заявлял, что уровень воды в двух Сырдарье и Амударье к 2050 году снизится примерно на 15%. Чтобы предотвратить экологическую катастрофу в регионе, он призвал выделять больше ресурсов на поддержку Международного фонда спасения Арала.